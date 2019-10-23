Форум
Козлов я
Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
Вот на фига отпечатки пальцев будут в водительском удостоверении? Их же сравнивать нужно будет с оригиналом. И что, гайцы постоянно будут откатывать или прикладывать пальцы водителей? Не доверяют...
23.10.19 14:13
Сталкер
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60: Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле...
23.10.19 13:58
Victor Yang
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95: Я склоняюсь к озвученному варианту #3) Я с ним совсем не согласен - смысл задания тогда совсем теряется, а именно показать какая доля расходов на что ложится и что в итоге остаётся. ...
23.10.19 13:50
abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Цитата-//А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель// Я склоняюсь к озвученному варианту #3) и никому эта инфа никакой АНБ, никаким людям в черном, налоговой нафиг не...
23.10.19 13:36
drakon
"Они голодные, их никто не забирает" - лебеди и пеликан оказались в ледяной ловушке в Житикаре
Как там? Пеликаны и лебеди? Не съели их ещё... :lol: ;-)
23.10.19 13:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева

23 октября 2019, 11:59 |  Государство
Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время визита в Россию высказалась об отсутствии паритета в вопросе взаимных поездок граждан двух стран, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

© Sputnik / Болат Шайхинов

По ее словам, вопрос о необходимости создания равных возможностей для тех, кто приезжает в Казахстан и Россию, требует решения.

"С 2014 года у нас отсутствует паритет пребывания казахстанских граждан в России и российских граждан в Казахстане. То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней. Граждане России, въезжая на территорию Казахстана, могут находиться 90 дней, выехать из страны и в тот же день снова заехать и пребывать там следующие 90 дней", - отметила Дарига Назарбаева на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

 

По ее словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.

"Идет интенсивный поток граждан, которые по разным причинам приезжают в Россию и хотели бы здесь активно заниматься самой разнообразной деятельностью - от бизнеса до образования. И мы бы хотели просить у вас содействия в решении этого вопроса", - подчеркнула Дарига Назарбаева.

Спикер Сената парламента Казахстана прибыла в Россию с официальным визитом. В программе визита запланированы встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.10.19 11:29 Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
23.10.19 10:51 Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
23.10.19 10:20 Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
23.10.19 09:56 Комитет телекоммуникаций: В том, что на один ИИН зарегистрировано много номеров, виноваты дилеры
23.10.19 09:11 От пораженья до победы - «Горняк» на домашнем льду дважды сыграл с чемпионом РК
22.10.19 17:26 Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
22.10.19 15:51 62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
22.10.19 13:58 Три человека пострадали после лобового столкновения машин в Костанае
22.10.19 11:55 Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
22.10.19 11:50 Минздрав решил реорганизовать онкодиспансеры. Их включат в состав больниц

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней.///

она ничего не путает?
выехал из России через 90 дней, и на 90 дней стал невьездным?
что то нигде такого не нашел такой нормы.
Профайл

§ bumerang
Re: Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 23.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она ничего не путает? выехал из России через 90 дней, и на 90 дней стал невьездным? что то нигде такого не нашел такой нормы.

почитайте законы. Она права, сейчас действует такая норма. Суть нормы, что за пол года (180 дней) ты не можешь находиться в России больше 90 дней. Эта норма сильно не контролируется. Но, если ты в дальнейшем будешь подавать документы на вид на жительство, либо на гражданство, то проверяют досконально не нарушал ли ты миграционный режим, и в случае нарушения могут (скорее всего) отказать, а еще и сделать тебя "невъездным" на год или больше
Профайл

§ alex_60
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
почитайте законы. Она права, сейчас действует такая норма. Суть нормы, что за пол года (180 дней) ты не можешь находиться в России больше 90 дней.


читал , на консульских и посольских сайтах.
нигде такого правила нет.
дайте ссылку, где вы такое читали, какие законы..

[Исправлено: alex_60, 23.10.2019 - 13:04]
Профайл

§ Сталкер
Re: Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней".

Между РК и РФ действует БЕЗвизовый режим.
Профайл Посетить вебсайт

§ Victor Yang
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
читал , на консульских и посольских сайтах. нигде такого правила нет. дайте ссылку, где вы такое читали, какие законы..

Есть. Зайди на то же посольство РФ в РК, там где результаты заявления на переселение в РФ, именно там где отказы - много отказов именно по этой причине.
Профайл

§ alex_60
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот, нашел
///Правило 90-180 распространяется на всех иностранных граждан, и неважно, прибыли они из стран с визовым или с безвизовым режимом с Россией. Естественно, у тех, кто въезжает в Россию по визам, визовое пребывание предполагает несколько иные правила, и режим 90-180 имеет свои особенности. Граждане из стран с безвизовым режимом обязаны полностью соблюдать правило 90-180.//

///Согласно действующему законодательству за несоблюдение этого режима, например, более частые въезды-выезды, превышение срока пребывания, безальтернативно следует запрет въезда. Этот запрет устанавливается на срок 3 года, но применяется он не сразу. Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле это не так. Процедура применения запрета — довольно бюрократическая и долгая, а потому от принятия решения о запрете до внесения информации о данном решении в базу таможенной службы иногда проходит не один год. В таком случае нарушитель обязательно столкнётся с запретом, но произойдёт это не сразу.///

///Несмотря на то, что правило 90-180 введено достаточно давно, многие иностранные граждане не только не знают, как именно оно работает, но и не подозревают о его существовании.///

[Исправлено: alex_60, 23.10.2019 - 13:16]
Профайл

§ alex_60
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но есть исключения
//граждане Армении, Кыргызстана, Беларуси и Казахстана. Граждане этих стран сами по себе режим 90-180 соблюдать обязаны, но, если они оформили свою трудовую деятельность на территории России, то правило 90-180 на них не распространяется.///
//очное обучение на территории РФ.//
//оформили себе патент (патент на право трудовой деятельности на территории РФ);//
//оформление разрешения на временное проживание//
Профайл

§ Сталкер
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле это не так.


Само по себе это довольно спорное утверждение.

Что есть нарушение правила "90-180"? Это есть совершение административного правонарушения. В РК также предусмотрена административная ответственность за нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в РК (миграционных правил), в т.ч. по факту несовременного выезда и требований регистрационного учёта и в некоторых случаях визового режима (вплоть до выдворения за пределы РК с запретом на въезд в течение пяти лет, сведения о таких лицах также вносятся в АИС ПС КНБ РК "Беркут").

И в РФ также предусмотрена административная ответственность за совершение административного правонарушения в области миграции, в т.ч. за нарушение правила "90-180".

Однако нужно отметить, что административное законодательство устанавливает сроки давности совершения административных правонарушений, соответственно, срок, в течение которого возможно привлечь правонарушителя к административной ответственности. Обще установленный срок составляет два месяца (за исключением налоговых правонарушений и далее по списку).

Следует отметить, что любая страна вправе отказать во въезде любому иностранному гражданину без объявления (и тем более, объяснения) причин. Но в таком случае будет не логично привязывать отказ во въезде к нарушению правила "90-180".

[Исправлено: Сталкер, 23.10.2019 - 13:59]

[Исправлено: Сталкер, 23.10.2019 - 14:03]
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 1
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх