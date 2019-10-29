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Мажилисмены возмутились тем, что их включили в список должников по налогам

29 октября 2019, 10:50 |  Государство

Депутаты мажилиса в понедельник выразили возмущение тем, что их имена оказались в списке должников по налогам, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал КТК.

© Sputnik / Ксения Воронина

Как заверили народные избранники, они являются честными плательщиками налогов.

"Я теперь каждый месяц проверяю, есть у меня долг или нет. Потому что к кому-то перенаправляют мою оплату и выставляют должником. Если мы не наладим эту простую систему, то зачем вообще нужен интернет? Зачем тратить столько денег, если в итоге это не работает?" - говорит депутат мажилиса Омархан Оксикбаев.

Сообщается, что другому мажилисмену отправляли квитанции с несуществующей налоговой задолженностью.

В парламенте потребовали навести порядок в базе данных. А ведомству, которое отвечает за цифровое развитие, надо повышать уровень информационной безопасности, заявили мажилисмены. По мнению депутатов, в утечке данных виноваты работники, которые не соблюдают правила конфиденциальности.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у мажилисменов есть крупные непогашенные долги по налогам. Суммы достигали 230 тысяч тенге.
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