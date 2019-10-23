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Victor Yang
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
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abaika95
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drakon
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Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам

23 октября 2019, 10:51 |  Общество

В среднем по Казахстану стоимость одной пачки сигарет в сентябре 2019 года составляла 436 тенге. Тогда как еще год назад они стоили 391 тенге, сообщает Kursiv.kz со ссылкой на исследование EnergyProm.

Фото: depositphotos.com

Дороже всех одна пачка сигарет обходилась жителям Костаная (461 тенге), Нур-Султана (456 тенге) и Актау (452 тенге). Больше всего подорожали сигареты в том же Костанае (+18,8% за год), Уральске (+14,5%) и Алматы (+14%).

Меньше всех за пачку сигарет отдают жители Петропавловска (416 тенге), Кызылорды (416 тенге) и Талдыкоргана (423 тенге).

Отмечено также, что за январь–сентябрь 2019 года производство сигарет и прочей табачной продукции снизилось на 8,8% за год до 11,6 млрд штук. За аналогичный период 2018 года производство сигарет достигало 12,7 млрд штук.

Стало известно, что электронные сигареты в Казахстане приравняют к обычным. Планируется, что жидкий и нагревательный табак будут облагать налогом. Цена акциза составит 7 345 тенге.

Жёсткие требования к альтернативным сигаретам уже применили в США. Запрет на продажу никотиновых гаджетов ввели несколько дней назад в Сан-Франциско. Вейпы запретили и в Нью-Йорке. Приравнять девайсы для вейпинга к табачным изделиям собираются и в России.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинают курить от глупости, а бросить не могут от слабости (воли).
так и курят до смерти.
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§ лимон
Re: Дороже всего в Казахстане сигареты обходятся костанайцам
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне удалось бросить, когда стала реально напрягать зависимость, курить хотелось чаще, и пачки на день не хватало
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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