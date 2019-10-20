Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае
Видеозапись одиночного пикета прислан на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Данил. Он проходил по площади возле облакимата и увидел мужчину с плакатом, на котором написано "Свободу шаману Александру Габышеву".
Кадр из видео
На записи видно, что к мужчине подошли сотрудники полиции, но задерживать его не стали.
"НГ" сделала запрос в департамент полиции по поводу этого инцидента, ждем комментарий.
Справка из Википедии:
Александр Габышев - российский общественный активист, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.
19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» Габышева задержали сотрудники полиции, и доставили в Улан-Удэ. 20 сентября 2019 года Габышеву в Якутске в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Он дал добровольное согласие на стационарное психиатрическое обследование, и помещён в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для психиатрической диагностики. 21 сентября Габышев отозвал согласие на обследование и вернулся домой, отказавшись от сопровождения сотрудниками ФСБ, поскольку контроль перемещений не предусмотрен режимом подписки о невыезде.
В Amnesty International признали Габышева узником совести.
В октябре Габышев рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо», что намерен собрать свой отряд и возобновить свой поход на Москву. При этом подчеркнул, что поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольётся»
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Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае
Цитата-//А тут что инцидент что ли какой-то есть?!// НГ видать считает это инцидентом) но больше подходит: флешмоб,мероприятие,акция, в поддержку якутского шамана шедшего изгонять президента РФ из...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: Алекс с лево или с право?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: ну вот и приплыли. 1:2 дома. a.radikal.ru
Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае
Сталкер: Хорошо, что не ЧП это назвали Могли бы и террактом - назвать. Это же - не пустой плакат, с буквами... :lol: :oops: :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: 1:2 дома. Тобол, чтоле... :-o