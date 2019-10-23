Комитет телекоммуникаций: В том, что на один ИИН зарегистрировано много номеров, виноваты дилеры

В комитете намерены ужесточить ответственность операторов за случаи регистрации SIM-карт на граждан без их согласия, передает Informburo.kz.

В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности объяснили, почему на одном ИИН могут быть зарегистрированы сотни номеров.

После запуска сервиса, с помощью которого абоненты могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи, некоторые казахстанцы обнаружили, что на них числятся десятки, иногда даже сотни номеров. Жительница Петропавловска обнаружила, что на её ИИН зарегистрировано 50 тысяч абонентских номеров.

Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко заявил, что в возникновении подобных ситуаций виноваты дилеры и мобильные операторы.

"Операторы связи заключают договоры с дилерами, которые занимаются продажей их номеров. Дилеры должны передавать оператору регистрационные данные для внесения новых абонентов в базу. Судя по всему, данные предоставляли некорректные, дилеры регистрировали номера на чужие ИИН, чтобы увеличить свои продажи. Здесь и вина оператора, потому что они должны были контролировать работу тех, с кем заключают договоры", – сказал Виталий Ярошенко.

Он напомнил о том, что абонентам, которые выявили зарегистрированные на них неизвестные номера, следует обратиться к мобильным операторам и написать заявление с требованием об отключении этих номеров.

"Мы намерены ужесточить ответственность операторов за случаи регистрации SIM-карт на граждан без их согласия. Соответствующие изменения будут внесены в правила оказания услуг сотовой связи. Сейчас за оказание услуг связи и за распространения представителем оператора связи абонентских номеров без заключения соответствующего договора предусмотрены штрафы до 100 МРП", – отметил глава комитета.

Виталий Ярошенко добавил, что в действующем законодательстве отсутствуют какие-либо ограничения по количеству абонентских номеров на одном ИИН. Поэтому даже если операторы видели, что на одного человека регистрируют сотни номеров, принять меры они не могли.

"Если вы пользуетесь номером, который зарегистрирован на другого человека, вы рискуете однажды остаться без него, потому как настоящий хозяин может в любой момент его заблокировать, а деньги имеющееся на балансе этого номера перевести себе, он также может получить доступ к билинговым сведениям – когда и куда абонент звонил и писал SMS", – подчеркнул Виталий Ярошенко.

Он также отметил, что абонент несёт ответственность за номер, который зарегистрирован на него, в том числе если он будет задействован в преступных схемах.

В пресс-службе мобильного оператора Tele2 отметили, что иногда физические лица или ИП могут оформить на себя номера для последующей перепродажи, что не запрещено законодательством. Но при этом они в последующем обязаны обеспечить перерегистрацию на настоящего пользователя номера.

"Ответственность за это лежит на продавцах и абонентах. В то же время, мы понимаем, что бывают случаи, когда номерами пользуются другие люди, которые не знают и не задумываются о том, на кого оформлен номер. В связи с этим мы проводим постоянную работу по чистке абонентских данных, делаем регулярные рассылки с напоминанием о необходимости обновления данных и проведения регистрации", – сообщили в пресс-службе Tele2.

В компании отметили, что в случае обращений абонентов, которые обнаружили зарегистрированные на них неизвестные номера, Tele2 вносит корректировки во внутренние системы учёта. .

"Мы планируем провести дополнительную работу по регистрации таких номеров. В ряде случаев мы можем ограничить услуги для соблюдения требований законодательства. Но с самим номером никаких изменений не будет, если фактический абонент, который реально пользуется таким номером, обратиться к нам или удалённо сам зарегистрирует номер, то он сохранит и номер, и баланс", – отметили в Tele2.

В пресс-службе компании Kcell сообщили, что в их сети абонент может зарегистрировать на себя не более 100 номеров. И для этого необходимо его личное присутствие.

"Наши дилеры, которые тоже проводят регистрацию, несут ответственность за предоставление корректных данных абонентов. Для сверки корректности данных регистрации номеров абоненту следует прийти в салон оператора и сверить их", – отметили в компании.