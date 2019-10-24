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Coopidon
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Не понял, это к чему? Чтобы-по-чесному? Или чтоб подольше пребывали вне ее пределов? А если так, может поставить побольше? Не 90, а 900... ;-) [Исправлено: Coopidon, 24.10.2019 - 00:01]
24.10.19 00:00
Coopidon
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Думаю, здесь нет какой-то скрытой подоплеку или далеко идущих выводов. Только лишь, проверяя задание, учитель, вздохнет грустно, и подумает (про себя), от эти...Мыркым..баевы!!! Сами новый джип...
23.10.19 23:55
Гога
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
А он так и не пришел.
23.10.19 23:49
Coopidon
Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
А теперь, о погоде! Дожди и гололёд ожидают в Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и...
23.10.19 23:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: верил в Американскую демократию) Да тут не нужно быть пяти пядей во лбу :-P Долго объяснять, если что. ru.wikipedia.org Как укрощённый вариант. ;-)
23.10.19 23:37
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Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу

Георгий ГОВОРОВ

23 октября 2019, 16:16 |  Общество

В четверг, 24 октября, синоптики прогнозируют на территории Костанайской области переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днём +7...+12, местами +15 градусов. Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с, местами до 18 м/с.

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В пятницу, 25 октября, ожидают переменную облачность, но местами возможны существенные осадки, туман и гололёд. Температура ночью 0...-5, местами +3 градуса,а днём +2...+7, в районах +10 градусов. Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 20 м/с.

На выходных погода не должна существенно отличаться от пятничной, только днём температура воздуха будет выше: +5...+10, местами +13 градусов.

- В Костанае в четверг переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха не отличается от средней по области. Ветер юго-западный 9-14 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В пятницу и на выходных в областном центре ночью +2..+4, днём +8...+10 градусов, зато без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
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§ Coopidon
Re: Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.10.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь, о погоде!
Цитата:
Дожди и гололёд ожидают в

Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и многие тысячи читателей, с интересом и регулярно её просматривают. Было бы удобнее.
Рс Каламбурчик. Гололедица- нудистки-англичанки :-o
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Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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