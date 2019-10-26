КНБ провел обыски: изъято более тонны рогов сайги
Сотрудники Комитета национальной безопасности провели задержания 18 членов ОПГ на территории Алматы, Шымкента и пяти областей. В ходе обысков обнаружены рога трех тысяч убитых сайгаков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу КНБ.
- В сентябре-октябре КНБ проведены следственно-оперативные мероприятия на территории Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей, а также городов Алматы и Шымкент по пресечению деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей на протяжении продолжительного времени незаконный отстрел сайги, - сообщили в комитете.
Задержаны 18 членов преступной группы - все граждане Казахстана, 9 из которых с санкции суда взяты под стражу.
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- В ходе обысков изъято 1,1 тонны рогов сайги - более 3 тысяч особей. По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5,6 миллиарда тенге, - отметили в пресс-службе. Рога в дальнейшем планировали перепродавать и вывозить контрабандным путем в Китай. Дела заведены по статье 262, части 2 УК "Участие в организованной преступной группе" и статье 339 УК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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