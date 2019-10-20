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Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять Путина, провел мужчина в Костанае

20 октября 2019, 14:10 |  Общество

Видеозапись одиночного пикета прислан на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Данил. Он проходил по площади возле облакимата и увидел мужчину с плакатом, на котором написано "Свободу шаману Александру Габышеву".

Кадр из видео

На записи видно, что к мужчине подошли сотрудники полиции, но задерживать его не стали.

"НГ" сделала запрос в департамент полиции по поводу этого инцидента, ждем комментарий.  

Справка из Википедии:

Александр Габышев - российский общественный активист, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.

19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» Габышева задержали сотрудники полиции, и доставили в Улан-Удэ. 20 сентября 2019 года Габышеву в Якутске в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Он дал добровольное согласие на стационарное психиатрическое обследование, и помещён в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для психиатрической диагностики. 21 сентября Габышев отозвал согласие на обследование и вернулся домой, отказавшись от сопровождения сотрудниками ФСБ, поскольку контроль перемещений не предусмотрен режимом подписки о невыезде.

В Amnesty International признали Габышева узником совести.

В октябре Габышев рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо», что намерен собрать свой отряд и возобновить свой поход на Москву. При этом подчеркнул, что поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольётся»
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осеннее обострение во всей красе) один идёт Путина изгонять,другой выходит в его поддержку) дедку как и шаману нужно курс лечения пройти) хотя мало ли,может у деда аккаунт в Инстаграме и ему подписчики нужны?)вот и вышел похайпить на площадь как до этого ребята выходили)
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§ Сталкер
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.10.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" сделала запрос в департамент полиции по поводу этого инцидента, ждем комментарий

А тут что инцидент что ли какой-то есть?! Не понятно, о чём речь... Чтобы полиция подтвердила факт, что некто вышел с плакатом и постоял на площади? Это инцидент? Хорошо, что не ЧП это назвали :lol:
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§ drakon
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Хорошо, что не ЧП это назвали

Могли бы и террактом - назвать.
Это же - не пустой плакат, с буквами... :lol: :oops: :-o
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* abaika95
Re: Пикет в поддержку шамана, который шел в Москву изгонять...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А тут что инцидент что ли какой-то есть?!//


НГ видать считает это инцидентом) но больше подходит: флешмоб,мероприятие,акция, в поддержку якутского шамана шедшего изгонять президента РФ из кремля)

Тьфу,что вообще происходит в мире?))

Вдумайтесь акция в поддержку ШАМАНА шедшего изгонять президента России) надо не у ДП запрос было делать насчёт комментариев а у Марата Башарова)
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