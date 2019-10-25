Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке

Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Большой рост мы видим именно по продовольственным товарам. На 9,1 процент с начала этого года выросли в годовом выражении цены на продовольственные товары. Больше всего цены выросли на мясо и на крупы. (...) Предприятия начинают повышать цены из-за роста мировых цен".

"В мире был дефицит на мясо, это было связано с болезнью в Китае. По мясу свинины дефицит сложился. И соответственно возрос спрос. У нас в целом экспорт мяса значительно вырос и, соответственно, выросли цены и на внутреннем рынке. Это две основные статьи, которые вносили наибольший вклад в рост цен", - объяснила Абылкасымова.

Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.

"Но есть и проблемы, связанные с внутренним рынком, это развитие конкуренции на внутреннем продовольственном рынке: развитие логистических цепочек, бытовые цепочки, чтобы себестоимость продукции не возрастала на этапе ее доведения до конечного потребителя".

"По продовольственным товарам основной блок работы ведется Министерством национальной экономики. Мы принимаем меры для сдерживания инфляции через регулирование стоимости денег на рынке. Мы повышали в сентябре базовую ставку, чтобы инфляция к концу года не вышла за коридор 6 процентов", - добавила Абылкасымова.

Также она уточнила, что рост цен на продовольствие связан с ростом заработных плат, повышением минимальной заработной платы с 1 января, ростом заработных плат бюджетников и ростом социальной помощи.

Ранее депутат Сената Сергей Ершов рассказал, что цены на основные продукты питания повысились на 10-15 процентов, а на мясо - на 15-20 процентов.