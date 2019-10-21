В полуфинал наши прошли только в греко-римской борьбе - отборочный этап Кубка конфедерации завершился в Костанае

Зональные отборочные соревнования Кубка конфедерации РК проходят по семи видам спорта, но в СРК «Костанай» 20 октября отбирали только по пяти: дзюдо, таеквондо, карате-до, вольной и греко-римской борьбе. Отборы по боксу и казак куреси проходят отдельно.

В таеквондо и карате-до в полуфинал прошли спортсмены из Жамбылской области

Костанайский этап - третий из четырех. Первые два прошли в Уральске и Караганде, впереди соревнования в Актобе. В каждом этапе участвует только четыре региона. К нам приехали спортсмены из Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

Соревнования командные. Каждая сборная проводит три встречи с соперниками, в полуфинал выходит только один регион. Бороться есть за что - призовой фонд Кубка составляет 165 млн тенге. Финал пройдёт 7-8 декабря в Алматы.

- Раньше мы давали денежные призы только за первые места, в этом году наградят и команды, забравшие серебро и бронзу, - рассказал «НГ» директор департамента Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта РК Бахытбек ХАМИТ. - Этот турнир должен помочь развить среди спортсменов командный дух и понять, насколько развит конкретный вид спорта в регионе. Отдельные спортсмены - это не показатель. Грубо говоря, в Костанае или Алматы может быть только один чемпион в одной весовой категории, который талантлив и даёт результат. Но это ещё не говорит, что этот спорт популярен или хорошо развит в регионе. На Кубке конфедерации каждый бой каждого спортсмена может стать решающим и сильно поменять итоговый результат.

Айбек СУЛЕЙМЕНОВ из Костаная занимается вольной борьбой 12 лет. Корреспондент "НГ" поговорил с ним сразу после боя, который Айбек выиграл досрочно.

Айбек Сулейменов (в красном) занимается борьбой уже 12 лет

- На Кубке большая ответственность. Здесь команда, хочется, чтобы все наши пацаны, братья выиграли, - отметил Айбек. - В прошлом году мы не смогли обойти команду из Семея. Теперь они вновь приехали к нам, попробуем взять реванш.

В этом году обойти Семей вновь не удалось. Эта команда из Восточно-Казахстанской области вновь победила в турнире в вольной борьбе.

Зато Костанайская область заняла 1 место в турнире по греко-римской борьбе.

- Нам на Кубке без двух лидеров, которые сейчас готовятся в Алматы к чемпионату мира, придётся трудно, - считает старший тренер команды Костанайской области по греко-римской борьбе Серик БАЙЖАНОВ. - Соперники сильные, но и мы не промах. Выставляем сильнейших, главное - не ошибаться.

Спортсмены из ВКО стали также чемпионами в дзюдо. А в таеквондо и карате-до путёвки в полуфинал достались спортсменам из Жамбылской области.