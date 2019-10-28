Открыли новый сезон - турнир на кубок области по волейболу среди мужских команд завершился в Костанае

В соревнованиях приняли участие 17 команд, в том числе 6 из областного центра: команды КСТУ, КГПУ, КГУ, КФ ЧелГУ, КиНЭУ и сборная Костаная.

Команда из Житикары выиграла во встрече с костанайской командой КГУ

Свои команды также выставили Камысты, Аркалык, Федоровка, Денисовка, Карасу, Жангельды, Житикара, АО «ССГПО» и АО «КЕГОК», Аркалыкский пединститут и управление специализированной службы охраны Костанайской области МВД РК.

Всего удалось собрать 170 волейболистов, но эта цифра только на первый взгляд кажется большой. Матчи прошли 25-27 октября в спортзале ФСО «Динамо».

- Здесь могут играть волейболисты разного возрпаста, тренеры пробуют разные тактики и методы, проверяют каждого участника, - сообщил главный судья турнира Борис КАНАКАЕВ. - Не приехали команды из Лисаковска из-за недостатка финансирования и команда района Беимбета Майлина - по неизвестным причинам. Участников могло быть гораздо больше почти из каждого района.

На соревнованиях будет определен состав сборной Костанайской области для участия в чемпионате РК, 1-й тур которого начнётся 20 ноября. Времени на подготовку немного, учитывая, что игрокам потребуется дополнительные тренировки, чтобы сыграться.

В турнире на кубок области участвуют волейболисты от 16 лет и старше. Самые молодые - студенческие команды. 21-летний Николай АЛИФИРЕЦ учится на 4 курсе в КГУ на инженерно-техническом факультете, волейболом увлекается 11 лет. В команде он связующий, его задача - навесить мяч нападающему.

- Шансы у нас есть, если постараться, - уверен Николай. - В команде есть ребята с разных курсов. К кубку усиленно готовились последние две недели. Много работали над техникой в нападении, пробовали разные схемы.На турнире выкладываемся по полной, жаль, что зал для кубка только один. Приходится по несколько часов ждать следующие матчи, успеваем немного расслабиться.

- Они учатся, они с разным уровнем подготовки. Задача - набраться опыта и просто получить удовольствие от игры, - рассказал «НГ» тренер команды КГУ им. Байтурсынова Алексей ЛЯЛИН. - Я смотрю на игры своих ребят, будем позже делать работу над ошибками. Подтянем игру в защите, слабовато принимают ребята, зато подачи неплохие. Мне кажется, они сами забоялись соперника. И в результате больше психологически проигрываем, чем в командной игре.

В итоге команды из Костаная не смогли пробиться в число призеров. 3 место заняла команда АО «КЕГОК», серебро у полицейских из УССО, а золото взяла команда Денисовки, им достался первый кубок нового игрового сезона.

Лучшие волейболисты кубка области

Волейболист Номинация Команда Талгат Аулабаев Лучший игрок УССО «Динамо» Антон Филатов Лучший нападающий Денисовка Илья Кищук Лучший пасующий Денисовка Абай Давлетов Лучший либеро «КЕГОК» Асылбек Ибраев Лучший защитник «КЕГОК»

Фото Георгия ГОВОРОВА