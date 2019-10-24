Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае

Церемонию открытия Костанайского тракторного завода провели сегодня, 23 октября, директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей СЕРЯБРЯКОВ и премьер-министр РК Аскар МАМИН, приехавший в Костанай с рабочим визитом.

Договоренность о строительстве этого предприятия на территории индустриальной зоны между главой правительства Казахстана и российскими партнерами была достигнута в апреле 2019 года. Спустя полгода намеченные планы начали воплощаться в выпуске первых тракторов, насыщенных современными технологиями.

- Сотрудничество с Петербургским тракторным заводом является одним из решений по наращиванию промышленной кооперации между Казахстаном и Россией, - заявил на церемонии Аскар Мамин. – Российские партнеры активно участвуют в производственной кооперации и я бы хотел их искренне поблагодарить за это. Казахстан заинтересован в расширении рынка сельскохозяйственной техники, ее дальнейшем экспорте, углублении процесса локализации, повышения уровня сервиса. Мы считаем, что данный проект отвечает стратегии развития отечественного машиностроения. Ему будет оказываться полная поддержка со стороны правительства.

По информации главы Кабмина, завод будет выпускать до 700 тракторов в год, что позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места, повысить производительность сельскохозяйственного машиностроения, производить технику не только для сельчан, но и для жилищно-коммунального хозяйств, а также развивать смежные отрасли промышленности.

Сергей Серебряков отметил, что чувствует большую ответственность за становление партнерского предприятия в Костанае, потому что впереди еще «много большой и сложной работы». Он считает, что внедрение на Костанайском тракторном заводе новых компетенций действительно придаст «новый статус интеграционным процессам между Россией и Казахстаном» в рамках Евразийского экономического союза.

После церемонии Мамин и Серебряков сели в кабину первого «Кировца», собранного на новом заводе, и, по очереди управляя им, выехали на прилегающую территорию.

Стоимость трех этапов создания Костанайского тракторного завода составляет 7,3 млрд тенге. На производстве будут работать 470 человек, в смежных предприятиях - еще 700. Степень локализации на первом этапе – 2021 года - составит 32%. Костанайцы будут сами изготавливать для нового трактора пластиковые элементы интерьера, проводить монтаж и испытание элементов трансмиссии, гидросистемы, электрооборудования и системы безопасности. К 2025 году локализация достигнет 50% за счет изготовления в Костанае кабины, баков и других деталей «Кировца».

Фото Ксении РЕБИК