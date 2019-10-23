От пораженья до победы - «Горняк» на домашнем льду дважды сыграл с чемпионом РК

В рамках чемпионата РК «Горняк» 21-22 октября сыграл с атырауским «Бейбарысом». О результатах матчей сообщает ИА Город.

Соперник рудничан в сезоне 2018-2019 годов стал чемпионом страны уже в четвертый раз - предыдущие три титула были завоеваны в 2011-м, 2015-м и 2016-м годах. Ну а «Горняк» в последние годы является обитателями «придонья» турнирной таблицы.

Понятно, что такая встреча не сулила подопечным Евгения Зиновьева ничего радужного. Тем более, что перед матчами с чемпионом в Ледовом дворце Рудного обновляли разметку на поле, в связи с чем «Горняк» тренировался «на земле».

Но, к счастью, 21 октября полного разгрома «черно-белым» избежать удалось. То ли «Горняк» собрал все свое мастерство в кулак, то ли противник был снисходителен.

Гости открыли счет, когда не прошло и пары минут с начала стартового отрезка матча. «Горняки» добились равновесия на табло только в начале второго периода – на двоих гол сообразили Степанов и Рахимуллин. Но спустя чуть больше двух минут в ворота Пиманкина отправляется вторая шайба. А за три минуты до сирены - и третья.

В заключительном отрезке матча подопечные Владимира Клинга легко и непринужденно забросили в ворота хозяев льда еще три шайбы.

Причем, когда счет был уже 1:5, «Горняк» сменил вратаря Пиманкина на Тихонова. Наши сумели поднажать и усилиями Шаламова, Петраша и Вудуньяна забили чемпионам еще один гол. Но проходит меньше минуты и в ворота молодого кипера Тихонова летит шестая шайба. В стане противника особо отличились Куликов, Степаненко, Кучин.

В защиту наших можно сказать, что при игре в меньшинстве они не пропустили ни одной шайбы. Хотя и своими шансами не воспользовались… Итог - 2:6 (0:1,1:2,1:3).

Большой сюрприз ждал рудненских болельщиков 22 октября: «Горняк» в домашнем повторном матче обыграл атырауский «Бейбарыс».

Если в первой встрече гости вели себя, как хозяева льда, успешно реализуя большинство голевых моментов, то на этот раз подопечные Евгения Зиновьева взяли инициативу в свои руки. Противник почувствовал это и стал более агрессивным и напористым. Наши не отставали. Но, судя по статистике матча, именно гости нахватали в два раза больше штрафов.

В таком темпе завершили основное время, но даже овертайм не выявил победителя. А в серии послематчевых бросков «черно-белые» не оставили шансов подопечным Владимира Клинги. Первую за матч шайбу в ворота Артема Микушина отправил наш нападающий Евгений Степанов, а убедительную точку в игре поставил капитан «Горняка» Алексей Коптяев. Рамка нашего кипера Максима Грязнова так и осталась нетронутой. Поздравляем рудненскую команду с победой и взятыми в упорной борьбе двумя очками, а вратаря Грязнова с долгожданным «сухарем».

Итоговый счет - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

- В первой игре нам не повезло, пропустили гол, вроде выровняли игру, бились, старались, но где-то второй-третий гол нас надломил, соперник продолжал давить, а мы не смогли найти в себе силы, чтобы забить, сравнять счет, - подвел итоги вратарь ХК «Горняк» Максим ГРЯЗНОВ. - Сегодня с первых смен мы терпели, команда противника тоже. Получился такой хоккей - кто кого перетерпит. В итоге все закончилось буллитами. «Сухарь» получился, и это, конечно, приятно. Но не повод расслабляться, едем дальше. Впереди еще весь чемпионат.

Тренеры в ходе пресс-конференции поделились своими профессиональными наблюдениями и выводами.

- Первую игру мы спокойно контролировали до конца и заслужили свою победу, - сказал главный тренер ХК «Бейбарыс» Владимир КЛИНГА. - Предполагали, что вторая игра пройдет иначе, так бывает с любой командой. Соперник построил хорошую оборону, нам было тяжело преодолеть среднюю зону. Но игра в целом была равная, обе команды создавали моменты. Наша игра развалилась, потому что 17 минут мы были в меньшинстве, выстоять тяжело. В буллитах «Горняк» показал лучшее мастерство. Поздравляю своего коллегу с двумя очками, с победой.

- По первой игре нечего говорить, заслуженная победа противника, - отметил главный тренер ХК «Горняк» Евгений ЗИНОВЬЕВ. - А мы еще и три дня до матча не катались по техническим причинам. По второй игре – тут снимаю шляпу перед нашей командой, ребята проявили свои лучшие качества. Здорово сыграли в обороне по всех линиях – от вратарской до последнего молодого нападающего. Насытили среднюю зону, не дали сопернику проводить атаки сходу. Единственное огорчает, что у нас хромает реализация большинства, будем над этим работать. Такие игры, как сегодняшняя, нравятся болельщикам. Всех рудненских болельщиков я поздравляю с победой. Молодые хоккеисты, воспитанники рудненской школы, нас радуют, мы ими довольны, у парней глаза горят, есть желание расти дальше, они свои задачи выполняют и приносят команде пользу.

Отвечая на вопрос журналистов о кадровых перестановках в команде, Зиновьев подтвердил, что защитник Александр Остроухов покинул расположение клуба, так как его показатели были слабоваты. Состав команды пополнил 20-летний воспитанник сатпаевской школы хоккея Ярослав Хрипков. В межсезонье в майке ХК «Темиртау» Хрипков сыграл 4 матча. Сейчас на просмотре в «Горняке» находятся два мастеровитых хоккеиста из ВХЛ. Тренер отметил, что кадровые передвижения в команде еще будут обязательно.

25-26 октября «Горняк» сыграет в Темиртау с местной командой. Выездная серия продолжится в столице: 29 и 30 октября «черно-белые» играют с «Астаной». А практически весь ноябрь рудничане проведут на домашнем льду. 2 ноября подопечные Евгения Зиновьева принимают ташкентскую команду «HUMO».

Турнирная таблица чемпионат Казахстана

и в во вб пб по п ш о 1 Арлан 18 15 0 0 1 0 2 74—28 46 2 Алматы 16 11 1 1 0 1 2 52—25 38 3 Бейбарыс 18 8 3 1 2 0 4 66—43 34 4 Алтай-Торпедо 16 8 1 0 1 1 5 50—39 28 5 Актобе 16 8 0 1 0 2 5 51—42 28 6 Иртыш 16 7 0 2 1 1 5 49—39 27 7 Темиртау 16 6 1 0 1 0 8 41—48 21 8 Кулагер 16 3 2 1 0 2 8 34—46 17 9 Хумо-2 18 4 1 0 1 1 11 43—62 16 10 Горняк 16 3 0 2 1 1 9 34—49 15 11 Астана 14 0 0 0 0 0 14 17—90 0

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ