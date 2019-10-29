Два человека сгорели в Аулиекольском районе

Сегодня, 29 октября, около 9 утра в летней кухне дома, расположенного в поселке Уш-Карасу Аулиекольского района, обнаружили два трупа. Мужчины, 1959 и 1982 годов рождения, предположительно работали в одном из крестьянских хозяйств.

Иллюстративное фото saratov24.tv

- Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Рядом с телами были обнаружены сгоревшие подушки, одеяла. Печку мы проверили, она в исправном состоянии.

Площадь пожара уточняется.