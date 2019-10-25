Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.
Борт принадлежит Sunday Airlines - "дочки" казахстанской компании Scat в Костанай прибыл пустым. Отсюда он забрал 235 человек. Кстати, многие из них россияне, для которых чартерные рейсы в Египет были отменены несколько лет назад из-за терракта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха самолет приземлится через 6 часов - в 23.30 по костанайскому времени и в 19.30 по времени Египта.
За два часа до отправления в здании аэровокзала царило забытое за год с лишним (именно столько длилась реконструкция) оживление. "Идет регистрация и посадка на рейс 5066", - высвечивало электронное табло над стойкой регистрации, куда пассажиры отдавали свои паспорта.
- Знаем, что мы пассажиры первого самолета, который вылетает после реконструкции полосы, - сообщила "НГ" пассажир Ольга СТАДНИКОВА. - Мы очень рады, что этот рейс состоялся. Я лечу с дочерью Валерией, очень удобно, что вылет из Костаная. Мы бронировали билеты за 2 месяца. Нас предупредили, что, если полосу не успеют отремонтировать, то трансфер будет из ближайших городов. Но мы решили рискнуть и не прогадали! Кто не рискует, тот не пьет шампанское!
Мы пожелали Ольге удачного отдыха и выпить шампанское на берегу Красного моря.
- Первый раз летим в Египет с тремя маленькими детьми, - рассказали нам супруги Рахат и Жанар МАКАШЕВЫ. - Только поэтому и согласились лететь, что был прямой рейс из Костаная.
Дети - Тимур, Амир и Айлана - в это время с удовольствием катали чемоданы.
Следующий чартер вылетит в Египет 4 ноября в 12.00.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: Да флаг вам в руки - варитесь в собственном -*****--- И этот нас покинул. :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980 ---Во-первых - не тычь. Хотя понимаю - недостаток культуры у дамы в **В Динамовском костюме**. Во-вторых - хотите узурпировать форум???Да флаг вам в руки - варитесь в собственном -*****---...
Флуд и оффтопик (часть 4)
АЗ Алкмар Нидерланды 6 : 0 Астана Нур-Султан Казахстан
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: Гоги,ты легко читаем. Пытаешься тельняжку рвать Тилько коленочки трясутся :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980 ---А может это у **Красивой тёти шизик **??