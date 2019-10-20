Крупные непогашенные долги по налогам нашли у Божко и ряда других мажилисменов

Крупные непогашенные долги по налогам нашли у Божко и других мажилисменов, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Депутату Мажилиса Хахазову не нравится, как работают казахстанские СМИ, говорит, что много негативных заголовков. Я, как журналист, решила добавить еще один негативный заголовок: Каждый четвертый депутат мажилиса имеет задолженность по налогам», - сообщила на своей странице в социальной сети журналист Джамиля Маричева.

Она опубликовала список чиновников, у которых по состоянию на 19 октября истек срок оплаты налогов на имущество, землю и транспорт:

1.Абдиров Нурлан - Т133.00;

2.Абдрахманов Сауытбек - Т43 781.00;

3.Альтаев Нуржан - Т3 556.83;

4.Аманжолова Зауреш - Т19 042.83;

5.Ахметбеков Жамбыл - Т24 244.34;

6.Балиева Загипа - Т3 590.46;

7.Божко Владимир - Т234 948.87;

8.Ерман Мухтар - Т115 207.68;

9.Еспаева Дания - Т76 476;

10.Жабагиев Кожахан - Т1 603.67;

11.Жамалов Аманжан - Т13 326.73;

12.Звольский Сергей - Т469.16;

13.Измухамбетов Бактыкожа - Т147 177.27;

14.Имашева Снежанна - Т7 479.04;

15.Кайназаров Валихан - Т294.65;

16.Каныбеков Сакен - Т3 732.00;

17.Конуров Айкын - Т109 656.39;

18.Косарев Владислав - Т869.40;

19.Мынбай Дархан - Т371.00;

20.Нурманбетова Джамиля - Т3.67;

21.Перуашев Азат - Т183 456.41;

22.Сабильянов Нуртай - Т43 768.30;

23.Смирнова Ирина - Т1277.64;

24.Сыздыков Тургун - Т1523.15;

25.Тлеухан Бекболат - Т175 663.00;

26.Умбетов Серик - Т9 147.97.

По ее данным, самый большой долг у Владимира Божко. В списке также оказались кандидаты в президенты Дания Еспаева и Айкын Конуров, депутаты Азат Перуашев и Загипа Балиева.

Как сообщает Маричева, источник информации - открытые базы данных комитета госдоходов РК, из 107 депутатов ей удалось проверить 105.

«По непонятной причине система не видит Гульшару Абдыкаликову и Нурлана Нигматулина», - уточняет журналист.

Напомним, 16 октября депутат мажилиса Хахазов обратился с запросом к министру информации и общественного развития. По его словам, он наблюдает серьезные проблемы в работе ведомства, связанные с реагированием на актуальные вызовы в медиапространстве. Он считает, что многие средства массовой информации, действующие в социальных сетях, фактически предоставлены сами себе.

Кроме того, недовольство депутата вызвало недостаточное освещение в СМИ темы созидательного труда. Хахазов уточнил, что медиапространство Казахстана опасно разбалансировано, информационную повестку дня министерству диктуют блогеры, а влияние информационных СМИ стремительно падает, при этом в угоду рейтингам открываются различные шоу-программы, и закрываются действительно нужные телепроекты.

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