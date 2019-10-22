Три человека пострадали после лобового столкновения машин в Костанае

"Тойота камри" и "Фольксваген джетта" столкнулись сегодня, 22 октября, утром. Видео последствий аварии в редакцию "НГ" прислали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данным камер видеонаблюдения "Тойота" выехала на встречную полосу. От столкновения "Фольксваген" вылетел с проезжей части на обочину.

- В результате ДТП пострадало три человека, - сообщили в пресс-службе. - В "Тойоте" ранен водитель 1960 года рождения. В "Фольксвагене"травмы получили двое: водитель 1988 г.р. и пассажир 1987 г.р.

Как отметили в полиции, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.