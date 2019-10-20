Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
 
Читательский рейтинг

"Астана" обыграла "Кайрат" в матче с массовой потасовкой и сократила отставание до двух очков

Vesti.kz

20 октября 2019, 22:08 |  Спорт

Футболисты "Астаны" одержали победу над алматинским "Кайратом" в матче 30-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Астана"

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев - 3:1.

Начало игры осталось за столичными футболистами. Уже на восьмой минуте Марин Томасов открыл счет, точно пробив из-за пределов штрафной, и вывел "Астану" вперед.

После пропущенного гола "Кайрат" имел несколько возможностей сравнять счет, но в последней момент мешала либо реализация, либо уверенная игра Ненада Эрича.

Второй тайм омрачила массовая потасовка футболистов, в которой приняли участие даже запасные. Ей предшествовала травма Томасова.

После возобновления игры "Астана" удвоила преимущество. На 61-й минуте отличился Сергей Хижниченко.

На 68-й минуте "Кайрат" сумел один мяч отыграть усилиями Раде Дугалича. Однако на больше у алматинцев не хватило времени.

Точку в матче поставил вышедший на замену Рангело Янга, отличившийся уже на четвертой компенсированной минуте.

Несмотря на поражение, которое прервало пятиматчевую победную серию, "Кайрат" с 62 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. "Астана" же поднялась на второе место, сократив отставание до двух баллов. При этом столичный клуб имеет матч в запасе. Тройку замыкает "Тобол" (59).
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.10.19 20:00 "Просто какой-то рваный ритм подготовки был" - Тимур Уразов о поражении "Тобола" в матче с "Ордабасы"
20.10.19 16:07 "Тобол" проиграл в домашнем матче шымкентскому "Ордабасы"
20.10.19 15:33 Крупные непогашенные долги по налогам нашли у Божко и ряда других мажилисменов
20.10.19 14:10 Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае
20.10.19 12:26 Yudjin: Чудеса прозрения
20.10.19 09:48 "Возможно, был взрыв газового баллона" - два пенсионера сгорели ночью в Костанайском районе
20.10.19 09:26 На льготное автокредитование выделят ещё 20 млрд тенге
19.10.19 17:57 Шутили о рудненском колесе и врачебных буднях - первый областной фестиваль КВН среди медиков прошёл в Костанае
19.10.19 15:11 Определились соперники "Кайрата" и "Аята" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу
19.10.19 14:23 Публичные заявления о повышении цен на хлеб стали причиной для предостережения должностным лицам в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 1
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх