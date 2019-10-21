Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном
"Наша Газета" писала об этой экологической проблеме больше трех лет назад. Рудничане знают о ней намного дольше. На территории промзоны разлитый неизвестно кем битум образовал озеро, в котором тонут животные. Нефтесодержащие отходы представляют опасность и для людей.
Несколько лет назад местные власти засыпали лужу битума грунтом, однако в этом году взякая субстанция вновь выступила на поверхность. Рудненский портал iagorod.kz рассказал об этой проблеме. Ситуацию прокомментировали в областном Департаменте экологии.
С редакцией iagorod.kz связался государственный экологический инспектор Департамента Сергей МУКАШЕВ, который прояснил многие важные моменты.
- Еще три года назад я лично выезжал на место, где были обнаружены разлитые нефтесодержащие отходы. Мы исследовали данный участок, замерили его навигационным прибором и установили, что площадь загрязненного участка составляет 1 871 кв метр. По результатам анализа взятых проб выявлено превышение содержания нефтепродуктов по сравнению с фоновой пробой. Собственника тогда не удалось установить, хотя подключали и полицию, и акимат. Согласно статье 284 Экологического Кодекса РК, в том же 2016 году местным исполнительным органом была подготовлена и направлена информация в суд для признания данных отходов бесхозяйными и поступившими в республиканскую собственность. В настоящее время решением суда данные отходы поступили в республиканскую собственность. Координатором всех действий в части ликвидации подобных отходов является АО «Жасыл Даму». Работы по обследованию отходов и их ликвидации запланированы на 2020 год. На данные работы из средств республиканского бюджета выделено 9 млн. тенге. Стоит отметить, что на моей практике это было самое быстрое решение по ликвидации нефтеотходов. А до 2020 года, согласно п.4 статьи 284 ЭКРК, именно местные исполнительные органы должны организовать проведение мероприятий по обращению с бесхозяйными отходами и предотвращению негативного влияния их на окружающую среду и здоровье населения. В конкретном случае акимат города Рудного обязан ограничить доступ к загрязненному участку для животных и людей, установить по периметру ограждение. К счастью, данные нефтепродукты оказывают минимальное негативное влияние на окружающую среду, так как находятся в бетонированных по периметру картах, это было установлено нами в ходе обследования участка, - пояснил Сергей Мукашев
В 2020 году, когда будет составлена ПСД и начнутся работы по ликвидации рудненского битумно-мазутного "озера", станет известно, каким способом утилизируют данные отходы. Способов много: сжигание, вторичная переработка и тд. Но с обязательной рекультивацией пораженного участка земли.
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Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
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я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
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ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?