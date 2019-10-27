В Украине, откуда я родом, за последнее время произошло 150 тысяч случаев заболевания корью, из них 120 смертей, и это не привитые люди. Когда мы говорим, что 120 человек умерли, мы не считаем людей, которые ослепли, оглохли и так далее. Прививки оказались настолько эффективными, что люди перестали видеть болезни, то есть кори нет, а прививка есть. В спорах о прививках нужно заканчивать эту демократию.

"Не допускайте дневного "пересыпа"

Высыпаться должен не только ребёнок, но и его родители, а также другие родственники, живущие с ним в одной квартире. Домочадцы, которые спят не менее восьми часов в сутки, всегда будут счастливы и работоспособны, а, значит, смогут и правильно воспитывать дитя.

Родители должны определить время, когда у ребёнка начинается ночной сон, и это будет время, комфортное для них самих. Если, например, удобен график с 22.00 до 6.00 или с 23.00 и до 7.00, то соблюдать подобный режим можно научить и ребёнка.

Можно ли усыплять ребёнка музыкой? Если ребёнок высыпается под музыку и комфортно себя чувствует, то почему бы и нет. Он уснул – пришли и выключили музыку. Это не проблема.

Где спать? Ребёнок до года спит в собственной кроватке, но в спальне родителей, а после 12 месяцев кроватка переносится в детскую комнату. И важное: не допускайте так называемого дневного пересыпа.

"Закон джунглей: стая не идёт за детёнышем"

Как договориться с ребёнком? По этому поводу есть статья "Педагогические законы джунглей доктора Комаровского". Есть закон джунглей: стая не идёт за детёнышем. Детёныш идёт туда, куда его ведут умные и опытные взрослые.

Из этого закона следуют три других:

  1. "Нет" – это всегда "нет". Пример: если мамин мобильный нельзя брать в воскресенье, то в понедельник тоже нельзя.
  2. Крики и вопли детёныша не могут изменить "нет" на "да".
  3. Единство взрослых членов стаи касательно принятых решений. То есть взрослые сначала должны договориться друг с другом, а потом доносить принятое решение детям.

"Сахар – это вредная привычка"

Сахар – фактически это вредная привычка. Возьмём в пример молодую женщину. Когда она была девочкой, любила пить чай с сахаром. И ей нравилось то, что в зеркале. Потом она становится мамой, меняется обмен веществ, а привычка есть сахар остаётся. Мы никак не можем понять, что, когда ты молодой и сексуально активный, ты можешь есть сахар килограммами, но как только активность снижается, это превращается в катастрофу.

Не нужно пугаться сахарозаменителей. Если есть выбор – пить чай с сахаром или заменителем, то выбор за последним.

 