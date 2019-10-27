"В спорах о прививках нужно заканчивать демократию". О чём ещё говорил Комаровский в Алматы?

В Алматы с бесплатной лекцией "Школьники и гаджеты: как сохранить здоровье ребёнка?" выступил знаменитый украинский педиатр Евгений Комаровский, сообщает informburo.kz.

Фото Алмаза Толеке

Доктор приехал в Алматы по приглашению казахстанского издательства "Алматыкiтап". 59-летний Евгений Комаровский родился и живёт в Украине, более 20 лет проработал в детских инфекционных больницах, после открыл собственную клинику.

Informburo.kz рассказывает, о чём говорил врач и какие советы давал.

"Нужно быть дураком, чтобы отказываться от электронных книг"

Электронные книги – это удобно. Не нужно носить с собой три учебника, чтобы добыть дополнительные данные, можно просто кликнуть на гиперссылку, и тебе откроется всё разъяснение и прочее. Нужно быть дураком, чтобы отказываться от такого. Но родители выступают больше за использование бумажных учебников.

Есть методики, как обойтись без бумажных учебников и иметь при этом лёгкие рюкзаки. В школах у каждого ребёнка должен быть личный шкафчик, где он может хранить свои вещи, включая второй комплект учебников.

Фото Алмаза Толеке

Кстати, о весе рюкзаков. Все думают, что тяжёлым рюкзаком можно испортить спину. Конечно, ни один доктор не скажет, что ребёнок должен носить тяжёлый рюкзак, но он вам скажет норму. Норма максимального веса рюкзака – это 10% веса ребёнка.

Здоровье спины зависит намного больше от физической активности, чем от рюкзака, ведь избыточный вес опасен больше, чем десять рюкзаков вместе взятых.

"Если оторвать ребёнка от компьютера невозможно – воспользуйтесь его зависимостью"

Нельзя запрещать пользоваться гаджетами, необходимо научить детей чувству меры. Установите одинаковые правила поведения и общения для реальной и виртуальной жизни. Ребёнок не должен позволять себе в сети больше, чем в жизни, и наоборот.

Фото Алмаза Толеке

Загрузите на гаджеты полезные приложения. Если уж оторвать ребёнка от компьютера невозможно, тогда реальнее воспользоваться его зависимостью. Можно использовать планшет для развития логики и интеллекта с помощью программ, разработанных психологами и педагогами.

Правильно используйте социальные сети. Виртуально общается сегодня 80% подростков. Родителям надо по возможности следить за тем, с кем дружат их дети, чем интересуются. В подростковом возрасте они уязвимы и впечатлительны, легко поддаются чужому влиянию.

Зонируйте жилища на свободные от гаджетов места. Например, ребёнок знает, что на кухне или в гостиной играть нельзя, можно только есть, отдыхать и общаться.

"В компьютерной зависимости ребёнка виноваты родители"

Когда ребёнок растёт в семье, где:

мама проводит 90% своего времени на кухне либо в социальных сетях;

папа, приходя с работы, садится перед телевизором,

то ребёнку не с кем провести время.

Он обязательно найдёт себе классную игру, которая подарит ему единственную радость, и он становится зависимым от неё. В такой семье это неизбежно.

В компьютерных играх ребёнку не больно, когда он падает; не горячо, когда он обжигается. Поэтому как минимум до двухлетнего возраста нельзя позволять ему познавать виртуальный мир – сознание ещё минимальное.

Ребёнок не виноват в своей зависимости к компьютерным играм. Виноваты родители, которые не знают, как провести время со своим дитём.

"Программа родительского контроля избавит от игромании"

Покупая ребёнку первый в его жизни смартфон, установите программу родительского контроля. С ней вы можете:

видеть, какие сайты ваш ребёнок посещает;

слышать, какие запросы подаёт ребёнок;

отслеживать местонахождение вашего ребёнка с точностью до 100 метров;

выставлять тайминг, когда все функции смартфона блокируются, кроме телефонной связи.

Такой программой владеет любой бюджетный смартфон. И после этого вы будете говорить об игромании?

Фото Алмаза Толеке

"Искусственные слёзы" для "сухого глаза"

Когда ребёнок всё время напрягает мышцы глаз, то это вредно. Со временем процесс нарастает, а очки помогают затормозить этот процесс. Если в очках видно лучше – надо быть в очках.

"Сухой глаз" – реальная медицинская проблема. Когда мы постоянно смотрим, к примеру, на монитор, мы не моргаем. В результате развивается синдром "сухого глаза". Есть профилактика – это правило трёх двадцаток:

20 минут работаем;

20 секунд смотрим вдаль на какой-либо предмет, который находится в 20 метрах от нас.

В каждой аптеке есть препарат "Искусственные слёзы", который стоит копейки. Капайте на здоровье!

"Можно ли помочь ребёнку при болезни без доктора?"

Я уверен, что можно. Хотя многие говорят, что это неприемлемо. Негативное отношение к самолечению на всей территории бывшего Советского Союза вступает в противоречие с подходом к этому же вопросу у Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ говорит, что человек на протяжении своей жизни часто сталкивается с проблемами со здоровьем. А значит, должен:

во-первых, иметь базовые знания о том, как оказать себе необходимую помощь;

во-вторых, знать, в каких ситуациях следует незамедлительно обращаться к медикам.

То есть самолечение имеет разные грани.

Именно поэтому во всех моих программах и книгах обозначена та граница самолечения, после которой любые активности должны быть прекращены и надо идти к врачу. Главное правило гласит: проводить его можно только тогда, когда у вас есть опыт оказания помощи при мучающем ребёнка симптоме.

Объясню нагляднее: у вашего сына или дочки насморк. Врач рассказал вам, как помогать в этой ситуации. Скорее всего, он сказал, что необходимы тёплая одежда, прохладный влажный воздух и использование солевых растворов. Наверняка он дал и другие инструкции, например такие: если станет хуже или заболит ухо – надо обратиться к доктору повторно. Всё. Теперь у вас есть опыт, когда у ребёнка будут те же симптомы, вы уже можете организовать самолечение.

Но повторюсь: если симптом появился впервые, вы обязаны сначала получить профессиональную врачебную помощь.

"Два месяца в деревне повысят иммунитет"

Летом вывозим ребёнка в деревню. Форма одежды: трусы, обязательно босые ноги. Надувной бассейн с холодной водой, рядом – куча песка. Понятие "мыло" забыть категорически!

Пока ребёнок не закричит: "Мама! Я тебя съем!", про еду не вспоминаем. Два месяца, когда он грязный, босой и голодный, дадут вам такой иммунитет, что все будут счастливы.

"В спорах о прививках нужно заканчивать демократию"

У ребёнка после прививки повышается температура. Родители вместо того, чтобы напоить и вовремя дать жаропонижающие, бегают и говорят, что его убивает прививка. Ребёнка так же будет убивать и яблочный сок, который они дают. Поэтому родители должны уметь помочь ребёнку при температуре – вот, что важно.