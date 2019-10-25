Прокурор попросил по 5 лишения свободы для обвиняемых в квартирном мошенничестве костанайцев

Прения по уголовному делу в отношении Айдоса ИСЕНГЕЛЬДИНОВА и Андроника ХАЧАТРЯНА прошли в суде №2 Костаная 24 октября. Они длились больше двух часов. Государственный обвинитель посчитал, что вина подсудимых полностью доказана и подробно рассказал о 14-ти эпизодах, по которым подсудимым были предъявлены обвинения.

- Установлено, что между Исенгельдиновым и Хачатряном был сговор, - сообщил в прениях прокурор Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ. - Однако дело следует разделить на две стадии: в первой участвовал только Исенгельдинов, который предлагал клиентам дешевые квартиры, заведомо зная, что они ему не принадлежат. Во второй стадии этого дела он вступил в сговор с Хачатряном. При этом Исенгельдинов свою вину полностью признал и раскаялся, Хачатрян продолжает утверждать, что он жертва мошеннических действий Исенгельдинова.

Как заявил прокурор, в первых 8 эпизодах Исенгельдинов сам обманывал клиентов, уверяя, что может продать им квартиры по госпрограмме, у которых на самом деле были хозяева. Девятый эпизод был связан с Хачатряном, с которым Исенгельдинов познакомился в кальянной и которому предложил купить дешевые квартиры. В декабре 2018 года Хачатрян передал более 12 млн тенге в качестве задатка за покупку 4-х квартир. Исенгельдинов обещал, что документы будут готовы после новогодних праздников, но, естественно, так и не отдал их. Он попросту признался Хачатряну, что все квартиры арендованные и документов на них нет. Хачатрян поинтересовался, сколько у Исенгельдиновых еще подобных квартир и пообещал помочь с их продажей.

- С этого момент подсудимые действовали вместе, - отметил прокурор. - Хачатрян действовал через риэлтерское агентство, в котором работала его знакомая. Он составлял от своего имени расписки для тех, кто передавал задаток за квартиры, рассчитывая таким образом вернуть свои деньги.

Государственный обвинитель попросил суд назначить для Исенгельдинова и Хачатряна по 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

- Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, прошу дать наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы я мог вернуть деньги потерпевшим, - сказал на предъявленное обвинение Исенгельдинов.

- Вину не признаю, я был обманут Исенгельдиновым, как и все потерпевшие, - заявил Хачатрян.

Адвокат Исенгельдинова Наталья СКОРОБОГАТОВА отметила в прениях «всю сложность этого дела» и постаралась пояснить мотивы поведения своего подзащитного.

- Нужно учитывать психологические моменты этого преступления, - сообщила Скоробогатова. - Исенгельдинов, собирая задатки с покупателей, реально планировал продавать им квартиры. Когда у него это не получилось, а сумма собранных средств оказалась слишком большой, он попросту побоялся сознаться в том, что не может предоставить квартиры. Тогда он стал искать помощи у друзей. Хачатрян решил ему помочь, но он не знал, что квартиры арендованные. Нет не единого доказательства того, что он об этом знал.

Адвокат Исенгельдинова попросила суд быть снисходительным к ее подзащитному, исключить предварительный сговор и дать ограничение вместо лишения свободы.

- В прениях прокурора была констатация фактов, а не анализ доказательств, - высказался адвокат Хачатряна Олег ШЕМЕЛИН. - Я считаю, что Хачатряна незаконно привлекли к уголовной ответственности, потому что он не был в сговоре с Исенгельдиновым. Его действия подпадают под гражданско-правовую ответственность. О том, что он не знал, что квартиры арендованные, говорит тот факт, что Хачатрян составлял расписки от своего имени. То есть, изначально подставлял себя. Считаю, что моего подзащитного нужно оправдать за отсутствием состава преступления.

В своей реплике государственный обвинитель отметил, что Хачатрян специально составлял расписки от своего имени, чтобы завуалировать свои мошеннические действия под гражданско-правовую ответственность. По словам прокурора, есть записи телефонных разговоров, сделанных в ходе НСД (негласных следственных действий), в которых Хачатрян предлагает Исенгельдинову общаться посредством мессенджера Telegram, который невозможно просмотреть и прослушать. Если бы он не знал, что обманывает людей, ему не нужно было бы скрывать свои разговоры в мессенджере, где невозможно провести НСД, пояснил прокурор.

Вынесение приговора по этому делу назначено на 29 октября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ