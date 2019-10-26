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Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Казахстан $114.60 в месяц - 42 500 тнг. Канада Минимальная заработная плата в Канаде устанавливается каждой провинцией и территорией. Варьируется от $8.43 до $11.49 в час, --- в ЧАС !!
26.10.19 18:02
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф: 1300\тнг за кг нормальная цена Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .
26.10.19 17:35
Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf: Мякоть, охлажденная, не замороженная, без костей, берем на суп, стейк и шашлыки Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена. Я здесь мякоть брал...
26.10.19 16:36
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все Маx походу уснул. Ночь в Канаде. Чебуреков уплел полный тазик. Щас наверно снится казахстанская степь, первая кустанайская ауди, книги по ядерной физики.))
26.10.19 14:26
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
1 300 каз.рублей за 1 кг
26.10.19 14:14
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Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного

26 октября 2019, 09:06 |  Происшествия

Соседи сообщили о его суицидальных намереньях в полицию, благодаря чему 30-летнего рудничанина удалось спасти.

Попытка суицида произошла 20 октября. Около 21.00 в управление полиции поступило сообщение, что мужчина пытается покончить с собой в подъезде  одного из жилых домов Рудного. На место происшествия выехали старший сержант Канат УАЛИЕВ и лейтенант полиции Жанибек ГАЛЫМХАНОВ.

- Прибыв по адресу, мы бегом поднялись по лестнице. На одной из лестничных площадок мы заметили мужчину, который в судорожном состоянии висел на кабеле, - рассказал Канат Уалиев.

Полицейские вынули мужину из петли и привели его в чувства - помогли навыки оказания первой медицинской помощи.

Как позже выяснилось, причиной попытки самоубийства стал бытовой конфликт.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы парни!!! Просто молодцы!
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§ maxsaf
Re: Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, этого товарища теперь на учет поставят в дурку? Еще какие-то последствия его ожидают после этого? Без ремня катаешься - штраф ведь. Мож водитель разбиться хочет, значит это штраф за попытку суицида или как?
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§ Butch
Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

за покатушки без ремня штраф скорее для того чтобы уменьшить бюджетные расходы на лечение и выплаты по инвалидности. потому что в большинстве случаев не пристегнувшийся сразу не помрёт, а вот медицинской помощи требовать будет, или социальной. А в этом случае если человеку не помешать то и расходов на него никаких после, за что его штрафовать?
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§ Тот самый
Re: Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно где-то писали, что Казахстан в топе стран по количеству суицидов среди мужчин. Показатели выше, чем у африканских стран, впереди только Шри-Ланка и Монголия. Из СНГ Россия, Литва, Белоруссия рядом.

Женский суицид у нас на уровне европейских стран и даже ниже, только это и позволяет не мелькать в статистике ООН на первых местах по количеству суицида на 100 тыс. жителей.
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§ Vit
Re: Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8320
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские уже стали в личную жизнь лезть. Ну хочет уйти человек, пусть идёт. Полицейский должен преступников, воров, маньяков ловить, а не сопли всем вытерать.
Че такое бытовой конфликт? Обидели? Не можешь ответь, ударить? Развернись, брось начни другую жизнь, с другими людьми, не общайся с теми кто тебя доводит до белого каления.
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Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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