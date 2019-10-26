Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного

Соседи сообщили о его суицидальных намереньях в полицию, благодаря чему 30-летнего рудничанина удалось спасти.

Попытка суицида произошла 20 октября. Около 21.00 в управление полиции поступило сообщение, что мужчина пытается покончить с собой в подъезде одного из жилых домов Рудного. На место происшествия выехали старший сержант Канат УАЛИЕВ и лейтенант полиции Жанибек ГАЛЫМХАНОВ.

- Прибыв по адресу, мы бегом поднялись по лестнице. На одной из лестничных площадок мы заметили мужчину, который в судорожном состоянии висел на кабеле, - рассказал Канат Уалиев.

Полицейские вынули мужину из петли и привели его в чувства - помогли навыки оказания первой медицинской помощи.

Как позже выяснилось, причиной попытки самоубийства стал бытовой конфликт.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО