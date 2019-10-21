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abaika95
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
Цитата-//пошли вон , если не нравится.а может наоборот? сделаем?// Не в коем случае) я про то что пошли вон) просто смотри как получается когда человек хочет МГУшного образования он...
21.10.19 15:09
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
Lex
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
abaika95: КГУ чем не устраивает меня не устраивает вообще ничем этот КГУ. Время коту под хвост. Ни один однокурсник по прямой профессии не работает. Обучение там ниже нижнего дна. на программиста...
21.10.19 15:06
alex_60
Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки
я то , да все тут, кто на русском, доживут. а потом или страны не будет, или все на русском будут разговаривать. ну часть может на китайском. но в это я не верю. не верю.
21.10.19 15:03
alex_60
Суд установил, что Костанайский филиал российского вуза работал без лицензии
ну я понимаю, сказал я баба яга здесь. но метки, линии то какие то должны быть. ты же по сути что говоришь. пошли вон , если не нравится. а может наоборот? сделаем?
21.10.19 14:53
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Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области

21 октября 2019, 11:21 |  Общество

Жители села Майское в Костанайской области отремонтировали дорогу своими силами, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Воодушевил на эту акцию жителей села местный общественный активист Андрей Аншютц. Он обратился в акимат с просьбой отремонтировать дорогу, однако аким посетовал на нехватку рабочих для этих целей. В свою очередь Андрей Аншютц бросил клич в общей группе WhatsApp "Жизнь нашего поселка".  

"Люди поддержали и вышли, хотя шел снег и дождь, но мы это сделали", - рассказывает активист.

 

Во время общего чаепития, которое организовала хозяйка местного кафе, люди договорились не останавливаться на одном добром деле.

 

"В селе есть женщина - бывший воспитатель детского сада, у нее брат - инвалид. А дома воды нет, и она ходит по соседям, поэтому, пока пили чай, решили всей деревней собраться и пробурить ей скважину", - рассказывает Андрей Аншютц.

Теперь в планах у сельчан 26-го числа ко Дню автомобилистов провести автоквест, у Андрея даже есть уже главный приз – автосигнализация (покупал себе, но не пригодилась). Также сельчане хотят вдохнуть жизнь в разваливающийся Дом культуры. Жители села Майское готовы даже выкупить его, чтобы самим навести там порядок.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//в разваливающийся Дом культуры.//
проект как в Мичуринском.
там еще хуже состояния, все стекла выбиты, стены валятся.
километр от города.
а контору и парк с памятником Мичурина кто то хапнул
в свое время, алматинцы говорили, забором обнесли,
стройку начали, и так стоит теперь на уровне дк рядом.
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* drakon
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17583
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю, Майское, в районе
им. Б.Майлина. Может другое
село, в другом районе есть?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в районе им. Б.Майлина


нет такого района.
Район Беимбета Майлина.
так правильно.
на всякий случай информация.
а то пошлешь 10000 евро, а они не дойдут адресату.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2019 - 11:45]
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* drakon
Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17583
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а то пошлешь 10000 евро, а они не дойдут адресату.

Вот я и думаю - как писАть... :lol: :-o
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§ Тот самый
Re: Жители села сами отремонтировали дорогу в Костанайской...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если по логике, то их тогда надо от уплаты индивидуального подоходного налога освободить. Для чего они его платят? В их посёлке ничего не делается.
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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