Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
vesti.kz
До конца КПЛ-2019 осталось провести два тура, а "Астане" сыграть три матча. При этом борьбу за чемпионство ведут два претендента - алматинский "Кайрат" и столичный клуб. Математический расклад итогов чемпионата РК опубликовал портал Vesti.kz.
"Астане" осталось сыграть в КПЛ-2019 - с кокшетауским "Окжетпесом" (30 октября, в гостях), костанайским "Тоболом" (3 ноября, в гостях) и павлодарским "Иртышом" (10 ноября, дома). Также 7 ноября столичная команда дома примет голландский "АЗ Алкмар" в рамках Лиги Европы.
"Кайрату" за этот период надо провести всего две игры - с "Иртышом" (3 ноября, в гостях) и "Атырау" (10 ноября, дома).
На данный момент в чемпионате лидирует "Кайрат", который опережает "Астану" на два очка, но при этом столичная команда провела на одну игру меньше.
Для завоевания шестого подряд чемпионства "Астане" нужно одержать победы в трех оставшихся встречах. Тогда, при условии, что "Кайрат" выиграет две свои игры", "Астана" наберет 72 очка, а алматинцы - 71.
Для того, чтобы чемпионом стал "Кайрат", алматинцам нужно, чтобы столичная команда в одной из трех игр потеряла очки, причем подопечных Алексея Шпилевского устроит и ничья в одном из матчей подопечных Романа Григорчука. При этом самому "Кайрату" нужно обязательно набирать шесть очков. Тогда у "Кайрата" будет 71 балл, а у "Астаны" - 70.
Самым опасным соперником для "Астаны" в оставшихся играх называется "Тобол", который ведет борьбу с шымкентским "Ордабасы" за "бронзу" КПЛ-2019 и последнюю путевку в Лигу Европы.
При этом математические шансы на чемпионство сохраняют "Тобол" и "Ордабасы".
Напомним, что чемпион Казахстана в следующем году стартует в Лиге чемпионов, а обладатель второго места - в Лиге Европы.
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