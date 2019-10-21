Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области

Жители села Майское в Костанайской области отремонтировали дорогу своими силами, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Воодушевил на эту акцию жителей села местный общественный активист Андрей Аншютц. Он обратился в акимат с просьбой отремонтировать дорогу, однако аким посетовал на нехватку рабочих для этих целей. В свою очередь Андрей Аншютц бросил клич в общей группе WhatsApp "Жизнь нашего поселка".

"Люди поддержали и вышли, хотя шел снег и дождь, но мы это сделали", - рассказывает активист.

Во время общего чаепития, которое организовала хозяйка местного кафе, люди договорились не останавливаться на одном добром деле.

"В селе есть женщина - бывший воспитатель детского сада, у нее брат - инвалид. А дома воды нет, и она ходит по соседям, поэтому, пока пили чай, решили всей деревней собраться и пробурить ей скважину", - рассказывает Андрей Аншютц.

Теперь в планах у сельчан 26-го числа ко Дню автомобилистов провести автоквест, у Андрея даже есть уже главный приз – автосигнализация (покупал себе, но не пригодилась). Также сельчане хотят вдохнуть жизнь в разваливающийся Дом культуры. Жители села Майское готовы даже выкупить его, чтобы самим навести там порядок.