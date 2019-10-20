"Астана" обыграла "Кайрат" в матче с массовой потасовкой и сократила отставание до двух очков
Vesti.kz
Футболисты "Астаны" одержали победу над алматинским "Кайратом" в матче 30-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Астана"
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев - 3:1.
Начало игры осталось за столичными футболистами. Уже на восьмой минуте Марин Томасов открыл счет, точно пробив из-за пределов штрафной, и вывел "Астану" вперед.
После пропущенного гола "Кайрат" имел несколько возможностей сравнять счет, но в последней момент мешала либо реализация, либо уверенная игра Ненада Эрича.
Второй тайм омрачила массовая потасовка футболистов, в которой приняли участие даже запасные. Ей предшествовала травма Томасова.
После возобновления игры "Астана" удвоила преимущество. На 61-й минуте отличился Сергей Хижниченко.
На 68-й минуте "Кайрат" сумел один мяч отыграть усилиями Раде Дугалича. Однако на больше у алматинцев не хватило времени.
Точку в матче поставил вышедший на замену Рангело Янга, отличившийся уже на четвертой компенсированной минуте.
Несмотря на поражение, которое прервало пятиматчевую победную серию, "Кайрат" с 62 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. "Астана" же поднялась на второе место, сократив отставание до двух баллов. При этом столичный клуб имеет матч в запасе. Тройку замыкает "Тобол" (59).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 103
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Тан, это что... Ну чел просто очки забыл. :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: Активия нет) А Вы прям верите, что из Франции привозят, да и других йогуртов хватает, но я их всё равно не ем не ем.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: вы же дома не готовите-газ дорогой Не Лили, у меня даже газа нет. "дорогой" [Исправлено: elektron, 20.10.2019 - 18:14]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: А качество будем сравнивать? Легко! Я йогурт приготовлю дома и ты. Хотя,упс,вы же дома не готовите-газ дорогой :-P Проще просрочку химозную в сельмаге купить :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: Тан Немецкий есть? Тан, это что... :lol: Айран, есть... :oops: Кумыс - не видел ниразу... :-x