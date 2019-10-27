На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Ею стала Неллис Пиментел из Пуэрто-Рико. Второе и третье места заняли участницы из США и Чехии. Россиянка Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток, представительница Белоруссии — на четвертом месте, сообщает rbc.ru.

Фото rbk.ru

Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел.

Фото bolshoivopros.ru

Результаты опубликованы в официальном Twitter-аккаунте конкурса. Церемония награждения прошла в филиппинской столице — Маниле.





Второе место (титул «Мисс Воздух») заняла американка Эмани Дэвис, третье («Мисс Вода») — представительница Чехии Клара Ваврушкова.

Алиса Маненок Фото bolshoivopros.ru

Обладательницей четвертого места и титула «Мисс Огонь» стала представлявшая Белоруссию Алиса Маненок.

Россию в этом году представляла Анна Бакшеева, вместе с участницами из Новой Зеландии, Нидерландов, Чили, Нигерии и Польши она вошла в десятку финалисток.

Фото bolshoivopros.ru

Летом 17-летняя жительница Читы победила в конкурсе «Краса России-2019».



На сайте конкурса «Мисс Земля» среди участниц также отдельно указана представительница Крыма Анастасия Лебедюк, которая не отнесена ни к России, ни к Украине. При этом ее страница не открывается, в отличие от профилей других конкурсанток. Украину в этом году представила 20-летняя Диана Шабас.



Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН, его идея — привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы. Каждый год в мероприятии участвуют от 80 до 90 кандидаток. Победительница cтановится представительницей программы ООН по окружающей среде, сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.



