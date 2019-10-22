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abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Цитата-//Новость за день до этого прошла на других ресурсах// Очень отрадно когда бывшие соочественники так интересуются новостями в прошлой стране проживания,что даже на все полит новости подписаны...
22.10.19 14:46
abaika95
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
Цитата-//Двоевластие предполагает два самостоятельных центра сила (это был бы уже сдвиг, так как возникла бы конкуренция). Они, эти два центра, в Казахстане есть?// А где вы двоевластие увидели?)...
22.10.19 14:42
drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
alex_60: ссылка в статье есть на предыдущую публикацию. Сам - говорил, что по ссылкам не ходишь... :lol: Я был на Тенгри, там стоит - Тобол. Я им - верю... :-o
22.10.19 14:33
alex_60
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
drakon: я не верю.. ссылка в статье есть на предыдущую публикацию. [Исправлено: alex_60, 22.10.2019 - 14:25]
22.10.19 14:24
drakon
Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района приговорили к лишению свободы за взятку в полмиллиона
от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в Тоболе Костанайской области. alex_60: выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск./// ...
22.10.19 14:19
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Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым

22 октября 2019, 11:01 |  Государство

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал указ Касым-Жомарта Токаева от 9 октября, согласно которому главе государства необходимо согласовывать назначение министров, акимов и руководителей центральных государственных органов с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, передает Радио Азаттык.

 

Сложивший полномочия первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) и принесший присягу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожимают друг другу руки. Астана, 20 марта 2019 года.

Уали назвал данный указ «дежурным» и добавил, что «его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года», напомнив при этом, что во главе Совбеза пожизненного находится Нурсултан Назарбаев.

«Действующий порядок согласования назначения ключевых фигур государства на практике не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам», — сообщает Берик Уали и приводит слова из недавнего интервью Назарбаева: «Токаев советуется со мной, но решения принимает самостоятельно».

«Президент по Конституции страны является верховным главнокомандующим, формирует правительство, является главой государства, его высшим должностным лицом, назначающим акимов областей, городов республиканского значения с согласия соответствующих маслихатов», — добавляет Берик Уали.

79-летний Нурсултан Назарбаев сложил президентские полномочия в марте этого года, сохранив при этом в своих руках значительную власть. После отставки Назарбаев объявил, что продолжает работу в качестве «лидера нации» и главы Совета безопасности.

На президентских выборах 9 июня победу одержал 66-летний Касым-Жомарт Токаев, ставленник экс-президента Назарбаева, набравший более 70 процентов голосов. Выборы сопровождались митингами в Алматы и Нур-Султане, участники которых выражали несогласие с результатами голосований. Западные наблюдатели также раскритиковали выборы, заявив о многочисленных нарушениях.

Некоторые эксперты полагают, что Касым-Жомарт Токаев находится «под влиянием» экс-президента Нурсултана Назарбаева и не принимает самостоятельных политических решений.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже даже не смешно. Страшно. очень страшно.
кому-то)
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§ maxsaf
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Некоторые эксперты полагают, что Касым-Жомарт Токаев находится «под влиянием» экс-президента Нурсултана Назарбаева и не принимает самостоятельных политических решений.

Думаю, что слово"некоторые" уже можно смело заменить на "все", за исключением пары диванных экспертов, чьи коментарий вы можете прочитать ниже :lol:
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§ abaika95
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминает какой-то знакомый тандем) где-то уже было такое?) Хмммм)
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§ юля елиссева
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
медведопуты, казахстанская версия.
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: Красота однако!))) Ну вот же он махровый авторитаризм в автократической системе))) Может не все ещё просто пригляделись и увидели его.
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§ maxsaf
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Может не все ещё просто пригляделись

Все, за исключением... :lol:
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§ Козлов я
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ юля елиссева
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
был в советское время такой анекдот - Представляешь, жена! Вчера узнал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не муж и жена, а два разных человека!
У нас скоро тоже будут путать кто из тандема муж, а кто жена.
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§ arman_kst
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому вся ответственность переносится на Назарбаева, т.к. он одобряет кандидатуры и является председателем высшего собрания под названием СБ.

[Исправлено: arman_kst, 22.10.2019 - 13:12]
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за исключением...

а эти "исключения" по долгу службы слепы и глухи)))
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье идёт речь о назначении на должности тех или иных лиц по согласованию.

А освобождение президентом ранее назначенных лиц осуществляется также по согласованию? Тогда вообще непонятно, о каком двоевластии и тандеме все постоянно говорят...
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§ Сталкер
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двоевластие предполагает два самостоятельных центра сила (это был бы уже сдвиг, так как возникла бы конкуренция). Они, эти два центра, в Казахстане есть?

Тандем - так вообще непонятное явление. Сразу два главных? Два равнозначных главных? Так вообще может быть?
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§ abaika95
Re: Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Двоевластие предполагает два самостоятельных центра сила (это был бы уже сдвиг, так как возникла бы конкуренция). Они, эти два центра, в Казахстане есть?//

А где вы двоевластие увидели?) Один президент Согласовывает кандидатуры с прошлым более опытным президентом) страна то молодая) мало ли) тем более в вопросе алфавита вон второй президент вполне уже начал потихоньку критиковать ранее утвержденную модель) дальше больше....
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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