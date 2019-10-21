Почти 2000 квадратных метров разлитого битума будут утилизировать за счет республиканского бюджета в Рудном

"Наша Газета" писала об этой экологической проблеме больше трех лет назад. Рудничане знают о ней намного дольше. На территории промзоны разлитый неизвестно кем битум образовал озеро, в котором тонут животные. Нефтесодержащие отходы представляют опасность и для людей.

Несколько лет назад местные власти засыпали лужу битума грунтом, однако в этом году взякая субстанция вновь выступила на поверхность. Рудненский портал iagorod.kz рассказал об этой проблеме. Ситуацию прокомментировали в областном Департаменте экологии.

С редакцией iagorod.kz связался государственный экологический инспектор Департамента Сергей МУКАШЕВ, который прояснил многие важные моменты.



- Еще три года назад я лично выезжал на место, где были обнаружены разлитые нефтесодержащие отходы. Мы исследовали данный участок, замерили его навигационным прибором и установили, что площадь загрязненного участка составляет 1 871 кв метр. По результатам анализа взятых проб выявлено превышение содержания нефтепродуктов по сравнению с фоновой пробой. Собственника тогда не удалось установить, хотя подключали и полицию, и акимат. Согласно статье 284 Экологического Кодекса РК, в том же 2016 году местным исполнительным органом была подготовлена и направлена информация в суд для признания данных отходов бесхозяйными и поступившими в республиканскую собственность. В настоящее время решением суда данные отходы поступили в республиканскую собственность. Координатором всех действий в части ликвидации подобных отходов является АО «Жасыл Даму». Работы по обследованию отходов и их ликвидации запланированы на 2020 год. На данные работы из средств республиканского бюджета выделено 9 млн. тенге. Стоит отметить, что на моей практике это было самое быстрое решение по ликвидации нефтеотходов. А до 2020 года, согласно п.4 статьи 284 ЭКРК, именно местные исполнительные органы должны организовать проведение мероприятий по обращению с бесхозяйными отходами и предотвращению негативного влияния их на окружающую среду и здоровье населения. В конкретном случае акимат города Рудного обязан ограничить доступ к загрязненному участку для животных и людей, установить по периметру ограждение. К счастью, данные нефтепродукты оказывают минимальное негативное влияние на окружающую среду, так как находятся в бетонированных по периметру картах, это было установлено нами в ходе обследования участка, - пояснил Сергей Мукашев

В 2020 году, когда будет составлена ПСД и начнутся работы по ликвидации рудненского битумно-мазутного "озера", станет известно, каким способом утилизируют данные отходы. Способов много: сжигание, вторичная переработка и тд. Но с обязательной рекультивацией пораженного участка земли.