Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области

Об этом сегодня, 28 октября, на совещании в облакимате с участием акимов городов и районов сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ. Сегодня же он был представлен в этой должности. Прежде Танжариков руководил управлением госархстройконтроля.

Фото из архива "НГ"

- В текущем месяце будут введены три кредитных дома в Костанае - в микрорайоне Юбилейный общей площадью 17,3 тыс. кв. м на 230 квартир. В ноябре в том же районе будет завершено строительство четырех домов общей площадью 31,1 тыс. кв. м на 304 квартиры и 108-квартирного дома в микрорайоне Аэропорт площадью 7,6 тыс. кв. м, - перечислил Танжариков. - Кроме того, в Рудном будет введен 60-квартирный арендный дом общей площадью 3,8 тыс. кв. м. В декабре будет сдан в эксплуатацию 24-х квартирный арендный дом в Федоровке, площадь - 1,2 тыс. кв. м.

Жилье строится, отметил докладчик, по государственной программе «Нурлы жер». За 9 месяцев 2019 года уже введено 264,5 тыс. кв. м, или 2 825 квартир и индивидуальных домов. Завершение строительства еще 10 многоэтажек означает сдачу 330 тыс. кв. м нового жилья и обеспечит 10-процентный рост в сравнении с прошлым годом. Власти Костанайской области взяли обязательство в 2020-2022 годах обеспечивать такую динамику в жилищном строительстве.

- За три года мы планируем построить более миллиона квадратных метров жилья, обеспечивая ежегодный 10-процентный прирост в его строительстве, - сказал Танжариков.

Речь идет о сдаче 10 096 квартир.

- В ближайшие три года в Костанае планируем завершить застройку микрорайонов Аэропорт и Юбилейный, начнем активно строить в микрорайонах Береке и Кунай, - добавил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Кроме того, надо уже завершить снос старого жилья в районе «Жана кала» и закончить там строительство.

Он также подчеркнул, что впредь жилищное строительство более активно будет вестись в моногородах и районах.

- Хватит на областном центре выезжать, - сказал Мухамбетов.

Но если в Рудном и Лисаковске запланировано возведение новых домов, то в Житикаринском, Мендыкаринском, Наурзумском, Денисовском, Амангельдинском, Костанайском районах - реконструкция пустующего законсервированного жилья.

Кроме того, за три года область планирует добавить почти 440 тыс. кв. м индивидуального жилья.

- Вы должны уже сейчас сделать разбивку, сколько его будет строиться в райцентрах, сколько - в сельских округах, и в каких. Начинайте с опорных сел, потом рассмотрите возможности тех, что поменьше, но там строительство маловероятно, - дал задание глава области.

Через месяц, по его словам, акимы районов должны будут отчитаться по своим планам.