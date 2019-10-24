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таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны? Чисто мужские: Я - Женщина, и значит я прекрасна С младенчества до старости седой :-)
24.10.19 17:08
Добринцофф
«Ждем Путина и английскую королеву»
alex_60: ну все, доставайте денежки из тумбочек, и вперед на моря и острова. На острова вряд ли,максимум Синайский полуостров,на который и раньше летали,да Турция, а так хочется из Кустаная прям...
24.10.19 16:40
arman_kst
«Ждем Путина и английскую королеву»
Надо все хорошо проверить перед приёмом. Не подписывать пока все не сделают. Здание надо все же отремонтировать. Лучше сократить расходы на столицу
24.10.19 16:34
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны?
24.10.19 16:25
Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП: Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный...
24.10.19 15:13
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"Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

24 октября 2019, 14:17 |  Общество

Презентация проекта состоялась сегодня, 24 октября, в конференц-зале КГУ им. Байтурсынова. Социальный проект "Акселератор добра" - масштабная республиканская акция. Участвуют в ней и студенты костанайских вузов.

А всего по Казахстану работают 583 волонтёрские организации.

- Все они занимаются решением социальных задач, развитием и поддержкой гражданских инициатив, взаимодействием с целевыми группами, - отметила руководитель проектного офиса "Костанай - адалдык аланы" Анжела АЛЬЖАНОВА. - Миссия "Акселератора добра" - выработать добропорядочность граждан. Мы не порождаем иждивенчество среди населения, но мы готовы оказать обычную помощь, чтобы развивать у молодёжи гуманность и сострадание.

Координатором проекта стал ОФ "Гражданский альянс "ГрИн". Заявки на помощь принимает также проектный офис "Костанай - адалдык аланы"

Как сообщила председатель общественного фонда Динара УТЕБАЕВА, первая акция в рамках проекта уже прошла - 19 октября волонтеры альянса "ГрИн" и курсанты академии МВД выезжали к одиноко проживающим женщинам-инвалидам 1-й группы, чтобы оказать им помощь.

- Многие говорят, что добро нужно делать, не рассказывая об этом, - отметила Утебаева. - Мы с такой позицией не согласны, хотя многие, с кем мы сотрудничаем, отказываются себя называть. Но если мы будем говорить о волонтёрах, то, возможно, эти примеры подтолкнут других делать так же.

- Последние несколько месяцев всё чаще появляются новости о людях, которые неверно указали или скрыли свои реальные доходы и теперь должны вернуть адресную социальную помощь государству. Как вы будете определять, кому действительно нужна помощь, а кто просто хочет получить выгоду? - спросил корреспондент "НГ".

- Я уверена, что просто так люди к нам не придут, - ответила председатель "ГрИН". - Мы не оказываем материальную поддержку. Наши волонтёры могут помочь убрать дом, растопить печь, поможем приготовить еду, да просто поговорить по душам с одинокими пенсионерами. Хотя, я думаю, что ничего страшного, если мы поможем кому-то другому. От нас не убудет.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
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