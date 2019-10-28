Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах – Жумагалиев

Цены на интернет в селах Казахстана будут такие же, как в городах, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева.

«Такие же тарифы (будут на интернет в селах – КазТАГ) по причине того, что мы предоставляем услуги же в целом согласно тарифной сетке. И, конечно же, будем предлагать, мы не можем сельским населенным пунктам, сельчанам давать интернет в 5-6 раз дороже, да? И поэтому мы будем предоставлять с учетом тех налоговых послаблений», - сообщил Жумагалиев в понедельник в кулуарах мажилиса в ответ на вопрос, будет ли тариф на интернет в селах такой же, как в городах.

Вместе с тем министр дал понять, что, в случае предоставления доступа к интернету в селах по спутниковой связи, он окажется дороже, чем в городах.

«Что касается спутника – она (связь – КазТАГ) достаточно дорогая. Поэтому мы говорим, что максимально широкополосный интернет чтобы охватывал за счет других технологий. Есть населенные пункты, куда мы с волокном (волоконно-оптическими линиями – КазТАГ) не придем, куда мы с 4G не придем, куда мы придем только со спутниковыми технологиями. И понятно, что в этом случае несколько другие тарифы предполагаются», - резюмировал министр.

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