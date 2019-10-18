В конце недели в Костанайской области температура воздуха опустится ниже нуля

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, туман и гололед. В субботу, 19 октября местами ожидается дождь с мокрым снегом. Воскресенье и понедельник, 20-21 октября, пройдут без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В субботу ночью температура воздуха по области от 0 до 5 градусов тепла, но местами столбики термометров опустятся на 3 градуса ниже нуля,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем прогнозируем на большей части территории области 0...+5 °С, местами 8-13 градусов тепла. В областном центре ожидаем 0...-2 градуса как ночью, так и днем.

Воскресенье теплом тоже не порадует, по области -5...-10, местами до -2°С. Днем также будет холодно: от 0 до 5 градусов мороза, лишь местами термометры покажут 3 градуса тепла. В Костанае ночью в воскресенья ожидаем -2...-4 °С, днем 0...-2 °С. В понедельник 21 октября по области ночью будет от 3 до 8 градусов мороза, лишь местами термометры покажут 0 °С. Днем станет не намного теплее: 0...+5 °С, местами -3 °С. В Костанае ночью 21 октября ожидается 3-5 градусов мороза, днем — 2-4 градуса тепла.

Ветер в субботу юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, временами порывы до 20 м/с. В воскресенье — восточный ветер, который в понедельник сменится западным.