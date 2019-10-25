Несколько нелегальных свалок бытовых отходов ликвидировали экологи в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Департамент экологии и акимат Затобольска организовали сегодня, 25 октября, ликвидацию двух свалок вблизи Затобольского и Костанайского полигонов ТБО. Их нашли с помощью геопортала "Гарыш сапары", который способен обнаруживать несанкционированные свалки с помощью спутника.
- В первом полугодии в Костанае и окрестностях обнаружено 17 несанкционированных свалок. После этого мы инициировали проверку в отношении отдела ЖКХ и выписали предписание ликвидировать их, - рассказал государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей МУКАШЕВ. - Все свалки тогда ликвидировали, но во втором полугодии мы нашли 23 новых участка с незаконно оставленными отходами. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы их ликвидировать. Считаю, что основная проблема в неграмотности населения, которое не осознаёт последствия вреда экологии и отказывается платить полигону за правильную утилизацию.
Мукашев отмечает, что большинство таких свалок расположены вблизи мусорных полигонов.
Спецтехнике ТОО "ДК-МАКСАТ" понадобилось несколько часов, чтобы доставить мусор с двух несанкционированных свалок до полигонов ТОО "Тазалык-2012" и ТОО "Горизонт", где их отсортируют и утилизируют.
- На прошлой неделе областным акиматом и департаментом экологии был согласован график ликвидации незаконных свалок в городах и районах области, - сообщил Мукашев. - По графику они должны завершить ликвидацию до конца октября, но есть незаконные свалки огромных объёмов, которые используют уже несколько лет, поэтому их утилизировать в срок не получится. Ответственные лица просто берут этот незаконный полигон на свою поруку, пишут гарантийные письма и ликвидируют в кратчайшие сроки до холодов. Нам предстоит проверить около 30 сельских округов.
Сергей Мукашев отмечает, что каждый неравнодушный гражданин может помочь департаменту экологии найти виновных в организации свалок. Если кто-то станет свидетелем незаконной утилизации мусора, то нужно зафиксировать нарушение - сделать фото или видео. Департамент экологии примет меры, чтобы найти и наказать нарушителей. По ст. 337 КоАП РК ("Порча земли") нарушителям грозит штраф от 10 до 50 МРП (25 250 до 127 625 тенге).
Фото Георгия ГОВОРОВА
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