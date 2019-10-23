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23.10.19 13:58
Victor Yang
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95: Я склоняюсь к озвученному варианту #3) Я с ним совсем не согласен - смысл задания тогда совсем теряется, а именно показать какая доля расходов на что ложится и что в итоге остаётся. ...
23.10.19 13:50
abaika95
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Цитата-//А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель// Я склоняюсь к озвученному варианту #3) и никому эта инфа никакой АНБ, никаким людям в черном, налоговой нафиг не...
23.10.19 13:36
drakon
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Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя

23 октября 2019, 11:29 |  Общество

Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz

Иллюстративное фото © Inbusiness.kz

Мужчина удивлен тем, что школьников просят провести анализ семейного бюджета и расписать доходы матери, отца и расходы, в том числе на коммунальные платежи, продукты питания, кредит, траты на одежду, бензин, развлечения.

Дети должны ответить, наблюдается ли в семейном бюджете нехватка денег или, напротив, их избыток. Также можно отметить вариант, при котором доходная и расходная части семейного бюджета равны.

"Я редко пишу посты на гневные темы, но сегодня прямо адреналин зашкаливает через край. Приходит дочь ко мне, просит помочь сделать задание по познанию мира, нужны некоторые данные. Смотрю и мягко сказать офигеваю... Товарищи составители учебников, а вы часом в налоговой по ночам не подрабатываете? Это че за вопросы!!! Решили у всех через детей данные выпытывать о семейном бюджете? Я против таких учебников и таких заданий. Это не от того, что мне есть что скрывать (типа моей "огромной" врачебной зарплаты), а просто это незаконно вот так через детей собирать информацию, как АНБ в штатах. Задание на фото", - написал автор поста (орфография и пунктуация сохранены). 

Там же мужчина приложил фотографию из учебника. 

© facebook/Boris Sartayev 
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.10.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
семейные доходы и расходы не являются личной тайной?
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§ Тюльпанчик
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 23.10.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот лучше бы просили написать, сколько бедные родители тратят на дополнительно образование детей, на всевозможных репетиторов, без которых с нынешней системой образования никуда. Сколько стоит кружок танцев или рисования, борьбы
А то кредиты мои их интересуют :-o
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§ kbkz1980
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чём проблема?
Напишите цифры "от фонаря"
Главное же суть ребёнку показать
И то ,что деньги надо тратить с умом.

[Исправлено: kbkz1980, 23.10.2019 - 12:28]
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§ директор пляжа
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.10.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что на это скажут западные советники нынешних реформ образования?
отупели наши дети. О ТУ ПЕ ЛИ. ент - лотерея. ДЗ - не задают. Знаний - О. зато 7-8 уроков по 40 минут.
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§ abaika95
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какой у человека должен быть пунктик на тему мании преследования, что он в серьез думает,что учительница собирает все полученные ответы,копирует их,складывает в папочку совершенно секретно,потом отдает людям в черном,те неделями сидят анализируют и в итоге приходят к выводу что отец Васи Пупкина из 4 "б" много денег в этом месяце потратил на развлечения))

Дно
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§ Victor Yang
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это какой у человека должен быть пунктик на тему мании преследования, что он в серьез думает,что учительница собирает все полученные ответы,копирует их,складывает в папочку совершенно секретно,потом отдает людям в черном,те неделями сидят анализируют и в итоге приходят к выводу что отец Васи Пупкина из 4 "б" много денег в этом месяце потратил на развлечения


А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель. Да и с педагогической точки зрения совсем некорректно - дети могут начать "меряться" бюджетами семьи и самых бедных потом оскорблять. В принципе, эти знания ученику нужны - он должен знать из чего состоят доходы и расходы семьи, но доходы граждан не должны быть на виду у других граждан.
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§ Butch
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин врач неверно понял задание, равно как и дитё его. Это тест на смекалку и чувство юмора. Правильный ответ такой: Доходы отца - минималка; доходы матери - минималка; комуналка - 70% от суммы; продукты питания - 30% от суммы; из трех предложенных вариантов выбираем четвёртый, который сами и дописываем - в семейном бюджете денег не наблюдается. Задание выполнено!
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§ abaika95
Re: Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А это разве исключено? И этой информацией может овладеть не только учитель//

Я склоняюсь к озвученному варианту #3) и никому эта инфа никакой АНБ, никаким людям в черном, налоговой нафиг не нужна,автор действительно значит чего-то боится) а вот с педогогической стороны вопроса это да) согласен,немного не того)


Цитата-//Правильный ответ такой: Доходы отца - минималка; доходы матери - минималка;//


Это вы свою ситуацию в пример привели?) Или так просто из воздуха?)
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§ Victor Yang
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я склоняюсь к озвученному варианту #3)

Я с ним совсем не согласен - смысл задания тогда совсем теряется, а именно показать какая доля расходов на что ложится и что в итоге остаётся.
Цитата:
abaika95: и никому эта инфа никакой АНБ, никаким людям в черном, налоговой нафиг не нужна

Им-то нет, а вот наводчикам всяким - очень даже может пригодиться.

[Исправлено: Victor Yang, 23.10.2019 - 13:54]
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* Мурзилка
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 23.10.19 - 15:43
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* Мурзилка
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 23.10.19 - 15:45
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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