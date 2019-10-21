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Coopidon
Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
Серый волк: Я так понял аким не вышел. По логике управление поселком нужно отдать этой группе людей. Нет не правильно! Согласно последним данным, акимат, держит руку на пульсе, в частности...
21.10.19 22:52
Coopidon
Около 40% воспитателей в детсадах не имеют соответствующего образования
И в чем вопрос? Если в стране много юристов и экономистов. Которые, например, работают воспитателями в детских садах. Это значит, что дети сызмальства впитывают профильные знания. Это же хорошо!
21.10.19 22:43
Coopidon
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Представитель Комитета по контролю в сфере образования в ответ сообщил, что бессрочная лицензия прекратила своё действие с момента изменения законодательства У меня вопрос. Здесь, на форуме есть...
21.10.19 22:29
abaika95
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
Цитата-//гоните эти крамольные мысли от себя. Прочь.Все в сад.Он был прав и в первый, и во второй и втретий раз. И в десятый, если надо// В сад или з**) нурлыкуном прикидываетесь?) Нурлыботом?) Не)...
21.10.19 22:22
abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Цитата-//Вот на комменты 23 и 24, Серого Волка,тоже не реагируют, наверное никто НГне читает// На Юджина реагируют потому что он местный) на народные новости реагируют) потому что от местных) на...
21.10.19 22:18
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Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз погоды на начало недели

Георгий ГОВОРОВ

21 октября 2019, 16:32 |  Общество

Во вторник, 22 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами осадки, преимущественно дождь, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днём до 20 м/с. Температура ночью -1...-6, местами -9 градусов, днём +1...+6, местами +9 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 23 октября, по области предположительно местами будут осадки в виде дождя и снега, возможна метель, ночью и утром местами гололёд, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5, местами +3 градуса, днём +3...+8 градусов.

- В Костанае 22-го и 23 октября переменная облачность без осадков, ветер без порывов. Ночью -2...-4, днём +4...+5 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогноз.
Сухо, ни дождя ни снега.
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* Coopidon
Re: Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно.
Местами снег, местами-дождь, местами-нет.
Тот предупрежден, кто знает прогноз погоды.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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