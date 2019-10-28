В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области

Во вторник, 29 октября, синоптики ожидают на территории Костанайской области небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 15-20, ночью местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +7...+12, местами +16 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 30 октября, по области прогнозируют ночью местами осадки преимущественно в виде дождя, днём сильные дожди. Ветер северо-восточный и юго-западный 15-20 м/с. Столбики термометров, вероятно, покажут ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +5...+10 местами +13 градусов. Такая же температура воздуха на территории Костанайской области ожидается в четверг, только порывы ветра могут достигать 23 м/с и очень вероятен дождь на большей части территории области.

- В Костанае вторник, 29 октября, без осадков, ветер 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - 30 октября в областном центре осадки и ветер 9-14 м/с. А 31 октября порывы до 20 м/с и сильные дожди. Температура воздуха все дни будет в пределах средней по области.