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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: В мечеть схожу,пятница всё-таки. Что то не торопишься Мечеть круглосуточно работает?
18.10.19 19:40
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//27 комментов до похода в кафе оталось. Уже определились - куда ? И с гостями ??// Во Гоги появился) давно не виделись) завтра жребий брошу с утра сообщу куда пойдем) но хочу в...
18.10.19 19:36
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95 --- 27 комментов до похода в кафе оталось. Уже определились - куда ? И с гостями ??
18.10.19 19:32
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: 2:1 Ордабасы тоже за третье место цепляется.
18.10.19 19:32
abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Цитата-//Вы точно из Казахстана?))/ Не уверен)) нооо,да) вроде Казахстан вокруг) просто вы по себе не мерьте) ваша деятельность и личность связана со встречей вот с такими вот разными... А я как-то...
18.10.19 19:30
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Читательский рейтинг

В конце недели в Костанайской области температура воздуха опустится ниже нуля

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 октября 2019, 17:21 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, туман и гололед. В субботу, 19 октября местами ожидается дождь с мокрым снегом. Воскресенье и понедельник, 20-21 октября, пройдут без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью температура воздуха по области от 0 до 5 градусов тепла, но местами столбики термометров опустятся на 3 градуса ниже нуля,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем прогнозируем на большей части территории области 0...+5 °С,  местами 8-13 градусов тепла. В областном центре ожидаем 0...-2 градуса как ночью, так и днем.

Воскресенье теплом тоже не порадует, по области -5...-10, местами до -2°С. Днем также будет холодно: от 0 до 5 градусов мороза, лишь местами термометры покажут 3 градуса тепла. В Костанае ночью в воскресенья ожидаем -2...-4 °С, днем 0...-2 °С. В понедельник 21 октября по области ночью будет от 3 до 8 градусов мороза, лишь местами термометры покажут 0 °С. Днем станет не намного теплее: 0...+5 °С, местами -3 °С. В Костанае ночью 21 октября ожидается 3-5 градусов мороза, днем — 2-4 градуса тепла.

Ветер в субботу юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, временами порывы до 20 м/с. В воскресенье — восточный ветер, который в понедельник сменится западным.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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