Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам

В среднем по Казахстану стоимость одной пачки сигарет в сентябре 2019 года составляла 436 тенге. Тогда как еще год назад они стоили 391 тенге, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на исследование EnergyProm.

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Дороже всех одна пачка сигарет обходилась жителям Костаная (461 тенге), Нур-Султана (456 тенге) и Актау (452 тенге). Больше всего подорожали сигареты в том же Костанае (+18,8% за год), Уральске (+14,5%) и Алматы (+14%).

Меньше всех за пачку сигарет отдают жители Петропавловска (416 тенге), Кызылорды (416 тенге) и Талдыкоргана (423 тенге).

Отмечено также, что за январь–сентябрь 2019 года производство сигарет и прочей табачной продукции снизилось на 8,8% за год до 11,6 млрд штук. За аналогичный период 2018 года производство сигарет достигало 12,7 млрд штук.

Стало известно, что электронные сигареты в Казахстане приравняют к обычным. Планируется, что жидкий и нагревательный табак будут облагать налогом. Цена акциза составит 7 345 тенге.

Жёсткие требования к альтернативным сигаретам уже применили в США. Запрет на продажу никотиновых гаджетов ввели несколько дней назад в Сан-Франциско. Вейпы запретили и в Нью-Йорке. Приравнять девайсы для вейпинга к табачным изделиям собираются и в России.