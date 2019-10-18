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Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием для слежки за гражданами
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Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием для слежки за гражданами

18 октября 2019, 10:55 |  Общество

Применение цифровых систем открывает огромный потенциал для нарушения прав человека, считает спецдокладчик ООН Филип Олстон, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото cont.ws

Концепция цифрового социального государства часто становится оправданием для сокращения финансирования социальных программ, внедрения систем слежки и обслуживания интересов частных компаний. С таким заявлением выступил cпециальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Олстон.

Он подчеркнул, что цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления. Жизнь граждан благодаря новым технологиям должна стать проще и лучше. Однако на деле применение цифровых систем означает нечто совсем иное.

"Человечество неумолимо движется к цифровому социальному будущему, и мы должны существенно изменить курс, иначе мы превратимся в зомби, существующих в цифровой социальной антиутопии. Цифровое социальное государство может стать своего рода “троянским конем” неолиберализма и негативного отношения к системам социальной защиты", – сказал Олстон.

 

Олстон отметил, что цифровые системы не просто используются для сокращения социальных расходов, они полностью искажают концепцию подотчётности государства гражданам.

Спецдокладчика особенно беспокоит использование новых технологий в социальной сфере в тех странах, где пока не установлено верховенство права. Олстон напомнил о том, какой огромный потенциал для нарушения прав человека предоставляет государствам введение биометрических удостоверений личности.

"В системы социальной защиты и поддержки всё чаще внедряются цифровые данные и технологии, которые используются для самых разных целей, в том числе – для автоматизации, прогнозирования, идентификации, слежки, выявления и наказания", – сказал Спецдокладчик.

Он также обеспокоен тем, что созданием цифрового социального государства занимается частный сектор.

"Большинство государств не предъявляют крупным технологическим компаниям требований по соблюдению прав человека, и поскольку сами компании не приемлют подобных требований, они в итоге оперируют в зоне, свободной от прав человека", – сказал Олстон.

Спецдокладчик подчеркнул, что внедрение цифровых технологий в социальную сферу должно происходить в атмосфере законности, а также уважения и соблюдения прав человека.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Спецдокладчика особенно беспокоит использование новых технологий в социальной сфере в тех странах, где пока не установлено верховенство права//

Хорошая отмазка как всегда в Американском духе) вы ребята не имеете права за своими террористами следить потому что вы отсталые) а вот мы имеем право следить и за вашими террористами и за вами,если что-то случится мы вам сообщим)


Цитата-// Большинство государств не предъявляют крупным технологическим компаниям требований по соблюдению прав человека//

Попробуй предъяви тут Гуглу что-нибудь) опять обвинят в затыкании доступа к информации)
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§ alex_60
Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Большой брат следит за тобой.//
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§ Козлов я
Re: Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Nikola_Esil
Эксперт ООН: Цифровизация госуслуг становится оправданием для слежки за гражданами
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 18.10.19 - 12:00
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