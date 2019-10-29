Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Два человека сгорели в Аулиекольском районе

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 октября 2019, 11:26 |  Происшествия

Сегодня, 29 октября, около 9 утра в летней кухне дома, расположенного в поселке Уш-Карасу Аулиекольского района, обнаружили два трупа. Мужчины, 1959 и 1982 годов рождения, предположительно работали в одном из крестьянских хозяйств.

Иллюстративное фото saratov24.tv

- Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Рядом с телами были обнаружены сгоревшие подушки, одеяла. Печку мы проверили, она в исправном состоянии.

Площадь пожара уточняется.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.10.19 13:55 Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
29.10.19 12:57 Instagram будет удалять мемы про суицид
29.10.19 11:50 Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае
29.10.19 11:07 Два условных, четыре штрафа, одно освобождение: приговор экс-начальнику отдела миграционной службы и его подельникам вынесли в Костанае
29.10.19 10:50 Мажилисмены возмутились тем, что их включили в список должников по налогам
29.10.19 09:07 Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
28.10.19 17:37 Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
28.10.19 15:57 «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины
28.10.19 14:46 В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области
28.10.19 14:18 За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 218
Пользователей: 5
Всего: 223

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх