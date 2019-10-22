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Три человека пострадали после лобового столкновения машин в Костанае
Ксения РЕБИК
22 октября 2019, 13:58 | Происшествия
"Тойота камри" и "Фольксваген джетта" столкнулись сегодня, 22 октября, утром. Видео последствий аварии в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данным камер видеонаблюдения "Тойота" выехала на встречную полосу. От столкновения "Фольксваген" вылетел с проезжей части на обочину.
- В результате ДТП пострадало три человека, - сообщили в пресс-службе. - В "Тойоте" ранен водитель 1960 года рождения. В "Фольксвагене"травмы получили двое: водитель 1988 г.р. и пассажир 1987 г.р.
Как отметили в полиции, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.
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