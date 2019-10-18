Одним из пилотов разбившегося в Конго президентского Ан-72 оказался бывший костанаец

10 октября в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился самолет Ан-72, который обслуживал президента страны. Крушение военно-транспортного самолета произошло в джунглях через час после вылета из аэропорта Гомы. На борту было 8 человек, в том числе охранники и водитель лимузина президента Конго. Рейс выполняли два пилота — командир корабля Владимир Садовничий, 1958 года и Виталий Шумков, 1955 года рождения. Оба — граждане России.

/ Фото currenttime.tv

Однако еще несколько лет назад Виталий Шумков являлся гражданином Казахстана и проживал в Костанае. Он работал летчиком в международном аэропорту «Костанай».

Виталий Шумков был членом экипажа «Ил-76», который 12 декабря 2009 года задержали в Бангкоке. Тогда спецслужбы Тайланда сообщали, что вместо бурового оборудования обнаружили на борту «Ил-76» 35 тонн оружия, в том числе противотанковые гранатометы и зенитно-ракетные комплексы. Летчики утверждали, что ничего не знали о запрещенном грузе. Тем не менее их поместили в тайскую тюрьму, где они провели около двух месяцев.

После долгих переговоров МИД РК договорился о выдаче казахстанских летчиков. Виталий Шумков вернулся в Костанай 13 февраля 2010 года и коротко рассказал корреспонденту «НГ», что в тайской тюрьме «страшно было только сначала» и как на прощание их расцеловали представители тайских властей.

По данным международных СМИ, помимо граждан России на борту разбившегося Ан-72 также находились граждане Украины и Казахстана. Однако 17 октября представитель МИД РК в комментарии одному из казахстанских интернет-ресурсов сообщил, что информация о гибели нашего соотечественника пока уточняется.