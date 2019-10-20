Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае

Видеозапись одиночного пикета прислан на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Данил. Он проходил по площади возле облакимата и увидел мужчину с плакатом, на котором написано "Свободу шаману Александру Габышеву".

Кадр из видео

На записи видно, что к мужчине подошли сотрудники полиции, но задерживать его не стали.

"НГ" сделала запрос в департамент полиции по поводу этого инцидента, ждем комментарий.

Справка из Википедии:

Александр Габышев - российский общественный активист, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.

19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» Габышева задержали сотрудники полиции, и доставили в Улан-Удэ. 20 сентября 2019 года Габышеву в Якутске в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Он дал добровольное согласие на стационарное психиатрическое обследование, и помещён в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для психиатрической диагностики. 21 сентября Габышев отозвал согласие на обследование и вернулся домой, отказавшись от сопровождения сотрудниками ФСБ, поскольку контроль перемещений не предусмотрен режимом подписки о невыезде.

В Amnesty International признали Габышева узником совести.

В октябре Габышев рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо», что намерен собрать свой отряд и возобновить свой поход на Москву. При этом подчеркнул, что поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольётся»