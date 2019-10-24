Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана

23 октября Денис Кузин показал лучшее время на чемпионате РК по конькобежному спорту в Нур-Султане. Победу спортсмену принесла его "коронная" дистанция 1 000 метров. Он обогнал своего ближайшего соперника карагандинца Станислава Палкина на 0,19 секунды.

Фото из Instagram Дениса Кузина

Об этом участник Олимпийских игр 2010 г., чемпион Азиатских игр 2011 г. на дистанции 1 500 м, чемпион мира 2013 года на дистанции 1 000 м, заслуженный мастер спорта РК рассказал на своей странице в Instagram.



