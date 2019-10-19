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Вы знаете, сколько номеров сотовой связи зарегистрировано на вас? Проверьте сейчас

19 октября 2019, 12:21 |  Государство

Теперь казахстанцы в считанные секунды могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи с помощью сервиса, который доступен по этой по ссылке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 

Фото : tvc.ru

Для того, чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина, и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть данные номера.

- К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что они узнают, что являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на себе номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность, - сказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.

Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Вы знаете, сколько номеров сотовой связи зарегистрировано на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть данные номера.
\
Так этот сервис лишь показывает сколько номеров и какого оператора за ИИН закреплено, но не показывает какие номера. Как можно узнать какие номера именно закреплены?
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§ Убийца драконов
Re: Вы знаете, сколько номеров сотовой связи зарегистрировано на...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 19.10.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Так этот сервис лишь показывает сколько номеров и какого оператора за ИИН закреплено, но не показывает какие номера. Как можно узнать какие номера именно закреплены?

Эту информацию можно узнать только в офисе у оператора связи.
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Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
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