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abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
21.10.19 15:09
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
21.10.19 15:03
alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?
21.10.19 14:53
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Около 40% воспитателей в детсадах не имеют соответствующего образования

21 октября 2019, 12:50 |  Государство

Почти 40% воспитателей в дошкольных организациях не имеют соответствующего образования, сообщила на правительственном часе в Мажилисе Гульмира Исимбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото : astanafm.kz

- Свыше 500 тыс. детей ожидают своей очереди в дошкольные организации, в том числе от года до 3 лет - 437 тыс. детей. Необходимо принимать меры для охвата данной категории детей и вести учет, - проинформировала Исимбаева.

Она добавила, что обеспечения дошкольных организаций квалифицированными специалистами должно стать одним из приоритетных задач, так как сейчас этот процент составляет около 60%.

- Вместе с тем вызывает обеспокоенность то, что почти 40% работников, кто занимается воспитанием и обучением детей дошкольников, не имеют соответствующего образования. Обеспечение дошкольных организаций квалифицированными специалистами должно стать одной из приоритетных задач системы образования, - сообщила депутат мажилиса.
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§ alex_60
Re: Около 40% воспитателей в детсадах не имеют соответствующего...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Свыше 500 тыс. детей ожидают своей очереди в дошкольные организации, в том числе от года до 3 лет - 437 тыс. детей.//
дожили.
сам в садик ходил , дети ходили, внуки ходили.
никаких проблем , никаких очередей.
в командировку уезжал надолго,
в садик где бабушка внуков жила - без проблем.
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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