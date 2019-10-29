Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае

Старт назначили на 10 часов утра от парка Победы, но перед началом пробега члены КНПК провели небольшой митинг возле памятника Ленину и возложили цветы.

- Первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь про ВЛКСМ, это наш замечательный лагерь повышения комсомольской квалификации "Романтик", который раньше был расположен в Мендыкаринском (бывший Боровской) районе, - рассказал "НГ" 2-й секретарь Костанайского обкома КНПК Владимир СКУРИДИН. - Там собирались самые яркие представители комсомольцев и с ними проводилась политическая работа. Помимо этого, они отдыхали и развлекались, а в конце даже дипломы выдавались. Многие из нынешних руководителей прошли этот путь. Замечательное время было! Этого сейчас не хватает. Конечно, сейчас уже другое время, но и ВЛКСМ можно изменить. Сейчас мы просто предлагаем вспомнить эту организацию. Мы едем по городу, сигналим, люди в ответ машут нам, снимают на телефоны.

Участие в пробеге приняли 10 автомобилей разных марок и возрастов: "Москвичи", "Жигули"-копейки, "Волги", ГАЗ, ЛУАЗ.

Самая старая машина - "Волга ГАЗ-21". Владелец "Волги", пенсионер Гумар АБИШЕВ в этом году отмечает ее юбилей - 60 лет. Радио и часы в салоне - такого же возраста, исправно работают.

- Машину купил мой отец, она служила ему много лет назад, - рассказал Гумар Абишев. - Я взялся за её восстановление 5 лет назад, много пришлось поработать. По трассе могу ехать со скоростью 80-90 км/час, могу разогнаться и до 140 км/час, но берегу свою машину. Пользуюсь ею редко, 2-3 раза в год, в основном выезжаю на большие праздники, иногда просят покатать на свадьбах.

Среди хоть и очень красивых, но однотонных ретро-автомобилей выделяется ЛУАЗ-969М 1983 года выпуска. Владелец Константин ПАВЛЮК выкрасил её камуфляжной раскраской, на боку нарисовал танк Т-34, а над лобовым стеклом сделал надпись: "Слава танкистам!".

- Машина в память моего близкого друга, который был танкистом, - рассказал Константин. - Я купил её в Костанае в 2010 году, 4 года собирал и заставлял работать. В машине все внутренности родные, обновлены только лампочки, резина - то, что уже поизносилось. Я на ней часто езжу на охоту или на рыбалку. ВЛКСМ я не застал, на автопробег меня просто пригласили.

На стекле одного из "Москвичей" мы увидели надпись "Retro Cats" - это название костанайского клуб любителей ретро-автомобилей. Клуб небольшой, в нем состоят всего 10-15 человек. На ретро-пробег они приехали небольшой делегацией.

- У меня "Москвич" 1963 года выпуска. Езжу на нем каждый день, - рассказал 27-летний костанаец Сергей КОВЕРИНСКИЙ. - В клубе мы ремонтируем своё авто, общаемся. У некоторых даже не одна машина.

Из парка Победы машины колонной под присмотров полиции со скоростью около 30 км/ч проехали до монумента "Покорение целины". Здесь тоже прошёл 10-минутный митинг в память о ВЛКСМ. Дальше машины проехали по улицам города к конечному пункту назначения - набережной в парке 25-летия независимости.

Фото Георгия ГОВОРОВА