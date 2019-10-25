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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Лиля, мне абайка денег обещал// Куда донаты кидать?)
25.10.19 20:08
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Хоть уехавшие живут дорого-богато!!! Лилли, я живу не дорого и не богато. Я живу - ДОСТОЙНО... :lol: :oops: :-P
25.10.19 20:05
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Похолодает на след.неделе. Сегодня нашла кусок фанеры Пойду хибару обобью Картоху погрызу сыру на ужин Завтра горячий бичпакет поем Денег нет-живу в РК я бедно Моюсь редко и в Тоболе...
25.10.19 20:01
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Какая замечательная осень нынче! Похолодает на след.неделе. Сегодня нашла кусок фанеры Пойду хибару обобью Картоху погрызу сыру на ужин Завтра горячий бичпакет поем Денег нет-живу в РК я бедно Моюсь...
25.10.19 19:57
Coopidon
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Ох и хитрые эти производители продовольствия. Только и сидят в интернете. Ищут инфу про мировые цены, мониторят, не подняли ли бюджетникам зарплаты или социальные выплаты. Вырубить им интернет, и...
25.10.19 19:57
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Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке

25 октября 2019, 13:25 |  Государство

Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Большой рост мы видим именно по продовольственным товарам. На 9,1 процент с начала этого года выросли в годовом выражении цены на продовольственные товары. Больше всего цены выросли на мясо и на крупы. (...) Предприятия начинают повышать цены из-за роста мировых цен".

"В мире был дефицит на мясо, это было связано с болезнью в Китае. По мясу свинины дефицит сложился. И соответственно возрос спрос. У нас в целом экспорт мяса значительно вырос и, соответственно, выросли цены и на внутреннем рынке. Это две основные статьи, которые вносили наибольший вклад в рост цен", - объяснила Абылкасымова.

 

Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.

"Но есть и проблемы, связанные с внутренним рынком, это развитие конкуренции на внутреннем продовольственном рынке: развитие логистических цепочек, бытовые цепочки, чтобы себестоимость продукции не возрастала на этапе ее доведения до конечного потребителя".

"По продовольственным товарам основной блок работы ведется Министерством национальной экономики. Мы принимаем меры для сдерживания инфляции через регулирование стоимости денег на рынке. Мы повышали в сентябре базовую ставку, чтобы инфляция к концу года не вышла за коридор 6 процентов", - добавила Абылкасымова.

Также она уточнила, что рост цен на продовольствие связан с ростом заработных плат, повышением минимальной заработной платы с 1 января, ростом заработных плат бюджетников и ростом социальной помощи.

Ранее депутат Сената Сергей Ершов рассказал, что цены на основные продукты питания повысились на 10-15 процентов, а на мясо - на 15-20 процентов. 
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??*это развитие конкуренции на внутреннем** - вроде наоборот- должно быть снижение ?Ау , всезнающие!?
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§ Добринцофф
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6762
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы принимаем меры для сдерживания инфляции через регулирование стоимости денег на рынке.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36545?1571999442

Да,мы тоже видим результаты этого регулирования,доллар уже 390,рубль 6.1
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§ Эдуард Суровый
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 25.10.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??

Лехко ... цены на мясо растут потому что ... вместо коров разводят лохов.
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§ olegggon
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, уж, сидит крестьянин в селе и думает, а не поднять ли мне цены на мясо из-за роста мировых цен? Бред очередной. 🤤 У нас нет развитой торговли мясом, всё диктуют барыги.
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§ Butch
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.10.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??*это развитие конкуренции на внутреннем** - вроде наоборот- должно быть снижение ?Ау , всезнающие!?

При добавлении слова недостаточное Вы всё ещё видите нелепость в выражении?
Предположу что Вы в бытовой, а возможно что и не в бытовой, речи тоже опускаете некоторые слова подразумевая что собеседнику понятна суть и без них. Ораторское искусство не входит в перечень обязательных требований для госслужащих, к сожалению ;-)
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch---Это критика в чей адрес ??
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§ Vit
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8291
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мире был дефицит на мясо

В каком мире? Не уточнил чёт. У вас Макс в Канаде поднялись цены на мясо? Или был дефицит. Драг у вас смысла нет спрашивать, у вас в Германии скорей всего цена мясо упала на пару центов. Почему свой провал они сново спирают на мир.
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* abaika95
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Почему свой провал они сново спирают на мир//

А мы не на другой планете живём,чтобы на нас ничего не влияло) все взаимосвязано) больше скажу зимой мясо, наверно вообще до потолка в цене вырастит) и это плохо (кроме тех кто торгует этим мясом)
тут председатель моего фан-клуба каких-то знатоков все ждёт) вон НГ у экономистов Костанайских пусть интервью возьмёт, чтоб те обьяснили как конкуренция на внутреннем рынке влияет на повышение цен)
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit---Не спорь !! Человек с таким послужным списком всегда прав !!Абылкасымова Мадина -- Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Казахская государственная академия управления (1999) Специальность «Международные экономические отношения» · Колумбийский университет (2001-2003) Магистр международных отношений, специальность «Управление экономической политикой» · Школа государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета (2010-2011) Магистр государственного управления Трудовой стаж: · Главный специалист Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию (1999-2001); · Начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2003-2004); · Директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2004-2006); · Заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2006-2008); · Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011); · Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2013); · Заместитель Управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012); · Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014); · Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (08.2014-02.2018); · Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (09.02.2018-25.02.2019); · Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (03.2019); · Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 28.03.2019) Прочие должности: · Председатель Совета директоров АО «Институт экономических исследований» (09.2011-05.2013); · Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (12.2014-21.02.2018); · Член Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» (12.2016); · Член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (21.02.2018-2019)
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§ Butch
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.10.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

это был ответ на Ваш вопрос. Она просто опустила это (или подобное ему по смыслу) слово, очевидно подразумевая что слово "проблема" уже само в достаточной мере передаёт мысль. Ну да, в прямом смысле получилось так, будто человек утверждает что конкуренция способствует повышению цен. И на мой взгляд в публичной речи, от чиновников тем паче, подобное если и не недопустимо, то как минимум предосудительно.
Это умение - говорить - тоже нужно развивать, но у нас нет такого требования к госслужащим.
Таким образом критика - в адрес чиновников! Но для того чтобы Вы, чего доброго, не пришли к выводу что такой образ изложения присущ только казахстанским чиновникам я и предложил Вам обратить внимание на свою речь, в которой Вы наверняка тоже не всегда однозначно выражаете мысли.
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95-----Для меня есть только один авторитет во всех вопросах!!
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* abaika95
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Для меня есть только один авторитет во всех вопросах!//


Неужто Путин?)) Навальный ?)


Цитата-//Абылкасымова Мадина//


Ну так то она, такой себе авторитет)
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Butch
----Знаете , от чиновников , любых, можно всего ожидать. Вспомним Черномырдина . А это - *Денег нет , но вы держитесь.**
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто - кроме Вас , abaika95 !!

[Исправлено: Гога, 25.10.2019 - 15:09]
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§ Vit
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8291
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также она уточнила, что рост цен на продовольствие связан с ростом заработных плат, повышением минимальной заработной платы с 1 января

У кого в этом месяце подняли зарплату? Подымите руки вверх.
И причём тут 1 января? А 1 января, так там будут уже другие заморочки, там ежегодный новогодний рост цен. В честь праздников
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Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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