Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 24 октября, синоптики прогнозируют на территории Костанайской области переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днём +7...+12, местами +15 градусов. Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, местами до 18 м/с.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
В пятницу, 25 октября, ожидают переменную облачность, но местами возможны существенные осадки, туман и гололёд. Температура ночью 0...-5, местами +3 градуса,а днём +2...+7, в районах +10 градусов. Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 20 м/с.
На выходных погода не должна существенно отличаться от пятничной, только днём температура воздуха будет выше: +5...+10, местами +13 градусов.
- В Костанае в четверг переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха не отличается от средней по области. Ветер юго-западный 9-14 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В пятницу и на выходных в областном центре ночью +2..+4, днём +8...+10 градусов, зато без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 124
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
Не понял, это к чему? Чтобы-по-чесному? Или чтоб подольше пребывали вне ее пределов? А если так, может поставить побольше? Не 90, а 900... ;-) [Исправлено: Coopidon, 24.10.2019 - 00:01]
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Думаю, здесь нет какой-то скрытой подоплеку или далеко идущих выводов. Только лишь, проверяя задание, учитель, вздохнет грустно, и подумает (про себя), от эти...Мыркым..баевы!!! Сами новый джип...
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
А он так и не пришел.
Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
А теперь, о погоде! Дожди и гололёд ожидают в Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и...
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: верил в Американскую демократию) Да тут не нужно быть пяти пядей во лбу :-P Долго объяснять, если что. ru.wikipedia.org Как укрощённый вариант. ;-)