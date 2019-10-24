Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны? Чисто мужские: Я - Женщина, и значит я прекрасна С младенчества до старости седой :-)
24.10.19 17:08
Добринцофф
«Ждем Путина и английскую королеву»
alex_60: ну все, доставайте денежки из тумбочек, и вперед на моря и острова. На острова вряд ли,максимум Синайский полуостров,на который и раньше летали,да Турция, а так хочется из Кустаная прям...
24.10.19 16:40
arman_kst
«Ждем Путина и английскую королеву»
Надо все хорошо проверить перед приёмом. Не подписывать пока все не сделают. Здание надо все же отремонтировать. Лучше сократить расходы на столицу
24.10.19 16:34
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны?
24.10.19 16:25
Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП: Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный...
24.10.19 15:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана

Игорь ПРАВЩИКОВ

24 октября 2019, 12:15 |  Спорт

23 октября Денис Кузин показал  лучшее время на чемпионате РК по конькобежному спорту в Нур-Султане. Победу спортсмену принесла его "коронная" дистанция 1 000 метров. Он обогнал своего ближайшего соперника карагандинца Станислава Палкина на 0,19 секунды.

Фото из Instagram Дениса Кузина

Об этом участник Олимпийских игр 2010 г., чемпион Азиатских игр 2011 г. на  дистанции 1 500 м, чемпион мира 2013 года на дистанции 1 000 м, заслуженный мастер спорта РК рассказал на своей странице в Instagram.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.10.19 14:17 "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае
24.10.19 13:34 Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
24.10.19 10:36 Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать правительства Казахстана и России
24.10.19 10:00 В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
24.10.19 09:01 Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
24.10.19 08:45 Чемпионы олимпийских игр и мира станут почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
23.10.19 18:25 Тариф на услуги ТОО "КЭЦ" повысят с 1 ноября, но для населения цена останется прежней
23.10.19 17:49 Представитель правительственной делегации купил костюм фабрики «Большевичка» в Костанае
23.10.19 17:32 Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае
23.10.19 16:16 Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ yudjin
Re: Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6166
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.10.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Поздравляю!
Доказал всем не верившим в то, что он должен быть в сборной, что лучше пока еще не выросли.
Профайл

§ kbkz1980
Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4151
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,было время,подтрепали парню нервы
И тенировочнный процесс и глав.тренер.
Молодец!Успехов!
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 3
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх