Форум
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: раннии произведения. Я Уиталик, жги! Давай чо нить из свежего! Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает... ;-)
28.10.19 20:48
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Сегодня флуд - добрый, хороший. Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol: maxsaf: Или кого-то не хватает Своих не бросаем. Надеюсь скоро Шура будет с нами.
28.10.19 20:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
28.10.19 20:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Или кого-то не хватает? )) Да вроде все в сборе. Посмотрим.
28.10.19 20:44
elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95: а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные) Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol:
28.10.19 20:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

28 октября 2019, 14:46 |  Общество

Во вторник, 29 октября, синоптики ожидают на территории Костанайской области небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 15-20, ночью местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +7...+12, местами +16 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 30 октября, по области прогнозируют ночью местами осадки преимущественно в виде дождя, днём сильные дожди. Ветер северо-восточный и юго-западный 15-20 м/с. Столбики термометров, вероятно, покажут ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +5...+10 местами +13 градусов. Такая же температура воздуха на территории Костанайской области ожидается в четверг, только порывы ветра могут достигать 23 м/с и очень вероятен дождь на большей части территории области.

- В Костанае вторник, 29 октября, без осадков, ветер 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - 30 октября в областном центре осадки и ветер 9-14 м/с. А 31 октября порывы до 20 м/с и сильные дожди. Температура воздуха все дни будет в пределах средней по области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.10.19 17:37 Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
28.10.19 15:57 «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины
28.10.19 14:18 За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто
28.10.19 13:23 Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев
28.10.19 11:00 Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
28.10.19 10:46 Открыли новый сезон - турнир на кубок области по волейболу среди мужских команд завершился в Костанае
28.10.19 10:15 Четырёх участников несанкционированных митингов 26 октября привлекли к ответственности
28.10.19 08:41 Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
28.10.19 08:03 ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Темиртау"
27.10.19 14:00 В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности виновных?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 3
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх