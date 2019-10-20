"Астана" обыграла "Кайрат" в матче с массовой потасовкой и сократила отставание до двух очков

Футболисты "Астаны" одержали победу над алматинским "Кайратом" в матче 30-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Астана"

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев - 3:1.

Начало игры осталось за столичными футболистами. Уже на восьмой минуте Марин Томасов открыл счет, точно пробив из-за пределов штрафной, и вывел "Астану" вперед.

После пропущенного гола "Кайрат" имел несколько возможностей сравнять счет, но в последней момент мешала либо реализация, либо уверенная игра Ненада Эрича.

Второй тайм омрачила массовая потасовка футболистов, в которой приняли участие даже запасные. Ей предшествовала травма Томасова.

После возобновления игры "Астана" удвоила преимущество. На 61-й минуте отличился Сергей Хижниченко.

На 68-й минуте "Кайрат" сумел один мяч отыграть усилиями Раде Дугалича. Однако на больше у алматинцев не хватило времени.

Точку в матче поставил вышедший на замену Рангело Янга, отличившийся уже на четвертой компенсированной минуте.

Несмотря на поражение, которое прервало пятиматчевую победную серию, "Кайрат" с 62 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. "Астана" же поднялась на второе место, сократив отставание до двух баллов. При этом столичный клуб имеет матч в запасе. Тройку замыкает "Тобол" (59).