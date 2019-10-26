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Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Казахстан $114.60 в месяц - 42 500 тнг. Канада Минимальная заработная плата в Канаде устанавливается каждой провинцией и территорией. Варьируется от $8.43 до $11.49 в час, --- в ЧАС !!
26.10.19 18:02
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф: 1300\тнг за кг нормальная цена Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .
26.10.19 17:35
Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf: Мякоть, охлажденная, не замороженная, без костей, берем на суп, стейк и шашлыки Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена. Я здесь мякоть брал...
26.10.19 16:36
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все Маx походу уснул. Ночь в Канаде. Чебуреков уплел полный тазик. Щас наверно снится казахстанская степь, первая кустанайская ауди, книги по ядерной физики.))
26.10.19 14:26
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
1 300 каз.рублей за 1 кг
26.10.19 14:14
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Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин

26 октября 2019, 07:47 |  Государство

Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Ее суть - начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского экономического союза, пишет Sputnik.

- Евразийский экономический союз создавался, в первую очередь, для наших граждан. Каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения, - заявил он.

С точки зрения технологий отличий для оказания услуги своим гражданам и гостям нет. Вопрос заключается в различиях законодательств и межоператорских тарифов, считает премьер.

- Европейский союз, учитывая все это, в 2017 году отменил роуминг. Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов, - сказал Мамин.

Он предложил создать специальную рабочую группу в кратчайшие сроки.

Ранее о возможной отмене роуминга в странах ЕАЭС сообщал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин также заявлял, что страны Союза обсуждают возможность отмены роуминга внутри объединения.

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в инновационном центре "Сколково" в Москве. Главы правительств обсуждают актуальные вопросы функционирования союза и основные результаты работы Евразийской экономической комиссии.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что обсуждать?? Отменить и всё. Это просто.
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§ юля елиссева
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1330
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отлично! если отменят роуминг, тогда я сразу куплю российскую симку в Москве, и буду пользоваться тарифами, которые во много раз ниже, чем у казахстанских операторов.
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§ Coopidon
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше, границу, отмените, г-н Премьер-Министр. Или хотя бы очереди на ней. Беларусы же отменили с Россией. Это точно будет заметно. А то иногда и надо, но в дороге 3-4 часа и на границе 1-3 и лишний раз по думаешь, а оно надо?
А про дальнобоев на границе, вообще... 8-)
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§ Vit
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8320
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Думаю рф не уберёт южные границы. А наши соответственно. Хотя б штат бы увеличили что ли. Хватает же паспортных окошков. из 5 работают только 2-3.
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§ Vit
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8320
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Не вижу прям большую ценовую разницу))) дешевле я не смог найти
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§ Kairat stayer
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хотя б штат бы увеличили что ли. Хватает же паспортных окошков. из 5 работают только 2-3.


Правильно, у нас пропускные пункты оборудованы, возможно нужны дополнительные штаты.

В Омске 7 ноября 2019 года в рамках работы Форума межрегионального сотрудничества рассмотрят данные вопросы, подпишут соглашение предусматривающее обновление и открытие новых пунктов пропуска на границе Казахстана и России.

Губернатор Омской области недавно сказал: "Мы видим, что со стороны Казахстана пункты пропуска современно оборудованные, есть несколько дорожных пропускных участков. К сожалению, с российской стороны нам остается желать лучшего. На этих пунктах на территории Омской области задержки по шесть и более часов". Такая ситуация, с его слов, наблюдается и в Новосибирской, Оренбургской областях.

Подробнее здесь: https://ru.sputniknews.kz/economy/20191015/11775832/soglashenie-propusknye-punkty-omsk.html
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Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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