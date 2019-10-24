Представитель правительственной делегации купил костюм фабрики «Большевичка» в Костанае

Костюм для активного отдыха был куплен сегодня, 23 октября, во время посещения фабрики премьер-министром РК Аскаром МАМИНЫМ. Он приехал примерно в 16 часов и сначала осмотрел изделия, которые на первом этаже демонстрировались на манекенах: бронежилеты, костюмы для активного отдыха, для металлургов, школьную форму.

- В советское время фабрика производила 1,5 млн изделий в год, - сообщил главе правительства директор предприятия Арсен ЖЕТПИСПАЕВ. - Сейчас производственная мощность фабрики - 150 000 изделий, в прошлом году было выпущено 54 000, в этом мы выйдем на выпуск 68 000 изделий. Но в планах - работать на полную мощность.

Для этого, как пояснил Жетписпаев, нужно модернизировать фабрику за счет автоматизированных машин. 18 таких машин японского, немецкого и китайского производства, которые будут работать без участия швей, уже в пути. Из них 10 универсальных, 6 закрепочных и 2 - по производству закрепочных швов для бронежилетов.

Мамин также осмотрел музей фабрики и зашел в производственный цех.

- Какая у вас зарплата? - спросил он сотрудницу.

- В среднем около 100 000 тенге, - ответил за женщину аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. И добавил: - А средняя по региону - 120 000-140 000 тенге.

Визит правительственной делегации длился не больше 10-15 минут.

Позже Арсен Жетписпаев сообщил журналистам, что премьер дал поручение помочь фабрике в рамках госзаказа для Министерства обороны РК.

- Мы подали заявку на то, чтобы войти в реестр отечественных производителей, между которыми будет разыгрываться госзаказ, - пояснил директор фабрики. - В этом году мы выиграли госзаказ на пошив 3 333 бронежилетов для Министерства обороны на 1 млрд тенге, но, конечно, хотели бы и можем производить больше. Кроме того, премьер сказал, что мы можем взять кредит в сумме 980 млн тенге по программе «Экономика простых вещей» под 6% годовых. Этот вариант будем продумывать.

В целом политика фабрики, по словам директора, будет направлена на уход от госзаказа и диверсификацию производства. По госзаказу будет производиться 30% продукции, еще 30% - для коммерческого сектора (костюмы для активного отдыха, занятий туризмом и другие), остальную продукцию планируют выпускать для гражданских лиц.

Один из костюмов для активного отдыха за 9 800 тенге купил представитель делегации. Кто именно, нам не уточнили, но пояснили, что, возможно, костюм покупался для Мамина.

- Мы подготовили для него куртку, даже размер подобрали, но ее не купили, - указал на куртку темно-синего цвета Жетписпаев и сам ее продемонстрировал. - Отличная осенняя куртка, с холлофайбером внутри, всего за 7 000 тенге.

На вопрос корреспондента «НГ», готовы ли, по его мнению, наши чиновники отказаться от костюмов от Gucci или других брендов и покупать костюмы местных производителей, Арсен Жетписаев ответил:

- Моя задача - не чиновников одевать, а простых людей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ