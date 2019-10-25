Последние теплые дни дарит октябрь жителям Костанайской области

В субботу, воскресенье и частично в понедельник - 26, 27 и 28 октября - в регионе ожидаются преимущественно плюсовые температуры, местами небольшие дожди. Днем тепло: 10-15, местами до 18 градусов тепла.

Фото Ксении РЕБИК

Осадки возможны утром 26 октября, местами 27 октября. Ветер 9 -14, порывами до 20 м/с. Ночами по области от 2 градусов мороза до 6 тепла. В Костанае без осадков, 9 - 15 градусов.

Постепенно юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 20, порывами до 28 м/с. К вечеру понедельника относительно теплая погода начнет портиться. В дальнейшем жидается похолодание.