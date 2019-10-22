Пресс-секретарь Токаева прокомментировал указ о согласовании кадров с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал указ Касым-Жомарта Токаева от 9 октября, согласно которому главе государства необходимо согласовывать назначение министров, акимов и руководителей центральных государственных органов с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, передает Радио Азаттык.

Уали назвал данный указ «дежурным» и добавил, что «его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года», напомнив при этом, что во главе Совбеза пожизненного находится Нурсултан Назарбаев.

«Действующий порядок согласования назначения ключевых фигур государства на практике не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам», — сообщает Берик Уали и приводит слова из недавнего интервью Назарбаева: «Токаев советуется со мной, но решения принимает самостоятельно».

«Президент по Конституции страны является верховным главнокомандующим, формирует правительство, является главой государства, его высшим должностным лицом, назначающим акимов областей, городов республиканского значения с согласия соответствующих маслихатов», — добавляет Берик Уали.

79-летний Нурсултан Назарбаев сложил президентские полномочия в марте этого года, сохранив при этом в своих руках значительную власть. После отставки Назарбаев объявил, что продолжает работу в качестве «лидера нации» и главы Совета безопасности.

На президентских выборах 9 июня победу одержал 66-летний Касым-Жомарт Токаев, ставленник экс-президента Назарбаева, набравший более 70 процентов голосов. Выборы сопровождались митингами в Алматы и Нур-Султане, участники которых выражали несогласие с результатами голосований. Западные наблюдатели также раскритиковали выборы, заявив о многочисленных нарушениях.

Некоторые эксперты полагают, что Касым-Жомарт Токаев находится «под влиянием» экс-президента Нурсултана Назарбаева и не принимает самостоятельных политических решений.