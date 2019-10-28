«Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины

На встречу по теме "Качество медицинских услуг" 25 октября пришли представители областного филиала Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК и начальники отделов облздрава.

В итоге участники круглого стола не нашли точек соприкосновения. Коммунисты пытались рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются в лечебных учреждениях. Руководители управления здравоохранения - о достижениях области в этой отрасли.

- Жители региона не всегда получают качественную медицинскую помощь, поэтому вынуждены ездить лечиться в другие города и страны, часто - в Челябинскую область, - отметил член КОФ КНПК Владимир СКУРИДИН. - С развалом СССР рухнула и система бесплатной медицины. Сейчас остро стоит вопрос квалифицированных кадров. По словам выпускников казахстанских вузов, им не хватает медицинской практики, знания - только теоретические. Остро не хватает детских врачей. Стоимость лекарств в первом квартале этого года, по сравнению с первым кварталом 2018 года, выросла на 8,4%. Среднее домохозяйство тратит в месяц на покупку лекарств 26 300 тенге. Мы наблюдаем рост онкологических заболеваний, потому что диагностика таких заболеваний слабая. Таким больным сложно добираться до онкодиспансера. Считаем, что проезд для них автомобильным и железнодорожным транспортом нужно сделать бесплатным.

Участники круглого стола привели конкретные примеры: как они долго стояли в очереди в поликлинике и как их заставляли покупать лекарства.

- У меня один негатив по отношению к нашей медицине! - заявил Жанабай КАРАБАЕВ, инвалид 2-й группы. - Мне сделали три операции на сердце. Я наблюдался в поликлинике № 1, где мне сказали, что бесплатно только глюкоза и физраствор, все остальные препараты - платные. Пришлось купить на 10 с лишним тысяч...

- В советское время операции на сердце были сродни полету в космос, - прокомментировал Вячеслав Дудник. - Сейчас человеку сделали три операции на сердце, спасли жизнь, причем бесплатно! За него заплатило государство, а он говорит: "У меня один негатив!".

Участники встречи отметили по этому поводу, что вообще-то "государство платит" за счет налогов граждан.

Дудник признал, что несмотря на все принятые меры, врачей все еще не хватает.

- Нагрузка на одного участкового врача сейчас составляет 2 300 пациентов, мы будем стремиться, чтобы снизить эту нагрузку до 1 700 пациентов, - заявил он. - Как это будет делаться? Путем привлечения новых специалистов в область. Для этого акимом области разработана целая программа, включающая социальный пакет, предоставление арендного жилья, жилья через Казахстанскую ипотечную компанию (КИК), либо служебного. Плюс достойная заработная плата. Сейчас у врачей нашей области она в среднем составляет 225 000 тенге, это хорошие деньги, плюс подъемные. Когда я закончил институт, у меня были подъемные 30 рублей. Сегодня врач, который приезжает работать в район, получает 1,5 млн тенге от акима области, от правительства еще 252 000 тенге.

По словам Дудника, благодаря этой программе в Костанайскую область в этом году удалось привлечь 252 врача. В управлении здравоохранения рассчитывают, что благодаря этому нагрузка на одного участкового снизится до 1 700 пациентов уже через пару лет. Дудник рассказал о своем понимании причин нехватки специалистов.

- Давайте проведем социальный эксперимент! - обратился он к присутствующим. - Поднимите руки, кто в своей семье вырастил врача? Вас здесь сейчас сидит 20 человек, а в будущее системы здравоохранения вложили только 3 человека. А сколько вырастили медсестер? Двое. Это нормально? В Лисаковской больнице остался один невропатолог, а мне пишут жалобу, что она уже 2 часа не может принять больного? Мол, не справляется - пусть уходит. А это последний невропатолог! Родильный дом - жалоба достойна пера Зощенко : «Акушерка посмотрела на меня коррупционным взглядом, прошу ее уволить...» Ну давайте ее уволим, кто у тебя завтра роды принимать будет? В Костанайской городской больнице нет лора, ищем, уговариваем, заманиваем. Мы стараемся, но если вы будете тотально писать жалобы на врачей, у вас никого не будет...

Дудник сообщил, что на развитие здравоохранения Костанайской области ежегодно тратится около 52 млрд тенге. Хорошо, по словам руководителя облздрава, финансируется лечение заболеваний, которые относятся к социально значимым. В первую очередь, это онкология, туберкулез, психические заболевания, наркомания и болезни, связанные с ВИЧ. В 2020 году объем финансирования по этим направлениям увеличится на 40%.

- Сегодня 160 млн тенге уже влили в Костанайскую городскую больницу, - отметил Дудник. - Сейчас они верстают смету, которая, думаю, будет раза в 2 больше предыдущей. Планируют поменять постельное белье, бытовую технику, увеличить объем зарплаты, чтобы можно было привлечь специалистов. Мы уже привезли из Нур-Султана главного врача для городской больницы. Он - кандидат медицинских наук и магистр делового администрирования, отработал во всех ведущих клиниках Нур-Султана, работал заведующим реанимации.

Кроме того, в городской больнице ввели должность заместителя по терапии, которая очень важна. На нее пригласили бывшую заведующую спецотделения из больницы управления делами президента. Заведующего травматологией, врача высшей категории привезли из 7-й больницы Алматы. Он занимается установкой суставов, владеет методикой замены коленных и тазобедренных суставов. Первые титановые суставы уже закупили, устанавливать их планируют в ноябре. В отделении гинекологии теперь работает врач из столичной клиники «Мать и дитя», ведущего учреждения в стране. Это оперирующий гинеколог, доктор наук. За 2 недели она сделала такой же объем лапараскопических операций, какой сделали в этом отделении за весь прошлый год. Сейчас готова смотреть женщин в районах, а в случае необходимости вывозить и оперировать их в Костанае.

Все отлично в этом году и с поставкой медицинского оборудования в нашу область.

- Аким выделил 2 млрд тенге на закуп медоборудования, - продолжил Дудник. - Согласовали с главными врачами, что нужно купить, и сделали заявку. Оборудование на 360 млн тенге уже пришло в городскую больницу - это эндоскопическая стойка немецкого производства. Врач из Нур-Султана сказал, что она лучше, чем в столице. Купили рентген-аппарат, новые аппараты для наркоза, закупили в реанимацию дозаторы, новые кровати, аппараты УЗИ. В 30% больниц поменяли автоклавы, чтобы у пациентов не было риска заражения внутрибольничными инфекциями.

В этом году также выделили деньги на ремонт больниц. Как сказал Дудник, «часть районных больниц ремонтировалась, когда у власти были еще предшественники нынешних коммунистов». В частности, деньги выделили на ремонт пяти районных больниц - в Камысты, где даже горячей воды не было, в Карасу, Мендыкаре, Федоровке и Сарыколе.

Существенно увеличилось финансирование и на покупку лекарств.

- Если 5 лет назад на закуп лекарств для нашей области выделялось 2 млрд тенге, то в этом году выделили 4,6 млрд тенге, - сообщила представитель управления здравоохранения Гульнар ОСПАНОВА. - Из них уже закуплено лекарств на 4,5 млрд тенге, лекарства на 4 млрд тенге мы уже получили. Лекарства налево никуда не уходят. У нас сейчас все информационно прозрачно, рецепты все через электронную систему, мы все отслеживаем. Я могу, сидя в кабинете, увидеть, получил ли пациент препарат или нет. Скоро лекарства можно будет получать в поликлиниках и не нужно будет ходить в аптеку. Врач выписал рецепт, вы тут же спустились на первый этаж, взяли нужный препарат и пошли домой.

- Лекарства закупает не управление здравоохранения и не акимат, - добавил Дудник. - Закупает структурное подразделение Министерства здравоохранения РК на всю страну по заявкам, которые пишут наши поликлиники. Врачи отталкиваются от количества больных, состоящих на диспансерном учете. Подразделение выходит на завод-производитель лекарственных препаратов и получает большую скидку. После закупа каждую таблетку видно в системе, виден срок годности, видно ФИО больного, который получил эту упаковку. Все отслеживается через информационную систему: стоите ли вы на диспансерном учете, положен ли вам препарат от сахарного диабета. Такие информационные системы массово пришли в этом году. Когда ее запустили в начале этого года, Министерство здравоохранения получило экономию по лекарствам по всей стране в размере 22 млрд тенге. Эти деньги перенаправили на развитие системы здравоохранения в регионах.

В 2020 году на Костанайскую область, где проживают 860 000 человек, правительство утвердило 6,9 млрд тенге для приобретения бесплатных лекарств по 45-ти заболеваниям, это более чем 600 наименований лекарств.

- Более того, препараты, которые пациенты должны получать в январе, уже начали закупать в октябре. И первые поставки уже в конце декабря будут лежать на складах, - подытожил Дудник.

Вопросов начальнику управления здравоохранения участники встречи сумели задать немного - почти все время "съел" доклад. На конкретные - почему приходится покупать лекарства в поликлиниках или почему состоящие на учете в онкодиспансере покупают онкомаркеры за свой счет - представители облздрава сразу ответить не смогли. Но сказали, что «возьмут на заметку».

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ