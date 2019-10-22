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Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Холодно,напяль малахай и топай на работу А сколько стоит хороший,настоящий малахай?Я бы купил...
22.10.19 22:58
Ваш земляк
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
abaika95: Что мешало на Турецкий манер алфавит сделать? Отсутствие мозгов.Всего-навсего...
22.10.19 22:57
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: про погоду не пишут. Только привык, а они не пишут. Откуда такой интерес к гидрометцентру? Холодно,напяль малахай и топай на работу :lol:
22.10.19 22:50
maxsaf
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
elektron: Типа что бы иностранные гости-туристы понимали. Да какие? Ну прочитают, а понять то всё равно ничего не поймут. Как не поймут? А зачем тогда все это? :lol:
22.10.19 22:40
Ваш земляк
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95: А это не вам было адресовано. Ну и пиши тогда в личку!
22.10.19 22:40
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62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области

22 октября 2019, 15:51 |  Криминал

Труп  местной жительницы с множественными ножевыми ранениями обнаружила 19 октября в поселке Денисовка заглянувшая в ее дом соседка. По словам односельчан, убийцы воспользовались тем, что в тот день женщина была дома одна: сын уезжал в город.

Иллюстративное фото tvoy.center

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Денисовского отдела полиции. По горячим следам были установлены подорзреваемые. Как сообщили на запрос "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, это местные жители 1990 г. р. и 1978 г.р. Оба ранее судимы. 

Подозреваемые были задержаны в придорожном кафе возле поселка Перелески. В данный момент они арестованы.

В ходе следствия установлено, что убийство произошло из корыстных побуждений. Из дома убитой преступники унесли 12 000 и несколько бутылок водки.  

Идет следствие.
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
Re: 62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге -...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А позитивные новости вообще есть?
Или НГ заточено только на таких.
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* drakon
62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А позитивные новости вообще есть?

Лилли, там есть рубрика "Народные новости".
Выдай туда чтонибудь - позитивненького... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоша,писать не моя песня.

Ошибки и мысль (иногда )могу неправильно донести.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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