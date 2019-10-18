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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: В мечеть схожу,пятница всё-таки. Что то не торопишься Мечеть круглосуточно работает?
18.10.19 19:40
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//27 комментов до похода в кафе оталось. Уже определились - куда ? И с гостями ??// Во Гоги появился) давно не виделись) завтра жребий брошу с утра сообщу куда пойдем) но хочу в...
18.10.19 19:36
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95 --- 27 комментов до похода в кафе оталось. Уже определились - куда ? И с гостями ??
18.10.19 19:32
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: 2:1 Ордабасы тоже за третье место цепляется.
18.10.19 19:32
abaika95
"Изменить систему" - о создании новой демократической партии объявили В Казахстане
Цитата-//Вы точно из Казахстана?))/ Не уверен)) нооо,да) вроде Казахстан вокруг) просто вы по себе не мерьте) ваша деятельность и личность связана со встречей вот с такими вот разными... А я как-то...
18.10.19 19:30
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Одним из пилотов разбившегося в Конго президентского Ан-72 оказался бывший костанаец

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 октября 2019, 17:00 |  Происшествия

10 октября в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился самолет Ан-72, который обслуживал президента страны. Крушение военно-транспортного самолета произошло в джунглях через час после вылета из аэропорта Гомы. На борту было 8 человек, в том числе охранники и водитель лимузина президента Конго. Рейс выполняли два пилота — командир корабля Владимир Садовничий, 1958 года и Виталий Шумков, 1955 года рождения. Оба — граждане России.

 

Пилот Виталий Шумков (справа) после задержания в Бангкоке, 2010 год / Фото currenttime.tv

Однако еще несколько лет назад Виталий Шумков являлся гражданином Казахстана и проживал в Костанае. Он работал летчиком в международном аэропорту «Костанай».

Виталий Шумков был членом экипажа «Ил-76», который 12 декабря 2009 года задержали в Бангкоке. Тогда спецслужбы Тайланда сообщали, что вместо бурового оборудования обнаружили на борту «Ил-76» 35 тонн оружия, в том числе противотанковые гранатометы и зенитно-ракетные комплексы. Летчики утверждали, что ничего не знали о запрещенном грузе. Тем не менее их поместили в тайскую тюрьму, где они провели около двух месяцев.

После долгих переговоров МИД РК договорился о выдаче казахстанских летчиков. Виталий Шумков вернулся в Костанай 13 февраля 2010 года и коротко рассказал корреспонденту «НГ», что в тайской тюрьме «страшно было только сначала» и как на прощание их расцеловали представители тайских властей.

По данным международных СМИ, помимо граждан России на борту разбившегося Ан-72 также находились граждане Украины и Казахстана. Однако 17 октября представитель МИД РК в комментарии одному из казахстанских интернет-ресурсов сообщил, что информация о гибели нашего соотечественника пока уточняется.
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"Нужные деньги"
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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