Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
Жители села Майское в Костанайской области отремонтировали дорогу своими силами, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Воодушевил на эту акцию жителей села местный общественный активист Андрей Аншютц. Он обратился в акимат с просьбой отремонтировать дорогу, однако аким посетовал на нехватку рабочих для этих целей. В свою очередь Андрей Аншютц бросил клич в общей группе WhatsApp "Жизнь нашего поселка".
"Люди поддержали и вышли, хотя шел снег и дождь, но мы это сделали", - рассказывает активист.
Во время общего чаепития, которое организовала хозяйка местного кафе, люди договорились не останавливаться на одном добром деле.
"В селе есть женщина - бывший воспитатель детского сада, у нее брат - инвалид. А дома воды нет, и она ходит по соседям, поэтому, пока пили чай, решили всей деревней собраться и пробурить ей скважину", - рассказывает Андрей Аншютц.
Теперь в планах у сельчан 26-го числа ко Дню автомобилистов провести автоквест, у Андрея даже есть уже главный приз – автосигнализация (покупал себе, но не пригодилась). Также сельчане хотят вдохнуть жизнь в разваливающийся Дом культуры. Жители села Майское готовы даже выкупить его, чтобы самим навести там порядок.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 156
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?