В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 29 октября, синоптики ожидают на территории Костанайской области небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 15-20, ночью местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +7...+12, местами +16 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 30 октября, по области прогнозируют ночью местами осадки преимущественно в виде дождя, днём сильные дожди. Ветер северо-восточный и юго-западный 15-20 м/с. Столбики термометров, вероятно, покажут ночью 0...+5, местами -3 градуса, днём +5...+10 местами +13 градусов. Такая же температура воздуха на территории Костанайской области ожидается в четверг, только порывы ветра могут достигать 23 м/с и очень вероятен дождь на большей части территории области.
- В Костанае вторник, 29 октября, без осадков, ветер 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - 30 октября в областном центре осадки и ветер 9-14 м/с. А 31 октября порывы до 20 м/с и сильные дожди. Температура воздуха все дни будет в пределах средней по области.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: раннии произведения. Я Уиталик, жги! Давай чо нить из свежего! Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает... ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Сегодня флуд - добрый, хороший. Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol: maxsaf: Или кого-то не хватает Своих не бросаем. Надеюсь скоро Шура будет с нами.
Флуд и оффтопик (часть 4)
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Или кого-то не хватает? )) Да вроде все в сборе. Посмотрим.
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95: а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные) Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol: