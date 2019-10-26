Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин

Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Ее суть - начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского экономического союза, пишет Sputnik.

- Евразийский экономический союз создавался, в первую очередь, для наших граждан. Каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения, - заявил он.

С точки зрения технологий отличий для оказания услуги своим гражданам и гостям нет. Вопрос заключается в различиях законодательств и межоператорских тарифов, считает премьер.

- Европейский союз, учитывая все это, в 2017 году отменил роуминг. Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов, - сказал Мамин.

Он предложил создать специальную рабочую группу в кратчайшие сроки.

Ранее о возможной отмене роуминга в странах ЕАЭС сообщал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин также заявлял, что страны Союза обсуждают возможность отмены роуминга внутри объединения.

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в инновационном центре "Сколково" в Москве. Главы правительств обсуждают актуальные вопросы функционирования союза и основные результаты работы Евразийской экономической комиссии.