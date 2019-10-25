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Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 октября 2019, 17:41 |  Общество

Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.

Борт принадлежит Sunday Airlines - "дочки" казахстанской компании Scat в Костанай прибыл пустым. Отсюда он забрал 235 человек. Кстати, многие из них россияне, для которых чартерные рейсы в Египет были отменены несколько лет назад из-за терракта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха самолет приземлится через 6 часов - в 23.30 по костанайскому времени и в 19.30 по времени Египта.

За два часа до отправления в здании аэровокзала царило забытое за год с лишним (именно столько длилась реконструкция) оживление. "Идет регистрация и посадка на рейс 5066", - высвечивало электронное табло над стойкой регистрации, куда пассажиры отдавали свои паспорта.

- Знаем, что мы пассажиры первого самолета, который вылетает после реконструкции полосы, - сообщила "НГ" пассажир Ольга СТАДНИКОВА. - Мы очень рады, что этот рейс состоялся. Я лечу с дочерью Валерией, очень удобно, что вылет из Костаная. Мы бронировали билеты за 2 месяца. Нас предупредили, что, если полосу не успеют отремонтировать, то трансфер будет из ближайших городов. Но мы решили рискнуть и не прогадали! Кто не рискует, тот не пьет шампанское!

Мы пожелали Ольге удачного отдыха и выпить шампанское на берегу Красного моря.

- Первый раз летим в Египет с тремя маленькими детьми, - рассказали нам супруги Рахат и Жанар МАКАШЕВЫ. - Только поэтому и согласились лететь, что был прямой рейс из Костаная.

Дети - Тимур, Амир и Айлана - в это время с удовольствием катали чемоданы.

Следующий чартер вылетит в Египет 4 ноября в 12.00.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска) сама журналистка Ольга Лихограй тоже из "теплых" отпусков приехала недавно) жизнь кипит,народ гуляет)

А впрочем, спасибо за просто хорошую новость)отличных выходных улетающим в Египты и мягкой посадки)
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§ юля елиссева
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1329
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неудобное время вылета. Теряют фактически один день отдыха туристы из-за вечернего вылета.
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§ Coopidon
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас, авиакомпании потихоньку начнут сворачивать в Костанай, вместо Челябинска и Еката. Задавленные антроссийскими санкциями туристы, ломанутся. Создавая очереди на границе и вывозя на экспорт дешёвый и качественный отечественный бензин. Это потребует строительство дорог, гостиниц и НПЗ. Жители НурСултана и Алматы потихоньку начнут перебираться в Костанай...
Цитата:
abaika95:
последний Хрен без соли дое

Ещё есть старые запасы? :-o
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§ elektron
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Ещё есть старые запасы?

Смотря что в виду имеется. ;-) Если хрен, то он редьки не слаще. :lol:
А соль из Израиля привезут, обещались вроде.
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§ Coopidon
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Смотря что в виду имеется. Если хрен, то он редьки не слаще.

Имелись в виду именно неиссякающиие запасы хрена, которые можно есть ещё ближайшее время, пока не поступят новые запасы.
Чтобы никто не смог усомниться, что доедаемый хрен-последний.
Цитата:
elektron:
А соль из Израиля привезут, обещались вроде.

Есть хрен с солью, это-моветон...
Классический рецепт все таки без соли...
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§ elektron
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Есть хрен с солью, это-моветон...

А если так? ;-)
Ингредиенты классического рецепта хреновины помидоры 1 кг корень хрена 200 г чеснок 4 зуб. нейодированная соль 3 ч. л. :lol:
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§ Coopidon
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я, знаете ли, ещё не выжил из ума! Помню!
Либо хлеб и вода, либо хрен без соли.
Старый добрый хрен. Без (подчеркнуто) соли.
Так о чем я говорил?
Запутали совсем.
А вот, это же ветка про самолёты. Про еду это в другом месте :-o
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§ elektron
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Так о чем я говорил?

Про запасы вроде какие то? :-x
Причём тут самолёты и сам не понял. :lol: 8-)
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§ abaika95
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой как тему то увели) лишь бы не писать что новость зачепись)
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§ elektron
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну пошалили малость, что опять не так? :-P
Слава туристам Казахстана, удачного полёта! Ура, товарищи!?
Я в декабре туда лечу. Кстати, сколько полёт с Костаная длится?
Со Штутгарта 4,5 часа.
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§ Coopidon
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой как тему то увели) лишь бы не писать что новость зачепись)

А ктото сомневается?
Кто?
Рс правильно же писать ,,зашибись''. Но вам виднее.
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§ abaika95
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но вам виднее//


Естессна)

Цитата-//Кстати, сколько полёт с Костаная длится?//


( В Дракона поиграю) а с Костаная 4 часа и 10 минут до Штутгарта лететь) и сок дают и пледик) и стюардессы ходят) и пилоты есть)


ща еще в супермаркете яйцо сфоткаю)))
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§ elektron
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не зачёт однако.
про Цитата:
abaika95:
и сок дают и пледик)

Алекс писал. :-)
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§ abaika95
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Алекс писал//



Тьфу и тут опередил))
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