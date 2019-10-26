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Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Казахстан $114.60 в месяц - 42 500 тнг. Канада Минимальная заработная плата в Канаде устанавливается каждой провинцией и территорией. Варьируется от $8.43 до $11.49 в час, --- в ЧАС !!
26.10.19 18:02
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф: 1300\тнг за кг нормальная цена Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .
26.10.19 17:35
Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf: Мякоть, охлажденная, не замороженная, без костей, берем на суп, стейк и шашлыки Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена. Я здесь мякоть брал...
26.10.19 16:36
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все Маx походу уснул. Ночь в Канаде. Чебуреков уплел полный тазик. Щас наверно снится казахстанская степь, первая кустанайская ауди, книги по ядерной физики.))
26.10.19 14:26
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
1 300 каз.рублей за 1 кг
26.10.19 14:14
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КНБ провел обыски: изъято более тонны рогов сайги

26 октября 2019, 11:18 |  Криминал

Сотрудники Комитета национальной безопасности провели задержания 18 членов ОПГ на территории Алматы, Шымкента и пяти областей. В ходе обысков обнаружены рога трех тысяч убитых сайгаков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу КНБ.

          

© Sputnik / Вячеслав Бобков

- В сентябре-октябре КНБ проведены следственно-оперативные мероприятия на территории Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей, а также городов Алматы и Шымкент по пресечению деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей на протяжении продолжительного времени незаконный отстрел сайги, - сообщили в комитете.

Задержаны 18 членов преступной группы - все граждане Казахстана, 9 из которых с санкции суда взяты под стражу.

"В ходе обысков изъято 1,1 тонны рогов сайги - более 3 тысяч особей. По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5,6 миллиарда тенге", - отметили в пресс-службе. Рога в дальнейшем планировали перепродавать и вывозить контрабандным путем в Китай. Дела заведены по статье 262, части 2 УК "Участие в организованной преступной группе" и статье 339 УК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Подробнее: https://tengrinews.kz/crime/knb-provel-obyiski-izyyato-bolee-tonnyi-rogov-saygi-382531/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
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- В ходе обысков изъято 1,1 тонны рогов сайги - более 3 тысяч особей. По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5,6 миллиарда тенге, - отметили в пресс-службе. Рога в дальнейшем планировали перепродавать и вывозить контрабандным путем в Китай. Дела заведены по статье 262, части 2 УК "Участие в организованной преступной группе" и статье 339 УК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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Комментарии к новости
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§ Сталкер
Re: КНБ провел обыски: изъято более тонны рогов сайги
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему КНБ занимается этим?
Не потому ли, что МВД не справляется с такой организованной преступностью?
Или потому что в состав такой группы входят сотрудники МВД и пограничной службы КНБ?
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§ drakon
Re: КНБ провел обыски: изъято более тонны рогов сайги
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17650
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.10.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
входят сотрудники МВД и пограничной службы КНБ?

Я тоже так - думаю.МВД может только бабушек
с Чаем - задерживать... :lol: :-o :oops:
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§ Vit
КНБ провел обыски: изъято более тонны рогов сайги
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8320
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Может я по дилетански...
Думаю кнб занималось потому как рога за границу уходили. Ну а МВД, ну драг вобщем сказал уже))
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Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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