Форум
Coopidon
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
Не понял, это к чему? Чтобы-по-чесному? Или чтоб подольше пребывали вне ее пределов? А если так, может поставить побольше? Не 90, а 900... ;-) [Исправлено: Coopidon, 24.10.2019 - 00:01]
24.10.19 00:00
Coopidon
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Думаю, здесь нет какой-то скрытой подоплеку или далеко идущих выводов. Только лишь, проверяя задание, учитель, вздохнет грустно, и подумает (про себя), от эти...Мыркым..баевы!!! Сами новый джип...
23.10.19 23:55
Гога
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
А он так и не пришел.
23.10.19 23:49
Coopidon
Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
А теперь, о погоде! Дожди и гололёд ожидают в Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и...
23.10.19 23:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: верил в Американскую демократию) Да тут не нужно быть пяти пядей во лбу :-P Долго объяснять, если что. ru.wikipedia.org Как укрощённый вариант. ;-)
23.10.19 23:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Представитель правительственной делегации купил костюм фабрики «Большевичка» в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 октября 2019, 17:49 |  Общество

Костюм для активного отдыха был куплен сегодня, 23 октября, во время посещения фабрики премьер-министром РК Аскаром МАМИНЫМ. Он приехал примерно в 16 часов и сначала осмотрел изделия, которые на первом этаже демонстрировались на манекенах: бронежилеты, костюмы для активного отдыха, для металлургов, школьную форму.

- В советское время фабрика производила 1,5 млн изделий в год, - сообщил главе правительства директор предприятия Арсен ЖЕТПИСПАЕВ. - Сейчас производственная мощность фабрики - 150 000 изделий, в прошлом году было выпущено 54 000, в этом мы выйдем на выпуск 68 000 изделий. Но в планах - работать на полную мощность.

Для этого, как пояснил Жетписпаев, нужно модернизировать фабрику за счет автоматизированных машин. 18 таких машин японского, немецкого и китайского производства, которые будут работать без участия швей, уже в пути. Из них 10 универсальных, 6 закрепочных и 2 - по производству закрепочных швов для бронежилетов.

Мамин также осмотрел музей фабрики и зашел в производственный цех.

- Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.

- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. И добавил: - А средняя по региону - 120 000-140 000 тенге.

Визит правительственной делегации длился не больше 10-15 минут.

Позже Арсен Жетписпаев сообщил журналистам, что премьер дал поручение помочь фабрике в рамках госзаказа для Министерства обороны РК.

- Мы подали заявку на то, чтобы войти в реестр отечественных производителей, между которыми будет разыгрываться госзаказ, - пояснил директор фабрики. - В этом году мы выиграли госзаказ на пошив 3 333 бронежилетов для Министерства обороны на 1 млрд тенге, но, конечно, хотели бы и можем производить больше. Кроме того, премьер сказал, что мы можем взять кредит в сумме 980 млн тенге по программе «Экономика простых вещей» под 6% годовых. Этот вариант будем продумывать.

В целом политика фабрики, по словам директора, будет направлена на уход от госзаказа и диверсификацию производства. По госзаказу будет производиться 30% продукции, еще 30% - для коммерческого сектора (костюмы для активного отдыха, занятий туризмом и другие), остальную продукцию планируют выпускать для гражданских лиц.

Один из костюмов для активного отдыха за 9 800 тенге купил представитель делегации. Кто именно, нам не уточнили, но пояснили, что, возможно, костюм покупался для Мамина.

- Мы подготовили для него куртку, даже размер подобрали, но ее не купили, - указал на куртку темно-синего цвета Жетписпаев и сам ее продемонстрировал. - Отличная осенняя куртка, с холлофайбером внутри, всего за 7 000 тенге.

На вопрос корреспондента «НГ», готовы ли, по его мнению, наши чиновники отказаться от костюмов от Gucci или других брендов и покупать костюмы местных производителей, Арсен Жетписаев ответил:

- Моя задача - не чиновников одевать, а простых людей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.10.19 18:25 Тариф на услуги ТОО "КЭЦ" повысят с 1 ноября, но для населения цена останется прежней
23.10.19 17:32 Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае
23.10.19 16:16 Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
23.10.19 11:59 Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
23.10.19 11:29 Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
23.10.19 10:51 Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
23.10.19 10:20 Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
23.10.19 09:56 Комитет телекоммуникаций: В том, что на один ИИН зарегистрировано много номеров, виноваты дилеры
23.10.19 09:11 От пораженья до победы - «Горняк» на домашнем льду дважды сыграл с чемпионом РК
22.10.19 17:26 Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На вопрос корреспондента «НГ», готовы ли, по его мнению, наши чиновники отказаться от костюмов от Gucci или других брендов и покупать костюмы местных производителей, Арсен Жетписаев ответил//


Кхм,странно вопрос не по адресу задали,у премьер-министра я думаю надо было спрашивать а не у пошивщика одежды)
Профайл

§ Серый волк
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.10.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы подготовили для него куртку, даже размер подобрали, но ее не купили, - указал на куртку темно-синего цвета Жетписпаев и сам ее продемонстрировал. - Отличная осенняя куртка, с холлофайбером внутри, всего за 7 000 тенге.


Сейчас где-то там лежит отличная куртка с холофайбером всего за 7 000 тенге.
:lol:

Цитата:
- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ


Таким образом оперируя представленными цифрами труд женщины, за которую ответил аким составляет, 14,3 куртки.
Если верить в среднюю зарплату озвученную акимом, и в то, что эту куртку можно купить за 7000 тенге. :lol:
Нуно было буфет в обед посетить и столовую. там могли быть сегодня ещё интересные циферки и продукты. ;-)
Профайл

§ maxsaf
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кхм,странно вопрос не по адресу задали,у премьер-министра я думаю надо было спрашивать а не у пошивщика одежды)

Тут тоже некрасиво получилось ))
Цитата:
- Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.
- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
Профайл

§ abaika95
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тут тоже некрасиво получилось ))

Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области //


А что журналисты НГ потом на месте уточниться не могли?) У того же деректора пока "снимали" его как он курточку рекламирует)
Профайл

§ Coopidon
Re: Представитель правительственной делегации купил костюм...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.
- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. И добавил: - А средняя по региону - 120 000-140 000 тенге.

Да! Ещё отстает Костанайский регион от средне республиканских. Думаю этот показатель нужно включить в регулярный отчёт акима. Чтобы обозначить цель и к ней стремиться. 8-)
Рс Ещё думаю с вопросом, сколько мне начислили, надо не в бухгалтерию теперь обращаться...
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 1
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх