Форум
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: раннии произведения. Я Уиталик, жги! Давай чо нить из свежего! Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает... ;-)
28.10.19 20:48
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Сегодня флуд - добрый, хороший. Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol: maxsaf: Или кого-то не хватает Своих не бросаем. Надеюсь скоро Шура будет с нами.
28.10.19 20:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
28.10.19 20:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Или кого-то не хватает? )) Да вроде все в сборе. Посмотрим.
28.10.19 20:44
elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95: а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные) Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol:
28.10.19 20:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев

КазТАГ

28 октября 2019, 13:23 |  Государство

Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева.

«Такие же тарифы (будут на интернет в селах – КазТАГ) по причине того, что мы предоставляем услуги же в целом согласно тарифной сетке. И, конечно же, будем предлагать, мы не можем сельским населенным пунктам, сельчанам давать интернет в 5-6 раз дороже, да? И поэтому мы будем предоставлять с учетом тех налоговых послаблений», - сообщил Жумагалиев в понедельник в кулуарах мажилиса в ответ на вопрос, будет ли тариф на интернет в селах такой же, как в городах.

Вместе с тем министр дал понять, что, в случае предоставления доступа к интернету в селах по спутниковой связи, он окажется дороже, чем в городах.

«Что касается спутника – она (связь – КазТАГ) достаточно дорогая. Поэтому мы говорим, что максимально широкополосный интернет чтобы охватывал за счет других технологий. Есть населенные пункты, куда мы с волокном (волоконно-оптическими линиями – КазТАГ) не придем, куда мы с 4G не придем, куда мы придем только со спутниковыми технологиями. И понятно, что в этом случае несколько другие тарифы предполагаются», - резюмировал министр.

Фото из открытых источников
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.10.19 17:37 Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
28.10.19 15:57 «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины
28.10.19 14:46 В последние дни октября дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Костанае и области
28.10.19 14:18 За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто
28.10.19 11:00 Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
28.10.19 10:46 Открыли новый сезон - турнир на кубок области по волейболу среди мужских команд завершился в Костанае
28.10.19 10:15 Четырёх участников несанкционированных митингов 26 октября привлекли к ответственности
28.10.19 08:41 Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
28.10.19 08:03 ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Темиртау"
27.10.19 14:00 В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности виновных?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Добринцофф
Re: Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6770
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены одинаковые ,скорость разная .
В город стоит оптика до 100мб\с.
В ЗТБ за те же самые деньги допотопный мегалайн до 5мб\сек.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 3
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх