"Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице чемпионата РК

"Кайрат" одержал победу над костанайским "Тоболом" в матче 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты "Кайрата" радуются победе

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0.

До 74-й минуты не могла отличиться ни одна из команд, пока мяч не забил полузащитник хозяев Георгий Жуков. И после окончания основного времени на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Артур Шушеначев.

Таким образом, после 31-го тура у подопечных Алексея Шпилевского 65 очков. "Астана" сегодня отстает на пять баллов, но завтра может сократить до двух в случае домашней победы над аутсайдером КПЛ "Актобе". При этом столичный клуб имеет еще игру в запасе.

"Тобол", который также вел борьбу в чемпионской гонке, упал на четвертое место, пропустив вперед "Орадабасы", который сегодня обыграл "Иртыш".

Напомним, в предыдущем матче "Кайрат" в Нур-Султане проиграл "Астане" со счетом 1:3.