Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием для слежки за гражданами

Применение цифровых систем открывает огромный потенциал для нарушения прав человека, считает спецдокладчик ООН Филип Олстон, передает Informburo.kz.

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Концепция цифрового социального государства часто становится оправданием для сокращения финансирования социальных программ, внедрения систем слежки и обслуживания интересов частных компаний. С таким заявлением выступил cпециальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Олстон.

Он подчеркнул, что цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления. Жизнь граждан благодаря новым технологиям должна стать проще и лучше. Однако на деле применение цифровых систем означает нечто совсем иное.

"Человечество неумолимо движется к цифровому социальному будущему, и мы должны существенно изменить курс, иначе мы превратимся в зомби, существующих в цифровой социальной антиутопии. Цифровое социальное государство может стать своего рода “троянским конем” неолиберализма и негативного отношения к системам социальной защиты", – сказал Олстон.

Олстон отметил, что цифровые системы не просто используются для сокращения социальных расходов, они полностью искажают концепцию подотчётности государства гражданам.

Спецдокладчика особенно беспокоит использование новых технологий в социальной сфере в тех странах, где пока не установлено верховенство права. Олстон напомнил о том, какой огромный потенциал для нарушения прав человека предоставляет государствам введение биометрических удостоверений личности.

"В системы социальной защиты и поддержки всё чаще внедряются цифровые данные и технологии, которые используются для самых разных целей, в том числе – для автоматизации, прогнозирования, идентификации, слежки, выявления и наказания", – сказал Спецдокладчик.

Он также обеспокоен тем, что созданием цифрового социального государства занимается частный сектор.

"Большинство государств не предъявляют крупным технологическим компаниям требований по соблюдению прав человека, и поскольку сами компании не приемлют подобных требований, они в итоге оперируют в зоне, свободной от прав человека", – сказал Олстон.

Спецдокладчик подчеркнул, что внедрение цифровых технологий в социальную сферу должно происходить в атмосфере законности, а также уважения и соблюдения прав человека.