Форум
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Казахстан $114.60 в месяц - 42 500 тнг. Канада Минимальная заработная плата в Канаде устанавливается каждой провинцией и территорией. Варьируется от $8.43 до $11.49 в час, --- в ЧАС !!
26.10.19 18:02
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф: 1300\тнг за кг нормальная цена Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .
26.10.19 17:35
Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf: Мякоть, охлажденная, не замороженная, без костей, берем на суп, стейк и шашлыки Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена. Я здесь мякоть брал...
26.10.19 16:36
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все Маx походу уснул. Ночь в Канаде. Чебуреков уплел полный тазик. Щас наверно снится казахстанская степь, первая кустанайская ауди, книги по ядерной физики.))
26.10.19 14:26
Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
1 300 каз.рублей за 1 кг
26.10.19 14:14
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ

«На наших глазах рождается мир, в котором Шерлоки Холмсы все менее востребованы»
26 октября 2019, 07:25 |  Мнения

Как известно, все жанры хороши, кроме скучного. Но ведь и сражаться со скукой можно по-разному. Сегодня в мире информационных потоков мы наблюдаем крен от театра к театральности, то есть к не очень убедительному облачению в театральные одежды и инсценировкам (кстати, именно инсценировка предшествовала началу кровавейшей Второй мировой) и цирку или, иначе говоря, к оцирковленности, даже цирковизации.

Ведь что является нервом театра – от античности до Чехова и Станиславского? Драматизм взаимосцепленных характеров и событий. Здесь, если ружье висит на стене, то оно должно, раньше или позже, но обязательно выстрелить. Отсюда – на протяжении веков именно театр и театрализация тех или иных процессов приучали к особому вниманию к деталям: нервное движение руки в одном акте может обернуться трагедией в следующем.

А что в цирке? Здесь впечатляет каскад действий, фейерверк зрелищ, которые совсем не обязательно должны быть связаны друг с другом. Мастерство жонглера, силача или акробата совсем не должно быть привязано к сюжету в его театральном смысле. И в цирке это оправдано.

Но вот ведь парадокс - сейчас уже и в информационных потоках связность, последовательность тоже оказываются необязательными. Все более значимыми становятся обрушиваемые на нас вороха эффектов и вроде бы новостей. Апофеозом и символом этого, на мой взгляд, могла бы стать коротенькая утренняя передача, в которой сначала сообщили об убийствах в синагоге в Германии и сразу же вслед за этим пустили любительские кадры схватки медведя со злосчастным обитателем моря. Впрочем, для последнего все кончилось благополучно: испуганный улюлюканьем медведь драпанул, бросив добычу.

Кажется мелочь? Но она из тех, которые демонстрируют акценты, делаемые не на логике, не на смысле, не на сопереживании, а на всем, что угодно, лишь бы был внешний эффект. Деталь же, как часть единого, утрачивает своего значение, а значит, и не нуждается во внимании. Тем самым и внимательность подтачивается. А вместе с ней - потребность выделять существенное и запоминать значимое.

Можно, конечно, и поучать, развлекая. Но все чаще развлечение и пседоинформирование начинает заменять интересную и развивающую нас информацию. Даже познавательные телеигры являют нам хаос информационной мишуры и совершенно не связанных друг с другом сведений, огромнейшая часть которых не имеет ни для нас, ни для самих игроков никакого значения. Если, конечно, не считать возможности практически на халяву заполучить ту или иную сумму денег да очередной раз порисоваться перед экраном.

Показательно, что при этом картинка частенько подменяет последовательное течение событий и построение логических цепочек. На наших глазах рождается мир, в котором Шерлоки Холмсы и лейтенанты Коломбо все менее востребованы. Поднимут шум, вокруг убийства в одной из стран СНГ супруга известной певицы. Так ничего толком не выяснив, забывают о нем, как об уже использованном цирковом снаряде и т. д., и т. п. Тем самым затушевывается, выветривается сама потребность в анализе. А это уже чревато далеко не театральными последствиями.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.10.19 11:18 КНБ провел обыски: изъято более тонны рогов сайги
26.10.19 09:06 Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
26.10.19 07:47 Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
25.10.19 16:27 Взломали сеть и обезвредили бомбу. Два из трех призеров престижного республиканского конкурса кибербезопасности Kaz'Hack'Stan-3 - костанайцы
25.10.19 16:07 Последние теплые дни дарит октябрь жителям Костанайской области
25.10.19 13:51 Несколько нелегальных свалок бытовых отходов ликвидировали экологи в Костанайской области
25.10.19 13:25 Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
25.10.19 10:57 Прокурор попросил по 5 лишения свободы для обвиняемых в квартирном мошенничестве костанайцев
25.10.19 09:24 С улыбкой на лице: Джокович проиграл Надалю в Нур-Султане
24.10.19 17:41 Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ Butch
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Бондаренко верно пишет, конечно. Однако, на мой взгляд, ни удивляться ни как-то переживать по этому поводу не стоит. Вполне естественное течение. Развитие технологий и оголтелая тяга к упрощению существования неизбежно должны приводить к снижению функциональности мозга. Ведь для того чтобы мыслить и сопоставлять нужно в первую очередь знать, во-вторую иметь ввиду кучу взаимосвязей в знаниях или вообще иметь возможность их устанавливать. Но для этого требуется огромное количество энергии (и времени) для формирования нейронной сети в мозге, и равно большое для передачи всех импульсов между нейронами. В то же время любой физический объект стремится к состоянию наименьшей внутренней энергии. А уж живые организмы и подавно.
Теперь же, когда википедия, а самое главное легкая доступность к ней, заменяет необходимость "знать" естественной реакцией организма будет не затрачивать энергию на формирование сети, а следовательно сложному, "театральному", импульсу попросту негде будет проходить. На каком-то обязательном этапе он застрянет и не дойдёт до центра выработки гормонов, что естественно приведёт к полному отсутствию восприятия подобного рода импульсов вообще.
Медведь в синагоге, с тюленем во рту тоже в перспективе примитивизируется до ещё более чего-то простого если человечество будет и дальше продолжать "развиваться" в том же направлении.
Так что всё нормально. Дело не в СМИ. Дело в их потребителях.
Профайл

§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ни удивляться ни как-то переживать по этому поводу не стоит.



Да как же не переживать, когда "развитие технологий и оголтелая тяга..." приводит нас к неизбежности - снижению функциональности мозга!!!
Капец!!! :-o
:lol: :-P
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Не все так печально. То, от чего современный мозг начинает вырабатывать эндорфин - раньше даже не существовало. Другой пример - счеты с костяшками. Ну да, мало кто сможет сейчас ловко и быстро считать на них, но это не значит, что поколение тупеет или деградирует. Это поколение сейчас делает нетфликсы, википедии, ютубы, социальные сети. Коммуникация по всему миру стала доступной. Прогресс явно прослеживается. А то, что перестали увлекаться Шерлоком Холмсом и Коломбо - дык то когда было... все меняется. И СМИ тоже )

[Исправлено: maxsaf, 26.10.2019 - 09:34]
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соседней ветке новость про хакерскую конференцию, господин Бондаренко наврятли понял, что они там делали, эти ребята, потому что в его время соревновались - кто больше макулатуры соберет ))
Профайл

§ Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

ну зато те же самые причины приводят к расширению ареала и увеличению численности! Что со всех позиций является преимущественным состоянием.
Профайл

§ Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это поколение сейчас делает нетфликсы, википедии, ютубы, социальные сети

Мне кажется, или Вы намеренно приводите подобные примеры? Суть не в том что люди сейчас делают нетфликсы и ютубы, суть в том что кроме нетфликсов и ютубов у их производителей больше ничего нет в голове. Иначе говоря слишком узкая специализированность ни разу не способствует обилию связей в мозге. И потом отождествление конкретных объектов с общим принципом стимулирования выработки эндорфинов, на мой взгляд не корректно. Поменялся объект - не изменилась суть.
Профайл

§ Козлов я
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

* alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет мудреная тема с утра.
не понял,
бутч согласен или нет с автором.
или он соавтор.

[Исправлено: alex_60, 26.10.2019 - 10:23]
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Иначе говоря слишком узкая специализированность ни разу не способствует обилию связей в мозге

Слишком узкая специализированность дает возможность охватить необъятное. Обьем накопленных знаний и информации в настоящее время огромен. Кто-то способен охватить значительную часть, кто-то - крохотную. Есть масса примеров, когда знатоки наподобие Вассермана, знают очень много, а ничего особо не добились. А бывает и наоборот, тупой, как пробка - а процент свой в любой тендер запихает так, что не подкопаешься, и живет получше любого Вассермана. Ни на кого не намекаю, это такой собирательный образ. ))
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Иначе говоря слишком узкая специализированность ни разу не способствует обилию связей в мозге

Бывает и так: заточился под что-то одно, очень узко, достиг высот определенных. Освободился от каких-то сдерживающих факторов - и можно уделить внимание саморазвитию и расширению кругозора, увеличению количества связей в мозгу. Взять к примеру Дурова - специализация - безопасные протоколы передачи данных. Достаточно узкая тема. Зато теперь он миллионер и при желании может потратить свое свободное время на чтение всей мировой классической литературы, времени свободного - вагон, денег валом.
Профайл

* alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

метко .
да, согласен.
Профайл

* alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не то.

[Исправлено: alex_60, 26.10.2019 - 10:50]
Профайл

§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь по теме СМИ - новый цирк. Я запросто могу прожить без новостей НГ. Но если честно, для меня это немного больше, чем новостной портал. А в купе с форумом - это 100% развлекательный портал )). Что ни тема - ржака. Ну не все статьи, но добрая половина. Тот же Соловей, 60 минут - ну разве не ржака? День за днем стебутся над кем-то или чем-то. Кто-то скажет - да что там веселого. А я спрошу в ответ - а что веселого в видеороликах в соцсетях, в нарезках, когда кто-то падает, ударяется. Или что смешного в пошлых шутках с матом на тнт? Что смешного в цирке? Над чем вообще смеяться?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12074
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Теперь же, когда википедия, а самое главное легкая доступность к ней, заменяет необходимость "знать"

Не, не заменяет. Она, скорее, заменяет необходимость искать и помнить. Ну и она не заменит специальных знаний. А если специальные знания нужны часто - их проще запомнить.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12074
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Взять к примеру Дурова - специализация - безопасные протоколы передачи данных. Достаточно узкая тема. Зато теперь он миллионер

Миллионером его сделали не только знания, но и организаторские способности.
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 1
Всего: 68

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх