Такие изменения нарушат структуру профилактики и борьбы с онкозаболеваниями, считает депутат Сената Серик Бектурганов, передает Informburo.kz

Депутат Сената Серик Бектурганов раскритиковал включение онкологических диспансеров в состав областных многопрофильных больниц в регионах в качестве рядовых подразделений.

По его мнению, такая реорганизация нарушит структуру профилактики и борьбы с онкозаболеваниями. Он напомнил, что смертность от злокачественных новообразований в Казахстане занимает второе место после болезней системы кровообращения.

"Снизится ответственность за конкретное направление работы, так как статус главного врача и заведующего отделением – это разные уровни ответственности и обязанностей по управлению заболеванием. Эта болезнь наряду с туберкулёзом и психическими заболеваниями находится в перечне социально значимых. Мы имеем тубдиспансеры и психиатрические клиники и отказываем в этом, когда речь идёт про онкозаболевания", – сказал Серик Бектурганов на правительственном часе в Сенате.

Он отметил, что не учитывается территориальная удалённость медорганизаций, присоединяемых к многопрофильной больнице. Это усложнит управление объектом и персоналом, снизит контроль за качеством предоставляемых услуг.

"Поэтому, пока мы не прошли "точку невозврата", просил бы Министерство здравоохранения ещё раз вернуться к рассмотрению этого вопроса", – сказал депутат.

Глава Минздрава Елжан Биртанов в кулуарах Сената сообщил, что реорганизацию проведут на основе международного опыта и стандартов. В министерство поступали жалобы от жителей из-за того, что они ходят по кругу из одной поликлиники в другую.

"Онкодиспансеры представляют собой смесь поликлиники и больницы, но, к сожалению, в них не всегда есть необходимые специалисты, диагностические возможности, поэтому людей отправляют в другие поликлиники. Когда возникают сложные ситуации, вынуждены приглашать специалистов из других больниц. Не везде есть компьютерная томография, МРТ, тогда как в областных центрах это оборудование часто простаивает, операционные не используются в полном объёме", – прокомментировал Елжан Биртанов.

По его словам, во многих странах нет отдельных онкоцентров, работают многопрофильные больницы, где люди получают весь спектр медуслуг.

"В структуре многопрофильных больниц должны быть отдельные подразделения, специализированные на учёте ведения качественного обследования таких больных. Поэтому наша мера направлена только на улучшения качества помощи, экономию административных затрат", – добавил министр.

Сэкономленные средства планируют направить на обеспечение лекарствами населения, повышение зарплаты врачам.