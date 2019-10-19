Публичные заявления о повышении цен на хлеб стали причиной для предостережения должностным лицам в Костанайской области
informburo.kz
Комитет по защите и развитию конкуренции рекомендует должностным лицам субъектов рынка и государственных органов воздержаться от заявлений о повышении цен, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Цены на хлеб в Костанае в конце сентября 2019 года /Фото из архива "НГ"
"Публичные заявления о повышении цен могут быть восприняты предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен", – говорится в сообщении.
Антимонопольный орган вынес 20 уведомлений участникам рынка хлеба Акмолинской и Павлодарской областей о наличии признаков ценового сговора. Уведомления подлежат рассмотрению в течение 10 дней.
Если меры по устранению признаков нарушения не примут, будет начато антимонопольное расследование, отметили в комитете.
Кроме того, территориальные подразделения комитета Костанайской области внесли предостережение четырём должностным лицам субъектов рынка в связи с публичным заявлением о повышении цен на хлеб.
На недавней пресс-конференции после заседания Правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что из-за снижения урожайности в 2019 году цены на хлеб могут вырасти примерно на 5 тенге.
Позже в МСХ заявили, что цена на хлеб из муки первого сорта повышаться не будет.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Ленин говорил - управлять. Да ладно. Я лично слышал он сказал - руководить. Потом переиначили.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов хотел сказать вы сильны. Вы всемогуще))
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Любая кухарка может руководить государством. Ленин говорил - управлять. А руками водят, сечас - все... :lol: :oops: :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
Любая женщина прекрасна. И та что на картинке. Она нам жизнь подарила.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Вообще-то это из "Веселых картинок"... По старой памяти еще приходит журнал. :-)