62-летнюю сельчанку зарезали из-за 12 000 тенге - подозреваемых задержали в Костанайской области

Труп местной жительницы с множественными ножевыми ранениями обнаружила 19 октября в поселке Денисовка заглянувшая в ее дом соседка. По словам односельчан, убийцы воспользовались тем, что в тот день женщина была дома одна: сын уезжал в город.

Иллюстративное фото tvoy.center

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Денисовского отдела полиции. По горячим следам были установлены подорзреваемые. Как сообщили на запрос "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, это местные жители 1990 г. р. и 1978 г.р. Оба ранее судимы.

Подозреваемые были задержаны в придорожном кафе возле поселка Перелески. В данный момент они арестованы.

В ходе следствия установлено, что убийство произошло из корыстных побуждений. Из дома убитой преступники унесли 12 000 и несколько бутылок водки.

Идет следствие.