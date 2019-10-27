"Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице чемпионата РК
"Кайрат" одержал победу над костанайским "Тоболом" в матче 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты "Кайрата" радуются победе
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0.
До 74-й минуты не могла отличиться ни одна из команд, пока мяч не забил полузащитник хозяев Георгий Жуков. И после окончания основного времени на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Артур Шушеначев.
Таким образом, после 31-го тура у подопечных Алексея Шпилевского 65 очков. "Астана" сегодня отстает на пять баллов, но завтра может сократить до двух в случае домашней победы над аутсайдером КПЛ "Актобе". При этом столичный клуб имеет еще игру в запасе.
"Тобол", который также вел борьбу в чемпионской гонке, упал на четвертое место, пропустив вперед "Орадабасы", который сегодня обыграл "Иртыш".
Напомним, в предыдущем матче "Кайрат" в Нур-Султане проиграл "Астане" со счетом 1:3.
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