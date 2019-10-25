Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная

Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.

Борт принадлежит Sunday Airlines - "дочки" казахстанской компании Scat в Костанай прибыл пустым. Отсюда он забрал 235 человек. Кстати, многие из них россияне, для которых чартерные рейсы в Египет были отменены несколько лет назад из-за терракта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха самолет приземлится через 6 часов - в 23.30 по костанайскому времени и в 19.30 по времени Египта.

За два часа до отправления в здании аэровокзала царило забытое за год с лишним (именно столько длилась реконструкция) оживление. "Идет регистрация и посадка на рейс 5066", - высвечивало электронное табло над стойкой регистрации, куда пассажиры отдавали свои паспорта.

- Знаем, что мы пассажиры первого самолета, который вылетает после реконструкции полосы, - сообщила "НГ" пассажир Ольга СТАДНИКОВА. - Мы очень рады, что этот рейс состоялся. Я лечу с дочерью Валерией, очень удобно, что вылет из Костаная. Мы бронировали билеты за 2 месяца. Нас предупредили, что, если полосу не успеют отремонтировать, то трансфер будет из ближайших городов. Но мы решили рискнуть и не прогадали! Кто не рискует, тот не пьет шампанское!

Мы пожелали Ольге удачного отдыха и выпить шампанское на берегу Красного моря.

- Первый раз летим в Египет с тремя маленькими детьми, - рассказали нам супруги Рахат и Жанар МАКАШЕВЫ. - Только поэтому и согласились лететь, что был прямой рейс из Костаная.

Дети - Тимур, Амир и Айлана - в это время с удовольствием катали чемоданы.

Следующий чартер вылетит в Египет 4 ноября в 12.00.