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24.10.19 16:40
arman_kst
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24.10.19 16:34
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны?
24.10.19 16:25
Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП: Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный...
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Казахстанцы массово жалуются на отключение связи

24 октября 2019, 13:34 |  Общество

Казахстанцы массово жалуются на отключение сотовой связи, передает Tengrinews.kz. В редакцию поступают сообщения о невозможности позвонить кому-либо, а также о недоступности операторов связи.  

Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинка Ксения Стрелкова сообщает, что номер ее сотового зарегистрирован только на нее и пользуется она им несколько лет. Возможная причина отключения, предполагает девушка, смена самого смартфона.

"Утром связь на телефоне отключилась, в 7 утра пришло сообщение об этом. Телефон был новый, я купила его в августе, но на него не приходили предупреждения о необходимости регистрации. И я его не привязывала к номеру. Я не знаю, что делать сейчас, я отправляю им свой ИИН, но в ответ приходит сообщение, что сервер недоступен, попробуйте позже. Я звоню, но все операторы заняты", - говорит Ксения Стрелкова.

 

"Мой супруг сейчас находится без связи, не может работать, у него был Activ, недавно купили телефон. Про то, что нужно привязывать к IMEI-коду, узнали только сегодня. С 9 утра звоню, до оператора не могу дозвониться", - жалуется также алматинка Анастасия Альжанова.

 

Ограничение связи на незарегистрированных устройствах подтвердили в PR-службе "Beeline Казахстан". Здесь сообщили, что отключать устройства без регистрации начали еще 22 октября. Также добавили, что ранее оператор предупреждал абонентов о необходимости регистрации устройств и привязки IMEI-кода к номеру.

"В соответствии с Законом РК "О связи" операторам сотовой связи запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств либо не соответствуют сведениям, внесенным в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи", - комментирует коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису "Beeline Казахстан" Рауан Кабдрахимов.

Между тем в пресс-службе компании Kcell заявляют о тестировании системы.

"Ночью регулятор проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. Все неправильно зарегистрированные номера столкнулись с проблемой. Те номера, на которых не совпадает ИИН, номер телефона или IMEI. Особенно те смартфоны, где недавно переставляли SIM-карты. Сказали, что в ближайшее время все включат", - сообщает руководитель пресс-службы Kcell Олжас Бибанов.

В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали массовое отключение сотовой связи.

Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко сообщил, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств и все они были зарегистрированы. Это сделано для борьбы с кражами мобильных телефонов и мошенничеством. 

"1 января 2019 года вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи, согласно которым оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Аппарат, "привязанный" к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на вас. С другими SIM-картами данный аппарат работать не будет. Проверить привязку вашего ИИН к телефону вы можете посредством специального сервиса", - сообщил он.

Он также рассказал, что в последние дни число жалоб об отключении номеров увеличилось. По его словам, это связано с тем, что у казахстанцев появилась возможность узнать, сколько номеров на них зарегистрировано. Ответственность за использование телефонных номеров лежит на их владельцах, поэтому люди отключают "левые" номера. 
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