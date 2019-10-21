Дождь и снег по области, но без осадков в Костанае - прогноз погоды на начало недели
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 22 октября, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами осадки, преимущественно дождь, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днём до 20 м/с. Температура ночью -1...-6, местами -9 градусов, днём +1...+6, местами +9 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 23 октября, по области предположительно местами будут осадки в виде дождя и снега, возможна метель, ночью и утром местами гололёд, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5, местами +3 градуса, днём +3...+8 градусов.
- В Костанае 22-го и 23 октября переменная облачность без осадков, ветер без порывов. Ночью -2...-4, днём +4...+5 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА.
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