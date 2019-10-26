Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ

Как известно, все жанры хороши, кроме скучного. Но ведь и сражаться со скукой можно по-разному. Сегодня в мире информационных потоков мы наблюдаем крен от театра к театральности, то есть к не очень убедительному облачению в театральные одежды и инсценировкам (кстати, именно инсценировка предшествовала началу кровавейшей Второй мировой) и цирку или, иначе говоря, к оцирковленности, даже цирковизации.

Ведь что является нервом театра – от античности до Чехова и Станиславского? Драматизм взаимосцепленных характеров и событий. Здесь, если ружье висит на стене, то оно должно, раньше или позже, но обязательно выстрелить. Отсюда – на протяжении веков именно театр и театрализация тех или иных процессов приучали к особому вниманию к деталям: нервное движение руки в одном акте может обернуться трагедией в следующем.

А что в цирке? Здесь впечатляет каскад действий, фейерверк зрелищ, которые совсем не обязательно должны быть связаны друг с другом. Мастерство жонглера, силача или акробата совсем не должно быть привязано к сюжету в его театральном смысле. И в цирке это оправдано.

Но вот ведь парадокс - сейчас уже и в информационных потоках связность, последовательность тоже оказываются необязательными. Все более значимыми становятся обрушиваемые на нас вороха эффектов и вроде бы новостей. Апофеозом и символом этого, на мой взгляд, могла бы стать коротенькая утренняя передача, в которой сначала сообщили об убийствах в синагоге в Германии и сразу же вслед за этим пустили любительские кадры схватки медведя со злосчастным обитателем моря. Впрочем, для последнего все кончилось благополучно: испуганный улюлюканьем медведь драпанул, бросив добычу.

Кажется мелочь? Но она из тех, которые демонстрируют акценты, делаемые не на логике, не на смысле, не на сопереживании, а на всем, что угодно, лишь бы был внешний эффект. Деталь же, как часть единого, утрачивает своего значение, а значит, и не нуждается во внимании. Тем самым и внимательность подтачивается. А вместе с ней - потребность выделять существенное и запоминать значимое.

Можно, конечно, и поучать, развлекая. Но все чаще развлечение и пседоинформирование начинает заменять интересную и развивающую нас информацию. Даже познавательные телеигры являют нам хаос информационной мишуры и совершенно не связанных друг с другом сведений, огромнейшая часть которых не имеет ни для нас, ни для самих игроков никакого значения. Если, конечно, не считать возможности практически на халяву заполучить ту или иную сумму денег да очередной раз порисоваться перед экраном.

Показательно, что при этом картинка частенько подменяет последовательное течение событий и построение логических цепочек. На наших глазах рождается мир, в котором Шерлоки Холмсы и лейтенанты Коломбо все менее востребованы. Поднимут шум, вокруг убийства в одной из стран СНГ супруга известной певицы. Так ничего толком не выяснив, забывают о нем, как об уже использованном цирковом снаряде и т. д., и т. п. Тем самым затушевывается, выветривается сама потребность в анализе. А это уже чревато далеко не театральными последствиями.