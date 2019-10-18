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"Я говорю жестко, но правду" - Бекшин ответил антипрививочникам

18 октября 2019, 14:53 |  Государство

Министерство здравоохранения отказалось от идеи штрафовать родителей, чьи дети заболели в результате отказа от вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявил главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин в кулуарах после брифинга СЦК. 

Иллюстративное фото: pexels.com

Ранее Минздрав предложил штрафовать родителей, чьи дети заболели в результате отказа от вакцинации, то есть если необоснованный отказ поставил под угрозу здоровье ребенка.

Бекшин пояснил, что сейчас этой нормы в проекте кодекса нет.

"Штрафы предусмотрены только в отношении руководителей дошкольных учреждений. Родителей не будут штрафовать", - пояснил он.

Напомним, что непривитых детей хотят не пускать в детские сады, и в случае, если руководитель дошкольного учреждения все же примет такого ребенка, его могут наказать. 

"Мы ведем разъяснительную работу. Если он не принимает меры, мы даем предписание. Если он не выполняет предписание, материал передается в суд и суд решает. Размер штрафа 15 МРП (37,8 тысячи тенге. - Прим.). Эта норма вступит в силу, когда примут новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения", - сообщил Бекшин. 
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"Нужные деньги"
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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