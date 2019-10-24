Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу

В четверг, 24 октября, синоптики прогнозируют на территории Костанайской области переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днём +7...+12, местами +15 градусов. Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, местами до 18 м/с.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В пятницу, 25 октября, ожидают переменную облачность, но местами возможны существенные осадки, туман и гололёд. Температура ночью 0...-5, местами +3 градуса,а днём +2...+7, в районах +10 градусов. Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 20 м/с.

На выходных погода не должна существенно отличаться от пятничной, только днём температура воздуха будет выше: +5...+10, местами +13 градусов.



- В Костанае в четверг переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха не отличается от средней по области. Ветер юго-западный 9-14 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В пятницу и на выходных в областном центре ночью +2..+4, днём +8...+10 градусов, зато без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

