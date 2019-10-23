Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время визита в Россию высказалась об отсутствии паритета в вопросе взаимных поездок граждан двух стран, передает корреспондент Sputnik Казахстан
.
© Sputnik / Болат Шайхинов
По ее словам, вопрос о необходимости создания равных возможностей для тех, кто приезжает в Казахстан и Россию, требует решения.
"С 2014 года у нас отсутствует паритет пребывания казахстанских граждан в России и российских граждан в Казахстане. То есть по визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней. Граждане России, въезжая на территорию Казахстана, могут находиться 90 дней, выехать из страны и в тот же день снова заехать и пребывать там следующие 90 дней", - отметила Дарига Назарбаева на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По ее словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.
"Идет интенсивный поток граждан, которые по разным причинам приезжают в Россию и хотели бы здесь активно заниматься самой разнообразной деятельностью - от бизнеса до образования. И мы бы хотели просить у вас содействия в решении этого вопроса", - подчеркнула Дарига Назарбаева.
Спикер Сената парламента Казахстана прибыла в Россию с официальным визитом. В программе визита запланированы встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
Вот на фига отпечатки пальцев будут в водительском удостоверении? Их же сравнивать нужно будет с оригиналом. И что, гайцы постоянно будут откатывать или прикладывать пальцы водителей? Не доверяют...
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
alex_60: Многие ошибочно полагают, что если у них уже имеются нарушения режима пребывания, но их беспрепятственно пропускают на границе, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. На самом деле...
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95: Я склоняюсь к озвученному варианту #3) Я с ним совсем не согласен - смысл задания тогда совсем теряется, а именно показать какая доля расходов на что ложится и что в итоге остаётся. ...
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Цитата-//А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель// Я склоняюсь к озвученному варианту #3) и никому эта инфа никакой АНБ, никаким людям в черном, налоговой нафиг не...
"Они голодные, их никто не забирает" - лебеди и пеликан оказались в ледяной ловушке в Житикаре
Как там? Пеликаны и лебеди? Не съели их ещё... :lol: ;-)