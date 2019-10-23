Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя

Житель Нур-Султана Борис Сартаев высказал возмущение по поводу задания в казахстанском учебнике по познанию мира для четвертого класса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото © Inbusiness.kz

Мужчина удивлен тем, что школьников просят провести анализ семейного бюджета и расписать доходы матери, отца и расходы, в том числе на коммунальные платежи, продукты питания, кредит, траты на одежду, бензин, развлечения.

Дети должны ответить, наблюдается ли в семейном бюджете нехватка денег или, напротив, их избыток. Также можно отметить вариант, при котором доходная и расходная части семейного бюджета равны.

"Я редко пишу посты на гневные темы, но сегодня прямо адреналин зашкаливает через край. Приходит дочь ко мне, просит помочь сделать задание по познанию мира, нужны некоторые данные. Смотрю и мягко сказать офигеваю... Товарищи составители учебников, а вы часом в налоговой по ночам не подрабатываете? Это че за вопросы!!! Решили у всех через детей данные выпытывать о семейном бюджете? Я против таких учебников и таких заданий. Это не от того, что мне есть что скрывать (типа моей "огромной" врачебной зарплаты), а просто это незаконно вот так через детей собирать информацию, как АНБ в штатах. Задание на фото", - написал автор поста (орфография и пунктуация сохранены).

Там же мужчина приложил фотографию из учебника.

© facebook/Boris Sartayev