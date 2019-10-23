Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время визита в Россию высказалась об отсутствии паритета в вопросе взаимных поездок граждан двух стран, передает корреспондент Sputnik Казахстан

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По ее словам, вопрос о необходимости создания равных возможностей для тех, кто приезжает в Казахстан и Россию, требует решения.

"С 2014 года у нас отсутствует паритет пребывания казахстанских граждан в России и российских граждан в Казахстане. То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней. Граждане России, въезжая на территорию Казахстана, могут находиться 90 дней, выехать из страны и в тот же день снова заехать и пребывать там следующие 90 дней", - отметила Дарига Назарбаева на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По ее словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.

"Идет интенсивный поток граждан, которые по разным причинам приезжают в Россию и хотели бы здесь активно заниматься самой разнообразной деятельностью - от бизнеса до образования. И мы бы хотели просить у вас содействия в решении этого вопроса", - подчеркнула Дарига Назарбаева.

Спикер Сената парламента Казахстана прибыла в Россию с официальным визитом. В программе визита запланированы встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.