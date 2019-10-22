62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
Труп местной жительницы с множественными ножевыми ранениями обнаружила 19 октября в поселке Денисовка заглянувшая в ее дом соседка. По словам односельчан, убийцы воспользовались тем, что в тот день женщина была дома одна: сын уезжал в город.
Иллюстративное фото tvoy.center
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Денисовского отдела полиции. По горячим следам были установлены подорзреваемые. Как сообщили на запрос "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, это местные жители 1990 г. р. и 1978 г.р. Оба ранее судимы.
Подозреваемые были задержаны в придорожном кафе возле поселка Перелески. В данный момент они арестованы.
В ходе следствия установлено, что убийство произошло из корыстных побуждений. Из дома убитой преступники унесли 12 000 и несколько бутылок водки.
Идет следствие.
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