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27.10.19 02:50
Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Тот самый: Недавно купил в 2-литровой банке шымкентский яблочный сок (почему-то подумалось, что яблоки-то у нас растут, может нормальный). Его дома и пить никто не стал, на вкус - вода, лимонная...
27.10.19 01:40
maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Брал как-то ляжку самки свинины :lol: тоже в супермаркете, но в другом, на борщ и холодец, фотка осталась. i.ibb.co
27.10.19 01:27
Гога
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27.10.19 01:03
maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Тот самый: Сок или нектар (сокосодержащий напиток)? Если вы увеличите картинку, то увидите - это 100% натуральный сок. Санрайп - отличный местный бренд. Тот самый: Ну, это супермаркет Я...
27.10.19 01:00
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"Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице чемпионата РК

26 октября 2019, 19:16 |  Спорт

"Кайрат" одержал победу над костанайским "Тоболом" в матче 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты "Кайрата" радуются победе

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0.

До 74-й минуты не могла отличиться ни одна из команд, пока мяч не забил полузащитник хозяев Георгий Жуков. И после окончания основного времени на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Артур Шушеначев. 

Таким образом, после 31-го тура у подопечных Алексея Шпилевского 65 очков. "Астана" сегодня отстает на пять баллов, но завтра может сократить до двух в случае домашней победы над аутсайдером КПЛ "Актобе". При этом столичный клуб имеет еще игру в запасе.

 "Тобол", который также вел борьбу в чемпионской гонке, упал на четвертое место, пропустив вперед "Орадабасы", который сегодня обыграл "Иртыш".

Напомним, в предыдущем матче "Кайрат" в Нур-Султане проиграл "Астане" со счетом 1:3.
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§ Козлов я
Re: "Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.10.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ arman_kst
Re: "Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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