Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев
КазТАГ
Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева.
«Такие же тарифы (будут на интернет в селах – КазТАГ) по причине того, что мы предоставляем услуги же в целом согласно тарифной сетке. И, конечно же, будем предлагать, мы не можем сельским населенным пунктам, сельчанам давать интернет в 5-6 раз дороже, да? И поэтому мы будем предоставлять с учетом тех налоговых послаблений», - сообщил Жумагалиев в понедельник в кулуарах мажилиса в ответ на вопрос, будет ли тариф на интернет в селах такой же, как в городах.
Вместе с тем министр дал понять, что, в случае предоставления доступа к интернету в селах по спутниковой связи, он окажется дороже, чем в городах.
«Что касается спутника – она (связь – КазТАГ) достаточно дорогая. Поэтому мы говорим, что максимально широкополосный интернет чтобы охватывал за счет других технологий. Есть населенные пункты, куда мы с волокном (волоконно-оптическими линиями – КазТАГ) не придем, куда мы с 4G не придем, куда мы придем только со спутниковыми технологиями. И понятно, что в этом случае несколько другие тарифы предполагаются», - резюмировал министр.
Фото из открытых источников
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: раннии произведения. Я Уиталик, жги! Давай чо нить из свежего! Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает... ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Сегодня флуд - добрый, хороший. Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol: maxsaf: Или кого-то не хватает Своих не бросаем. Надеюсь скоро Шура будет с нами.
Флуд и оффтопик (часть 4)
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Или кого-то не хватает? )) Да вроде все в сборе. Посмотрим.
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95: а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные) Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol: