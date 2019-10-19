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Публичные заявления о повышении цен на хлеб стали причиной для предостережения должностным лицам в Костанайской области

informburo.kz

19 октября 2019, 14:23 |  Государство

Комитет по защите и развитию конкуренции рекомендует должностным лицам субъектов рынка и государственных органов воздержаться от заявлений о повышении цен, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Цены на хлеб в Костанае в конце сентября 2019 года /Фото из архива "НГ"

"Публичные заявления о повышении цен могут быть восприняты предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен", – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган вынес 20 уведомлений участникам рынка хлеба Акмолинской и Павлодарской областей о наличии признаков ценового сговора. Уведомления подлежат рассмотрению в течение 10 дней.

Если меры по устранению признаков нарушения не примут, будет начато антимонопольное расследование, отметили в комитете.

Кроме того, территориальные подразделения комитета Костанайской области внесли предостережение четырём должностным лицам субъектов рынка в связи с публичным заявлением о повышении цен на хлеб.

На недавней пресс-конференции после заседания Правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что из-за снижения урожайности в 2019 году цены на хлеб могут вырасти примерно на 5 тенге.

Позже в МСХ заявили, что цена на хлеб из муки первого сорта повышаться не будет.
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Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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